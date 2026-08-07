Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, garantili vize vaatlerini içeren reklamları mercek altına alırken, vize vaadlerinin Instagram gibi sosyal medya hesaplarına kadar yayıldığı ortaya çıktı. Instagram'da Schengen vizesinin yanında İngiltere ve Kanada için de vize vaatinde bulunulduğunu belirleyen Kurul, tedbiren reklam durdurma kararı verdi. Daha önce garantili vize iddiasında bulunan firmalara ait internet sitelerine ceza veren Reklam Kurulu, son toplantısında sosyal medyadaki asılsız vize vaatlerini inceledi.

Reklam Kurulu asılsız vaatleri mercek altına aldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.) 3 AY DURDURMA KARARI ALINDI "cilekvizeankara" isimli Instagram hesabında yer alan "30 gün içinde randevu garantisi","Schengen randevunuzu sadece 30 gün içerisinde almanıza yardımcı oluyoruz", "Amerika vizenizi 30 gün içinde almanıza yardımcı oluyoruz" gibi tanıtımları mercek altına alan Reklam Kurulu, yalnızca yetkili kuruluşlarca verilen vize ve vize randevu hizmetlerinin yetkisiz bir firma tarafından kesin bir şekilde sonuçlandırılacağı vaadiyle tüketicilerin aldatıldığını belirterek, bu tanıtımların 3 ay süreyle tedbiren durdurulmasına karar verdi.