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Haziranda ne aldık? Gıdadan giyime alışverişte dikkat çeken tablo

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran 2026 verilerine göre ticaret sektöründe satış hacmi yıllık bazda %4,5 geriledi. Aynı dönemde perakende satış hacmi ise %11,8 artış gösterdi. Aylık bazda ticaret satış hacmi %1,9 yükselirken, perakende satışlarda da %0,7’lik artış kaydedildi.

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Haziranda ne aldık? Gıdadan giyime alışverişte dikkat çeken tablo

Ticaret sektöründe Haziran 2026 verileri, satış hacmindeki yıllık gerilemeye karşın perakende ticaretteki güçlü yükselişi ortaya koydu. Ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 4,5 azalırken, perakende satış hacmi yüzde 11,8 arttı. Aylık bazda ise ticaret satış hacmi yüzde 1,9, perakende satış hacmi yüzde 0,7 yükseldi.

Haziran 2026'da genel ticaret satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azaldı. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve TÜİK'ten alınmıştır.)Haziran 2026'da genel ticaret satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azaldı. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve TÜİK'ten alınmıştır.)

TİCARET SATIŞ HACMİNDE YILLIK DÜŞÜŞ

Haziran 2026'da ticaret satış hacmi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 geriledi. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımında satış hacmi yüzde 13,8, toptan ticarette ise yüzde 9,4 azaldı.

Motorlu araç ve motosiklet satışları yüzde 13,8, toptan satışlar ise yüzde 9,4 geriledi.Motorlu araç ve motosiklet satışları yüzde 13,8, toptan satışlar ise yüzde 9,4 geriledi.

PERAKENDE SATIŞLARDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Perakende ticaret satış hacmi Haziran ayında yıllık bazda yüzde 11,8 artarak dikkat çekti.

Böylece perakende satışlarda yükseliş eğilimi devam etti.

Aylık bazda genel satışlar yüzde 1,9, perakende satışlar ise yüzde 0,7 arttı.Aylık bazda genel satışlar yüzde 1,9, perakende satışlar ise yüzde 0,7 arttı.

TİCARET HACMİ AYLIK BAZDA ARTTI

Ticaret satış hacmi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 yükseldi. Toptan ticarette yüzde 4'lük artış görülürken, perakende satış hacmi de yüzde 0,7 arttı.

Gıdadan giyime, elektronikten mobilyaya, kozmetikten internet alışverişine kadar birçok alandaki satış değişimleri Haziran verilerine yansıdı.Gıdadan giyime, elektronikten mobilyaya, kozmetikten internet alışverişine kadar birçok alandaki satış değişimleri Haziran verilerine yansıdı.

MOTORLU TAŞIT TİCARETİNDE GERİLEME

Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımındaki satış hacmi aylık bazda yüzde 5,7 azaldı.

Veriler, genel ticaretteki düşüşe rağmen mağaza ve benzeri perakende satışlarda hareketliliğin sürdüğünü gösterdi.Veriler, genel ticaretteki düşüşe rağmen mağaza ve benzeri perakende satışlarda hareketliliğin sürdüğünü gösterdi.

PERAKENDEDE SEKTÖRLER HAREKETLENDİ

Perakende ticarette bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtlarından elektrikli eşya ve mobilyaya, tekstil ve giyimden tıbbi ürünler ve kozmetiğe kadar farklı sektörlerdeki değişimler Haziran verilerine yansıdı.

Ticaret Satış Hacmi
%4,5 azaldı
Haziran 2026'da ticaret satış hacmi yıllık bazda geriledi.
Perakende Satışlar
%11,8 arttı
Perakende satış hacmi yıllık bazda yükseldi.
Öne Çıkan Grup
%28,8 artış
En yüksek artış bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtlarında gerçekleşti.
Yıllık Değişimler
Motorlu taşıt ticareti%13,8 azaldı
Toptan ticaret%9,4 azaldı
Aylık Görünüm
%1,9 arttı
Ticaret satış hacmi aylık bazda yükselirken, motorlu taşıt ticareti %5,7 geriledi.
Diğer Artışlar
İnternet ve posta üzerinden satışlar%22,4
Tıbbi ürün ve kozmetik satışları%16,9
Toplam ciro endeksi haziranda yıllık yüzde 25,8 arttı
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Ciro endeksi haziranda yükseldi
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi

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