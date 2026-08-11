Haziranda ne aldık? Gıdadan giyime alışverişte dikkat çeken tablo

Aylık bazda genel satışlar yüzde 1,9, perakende satışlar ise yüzde 0,7 arttı. TİCARET HACMİ AYLIK BAZDA ARTTI Ticaret satış hacmi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 yükseldi. Toptan ticarette yüzde 4'lük artış görülürken, perakende satış hacmi de yüzde 0,7 arttı.

Gıdadan giyime, elektronikten mobilyaya, kozmetikten internet alışverişine kadar birçok alandaki satış değişimleri Haziran verilerine yansıdı. MOTORLU TAŞIT TİCARETİNDE GERİLEME Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımındaki satış hacmi aylık bazda yüzde 5,7 azaldı.