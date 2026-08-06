TMO açıkladı! 2026-2027 fındık alım fiyatları ne kadar oldu?

TMO fındık alımlarına 24 Ağustos’ta başlayacak. (Fotoğraflar TMO'dan ve AA'dan alınmıştır.)

FINDIK ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 2026/27 DÖNEMİ KABUKLU FINDIK ALIM FİYATLARI BELİRLENDİ

Fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla 2026/27 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları %50 sağlam iç fındık esasına göre;

Giresun kalite için; 255,00 TL/Kg,

Levant kalite için; 250,00 TL/Kg olarak belirlenmiştir.

Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (% 50 randıman üzerindeki) her +1 randıman Giresun kalite için 5,10 TL/Kg, levant kalite için 5,00 TL/Kg ilave fiyat verilecektir.

Toprak Mahsulleri Ofisi, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır.

Kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır.

17 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile https://randevu.tmo.gov.tr adresinden veya E-Devlet üzerinden randevu alınabilecektir.

Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir.

Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI