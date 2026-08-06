THY'den savaşa rağmen rekor büyüme: Yolcu sayısı 44,5 milyona ulaştı! Gelir 13,1 milyar dolara çıktı
THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, Orta Doğu'daki savaşın getirdiği 2,1 milyar dolarlık ek maliyete karşın, ilk yarıda yolcu sayısının yüzde 5,5 artışla 44,5 milyona, gelirlerin ise yüzde 21 artışla 13,1 milyar dolara ulaştığını söyledi. Şeker, kârlılıkta ikinci yarının daha iyi geçmesini beklediklerini ifade eti...
Orta Doğu'daki savaş küresel havayolu şirketlerine ağır darbe vururken; Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) aldığı aksiyonlar sayesinde gelirler ve yolcu sayısında büyümesini sürdürdü. Ancak 2,1 milyar dolara ulaşan ek maliyet, kârlılığı baskıladı.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, savaşla birlikte hızlı aksiyon aldıklarını, güçlü bir operasyon yaptıklarını belirterek, "Bu yılın ilk yarısında yolcu sayımız 44,5 milyona ulaştı. Gelirlerimiz de yüzde 21 arttı, 13,1 milyar dolar seviyesine geldi. Yolcu gelirleri yüzde 17, kargo gelirleri yüzde 44 büyüdü. Kargonun dengeleyici gücünü çok net bir şekilde gördük" dedi.
Alınan aksiyonlarla çok güçlü gelir artışı elde edilmesine karşın, esas faaliyet kârında ikinci çeyrekte akaryakıt maliyetlerinin neredeyse ikiye katlanması nedeniyle eksiye geçtiklerini ifade eden Şeker, "Nette ilk yarıda 423 milyon dolar kârımız var. Geçen yılın ilk yarısında 647 milyon dolardı" diye konuştu.
YAKIT ETKİSİ
Yılın ilk yarısında küresel etkiler kaynaklı 2,1 milyar dolar ilave maliyetle karşılaştıklarını aktaran Şeker, "Bunun 1,3 milyar dolarını yakıt fiyatı, 450 milyon dolarını da küresel enflasyon ve kur etkisi oluşturdu" ifadesini kullandı. Şeker, Orta Doğu'da durdurdukları uçuşları Orta Asya, Uzak Doğu ve Avrupa'ya yönlendirdiklerini, 99 yerde ilave yolcu ve kargo frekans artışı yaptıklarını söyledi. Özellikle Asya/Uzak Doğu'nun olumsuz etkiyi azaltacak katkı sağladığını anlatan Şeker, birim gelir ve doluluk artışından 1 milyar 179 milyon dolar, verimlilik çalışmalarından da 157 milyon dolar katkı sağlandığını kaydetti.
Murat Şeker, yılın ikinci yarısının barış sürecinin devam etmesi halinde daha iyi geçeceğini ve yılı kârlılık noktasında olumlu şekilde kapatacaklarını ifade etti.
'FIRSATLARI DEĞERLENDİRİRİZ'
Makul, cazip yatırım imkanları oluşursa fizibilitesine bakarak değerlendireceklerini söyleyen Şeker, "Uçak bakım, kargo, yolcu tarafında veyahut ekosistemimizle ilgili ürün iş birliklerine ilgimiz var, iştahımız var. Ekosistemimizi böyle geliştirebileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
YAKITTA OYNAKLIK BÜYÜK
Piyasalardaki oynaklığa dikkat çeken Şeker, "Yakıt son bir haftada bile yüzde 20 çıktı geldi. Brent petrol 100 dolarlara gelmişti, 70 küsurlara indikten sonra 101 dolara yaklaştı, sabah bir baktım 78-79 dolarlarda" dedi.
YENİ SEFERLER BAŞLIYOR
THY bu sene 4 yeni hatta sefer başlattı. Arnavutluk'ta Tiran, Ermenistan'da Erivan, Londra'da Stansted ve Romanya'da Temeşvar'a uçmaya başlayan THY, eylülde Belarus'ta Minsk'i, kasımda da Çin'de Chengdu'yu uçuş ağına eklemeyi planlıyor. Kanada'da Toronto ve Montreal hatlarına ek kapasite planlanırken, Güney Afrika uçuşlarının artırılması gündeme alındı. Murat Şeker, yeni nesil uçakların filoya katılmasıyla Avustralya gibi uzun menzilli pazarlarda daha güçlü ürün sunulacağını söyledi.
100 DİLDE İLETİŞİM
THY'nin WhatsApp tabanlı dijital asistanı, yapay zeka desteğiyle yaklaşık 100 dilde müşterilerle iletişim kurabiliyor. Yılın başından bu yana TK Asistan üzerinden müşterilerle yaklaşık 2,2 milyon konuşma gerçekleştirildi. Müşteri memnuniyetinde de THY'nin net tavsiye skorunun son 2 yılda 16 puan arttığı açıklandı.
DOLULUKTA EN YÜKSEK İKİNCİ ÇEYREK RAKAMI
Başta Asya olmak üzere gelen güçlü talep sayesinde yolcu doluluk oranı yüzde 84'e ulaştı ve THY tarihinin en yüksek ikinci çeyrek doluluk oranına imza atıldı. Yılın ilk yarısında yolcu doluluk oranındaki artış 2,3 puan oldu. Murat Şeker, stratejik öncelikler doğrultusunda alınan kararlar neticesinde ilk 6 ayda yatırım tutarının 3,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.
KARGODA İLK 3'TE
Jeopolitik gelişmeler hava kargo kapasitesi üzerinde baskı unsuru olsa da Turkish Cargo güçlü altyapısı ve stratejik konumu sayesinde talebe etkin şekilde cevap verdi. Kargo gelirleri ilk yarıda yüzde 44 arttı. Şirketin taşıdığı kargo ve posta miktarı yüzde 13,3 artışla 1,16 milyon tona ulaştı. Pazar payı da yüzde 6,1'e çıktı. Murat Şeker, Turkish Cargo'nun 2019 yılında küresel sıralamada sekizinci sırada bulunduğunu belirterek, "Bugün ise ilk 3'teyiz" dedi.
REKOR KIRDI
Murat Şeker'in verdiği bilgiye göre, THY ve AJet, 2 Ağustos'ta 352 bin 715 yolcu ile tüm zamanların en fazla yolcu taşımasını gerçekleştirdi. Günlük 2 bin 34 seferle de rekor kırıldı. Yer hizmetleri iştiraki TGS de günlük 3 bin 215 sefere hizmet vererek rekora imza attı.