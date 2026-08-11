Haziranda ne aldık? Gıdadan giyime alışverişte dikkat çeken tablo
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran 2026 verilerine göre ticaret sektöründe satış hacmi yıllık bazda %4,5 geriledi. Aynı dönemde perakende satış hacmi ise %11,8 artış gösterdi. Aylık bazda ticaret satış hacmi %1,9 yükselirken, perakende satışlarda da %0,7’lik artış kaydedildi.
Ticaret sektöründe Haziran 2026 verileri, satış hacmindeki yıllık gerilemeye karşın perakende ticaretteki güçlü yükselişi ortaya koydu. Ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 4,5 azalırken, perakende satış hacmi yüzde 11,8 arttı. Aylık bazda ise ticaret satış hacmi yüzde 1,9, perakende satış hacmi yüzde 0,7 yükseldi.
TİCARET SATIŞ HACMİNDE YILLIK DÜŞÜŞ
Haziran 2026'da ticaret satış hacmi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 geriledi. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımında satış hacmi yüzde 13,8, toptan ticarette ise yüzde 9,4 azaldı.
PERAKENDE SATIŞLARDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ
Perakende ticaret satış hacmi Haziran ayında yıllık bazda yüzde 11,8 artarak dikkat çekti.
Böylece perakende satışlarda yükseliş eğilimi devam etti.
TİCARET HACMİ AYLIK BAZDA ARTTI
Ticaret satış hacmi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 yükseldi. Toptan ticarette yüzde 4'lük artış görülürken, perakende satış hacmi de yüzde 0,7 arttı.
MOTORLU TAŞIT TİCARETİNDE GERİLEME
Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımındaki satış hacmi aylık bazda yüzde 5,7 azaldı.
PERAKENDEDE SEKTÖRLER HAREKETLENDİ
Perakende ticarette bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtlarından elektrikli eşya ve mobilyaya, tekstil ve giyimden tıbbi ürünler ve kozmetiğe kadar farklı sektörlerdeki değişimler Haziran verilerine yansıdı.