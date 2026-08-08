Rezervasyonunu iptal eden vatandaşların yapmadıkları tatilin parasını geri alamadıkları görülürken, otellerin ise "Biz odayı size ayırdık ve bu nedenle başkasına satmadık" gerekçesiyle ödeme yapmadığı belirlendi.

Erken rezervasyon mağdurlarından Ticaret Bakanlığı'na şikâyet yağdı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

UYUŞMAZLIK YAŞANIYOR

Vatandaşlar daha henüz bahar aylarında otellerin erken rezervasyon kampanyalarına başlaması ile olası bir tatil tarihi belirleyerek programlarını ona göre yapıyor. Örneğin mart ayında tatil bölgelerindeki bir otelden ağustos ayı için tatil paketi satın alınabiliyor.

Böylece vatandaşlar sezona göre yaklaşık yüzde 25-50 arası bir fiyat avantajıyla tatil paketi satın alırken, otel ise sezonda boş kalma riskini minimize ederek tatil parasını rezervasyon sahibinden önden alarak kendini garanti altına alıyor.

Bu durum iki taraf için de kazançlı olarak görünse de bir tarafın rezervasyonu iptal etmek istemesi halinde uyuşmazlık başlıyor. Bu durumda olan çok sayıda vatandaş şikayetlerini Ticaret Bakanlığı'na iletti.