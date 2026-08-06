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TMO açıkladı! 2026-2027 fındık alım fiyatları ne kadar oldu?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026/27 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre Giresun kalite fındık için kilogram başına 255 TL, levant kalite fındık için ise 250 TL fiyat belirlendi. Alımlar 24 Ağustos’ta başlayacak ve üreticiler ürünlerini randevu sistemiyle TMO’ya teslim edebilecek.

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TMO açıkladı! 2026-2027 fındık alım fiyatları ne kadar oldu?

Fındık üreticilerinin yeni sezon öncesi merakla beklediği alım fiyatları açıklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026/27 dönemi için kabuklu fındıkta uygulanacak fiyatları belirledi.

Yüksek randımanlı fındığa ek ödeme yapılacak.Yüksek randımanlı fındığa ek ödeme yapılacak.

Buna göre Giresun kalite fındık kilogram başına 255 TL, levant kalite fındık ise 250 TL'den alınacak. Alımlar 24 Ağustos'ta başlayacak ve üreticiler ürünlerini randevu sistemiyle TMO'ya teslim edebilecek.

TMO fındık alımlarına 24 Ağustos’ta başlayacak. (Fotoğraflar TMO'dan ve AA'dan alınmıştır.)TMO fındık alımlarına 24 Ağustos’ta başlayacak. (Fotoğraflar TMO'dan ve AA'dan alınmıştır.)

FINDIK ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 2026/27 DÖNEMİ KABUKLU FINDIK ALIM FİYATLARI BELİRLENDİ

Fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla 2026/27 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları %50 sağlam iç fındık esasına göre;

Giresun kalite için; 255,00 TL/Kg,

Levant kalite için; 250,00 TL/Kg olarak belirlenmiştir.

Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (% 50 randıman üzerindeki) her +1 randıman Giresun kalite için 5,10 TL/Kg, levant kalite için 5,00 TL/Kg ilave fiyat verilecektir.

Toprak Mahsulleri Ofisi, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır.

Kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır.

17 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile https://randevu.tmo.gov.tr adresinden veya E-Devlet üzerinden randevu alınabilecektir.

Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir.

Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

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TMO, 2026/27 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı.TMO, 2026/27 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı.

TMO 2026/27 Fındık Alım Fiyatları
TMO 2026/27 sezonu fındık alım fiyatlarını açıkladı mı?
Evet. Toprak Mahsulleri Ofisi, 2026/27 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını duyurdu.
Giresun kalite fındık fiyatı ne kadar oldu?
Giresun kalite kabuklu fındık için kilogram başına 255 TL fiyat belirlendi.
Kalite ve Randıman Ödemeleri
Levant kalite fındık fiyatı kaç TL?
Levant kalite kabuklu fındık için kilogram başına 250 TL olarak açıklandı.
Fiyatlar hangi kritere göre belirlendi?
Alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre belirlendi.
Yüksek randımanlı fındığa ek ödeme yapılacak mı?
Evet. Yüzde 50 randımanın üzerindeki ürünlere ilave randıman başına ek fiyat verilecek.
Randıman Farkları
Giresun kalite fındıkta randıman farkı ne kadar?
Her +1 randıman için kilogram başına 5,10 TL ilave ödeme yapılacak.
Levant kalite fındıkta randıman farkı ne kadar?
Her +1 randıman için kilogram başına 5 TL ek ödeme yapılacak.
Alım Takvimi
TMO fındık alımlarına ne zaman başlayacak?
Kabuklu fındık alımları 24 Ağustos'ta başlayacak.
Fındık teslimi için randevu ne zaman alınabilecek?
Üreticiler 17 Ağustos'tan itibaren randevu oluşturabilecek.
Randevu ve Teslim Bilgileri
Randevu nereden alınabilecek?
TMO iş yerlerinden, randevu.tmo.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden alınabilecek.
TMO üreticilere hangi konuda uyarıda bulundu?
Ürün tesliminde sorun yaşanmaması için fındığın yeterince kurutulması ve rutubet oranına dikkat edilmesi istendi.
Hazırlık Süreci
TMO alımlar için hazırlıklarını tamamladı mı?
Evet. Teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarının tamamlandığı açıklandı.
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