Evdeki gizli servet! E-atıklarda 62 milyar dolarlık hazine

Evlerde çekmecelerde unutulan eski telefonlar, bitmiş piller ve kullanılmayan elektronik cihazlar tüketici için paraya, girişimci için yeni iş alanına, sanayi için ise hammaddeye dönüşüyor. Kullanılabilir cihazlar yenilenerek yeniden satılırken, ömrünü tamamlayan elektroniklerin içindeki altın, gümüş, bakır, paladyum ve nikel gibi değerli metaller de ekonomiye geri kazandırılıyor.

2030'DA 82 MİLYON TONA ULAŞACAK

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ile Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nün (UNITAR) hazırladığı Global E-Waste Monitor raporuna göre, dünyada oluşan elektronik atık miktarı 62 milyon tonu geçti. Buna rağmen bu atıkların yalnızca yüzde 22.3'ü kayıtlı şekilde geri dönüştürülebiliyor.

Mevcut eğilim devam ederse, küresel elektronik atık miktarının 2030 yılında 82 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği'nin (EAGD) verilerine göre de Türkiye'de her yıl yaklaşık 700 bin ton elektronik atık oluşuyor.

Bu atıkların geri kazanılmasıyla ekonomiye kazandırılabilecek potansiyel değerin 700 milyon euroya ulaştığı belirtiliyor. Buna karşın Türkiye'de elektronik atıkların yalnızca yüzde 5'i geri dönüştürülebiliyor.