TMO açıkladı! 2026-2027 fındık alım fiyatları ne kadar oldu?
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026/27 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre Giresun kalite fındık için kilogram başına 255 TL, levant kalite fındık için ise 250 TL fiyat belirlendi. Alımlar 24 Ağustos’ta başlayacak ve üreticiler ürünlerini randevu sistemiyle TMO’ya teslim edebilecek.
Fındık üreticilerinin yeni sezon öncesi merakla beklediği alım fiyatları açıklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026/27 dönemi için kabuklu fındıkta uygulanacak fiyatları belirledi.
Buna göre Giresun kalite fındık kilogram başına 255 TL, levant kalite fındık ise 250 TL'den alınacak. Alımlar 24 Ağustos'ta başlayacak ve üreticiler ürünlerini randevu sistemiyle TMO'ya teslim edebilecek.
FINDIK ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 2026/27 DÖNEMİ KABUKLU FINDIK ALIM FİYATLARI BELİRLENDİ
Fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla 2026/27 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları %50 sağlam iç fındık esasına göre;
Giresun kalite için; 255,00 TL/Kg,
Levant kalite için; 250,00 TL/Kg olarak belirlenmiştir.
Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (% 50 randıman üzerindeki) her +1 randıman Giresun kalite için 5,10 TL/Kg, levant kalite için 5,00 TL/Kg ilave fiyat verilecektir.
Toprak Mahsulleri Ofisi, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır.
Kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır.
17 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile https://randevu.tmo.gov.tr adresinden veya E-Devlet üzerinden randevu alınabilecektir.
Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir.
Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun.
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI