THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, savaşla birlikte hızlı aksiyon aldıklarını, güçlü bir operasyon yaptıklarını belirterek, "Bu yılın ilk yarısında yolcu sayımız 44,5 milyona ulaştı. Gelirlerimiz de yüzde 21 arttı, 13,1 milyar dolar seviyesine geldi. Yolcu gelirleri yüzde 17, kargo gelirleri yüzde 44 büyüdü. Kargonun dengeleyici gücünü çok net bir şekilde gördük" dedi.

Orta Doğu'daki savaş küresel havayolu şirketlerine ağır darbe vururken; Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) aldığı aksiyonlar sayesinde gelirler ve yolcu sayısında büyümesini sürdürdü. Ancak 2,1 milyar dolara ulaşan ek maliyet, kârlılığı baskıladı.

Alınan aksiyonlarla çok güçlü gelir artışı elde edilmesine karşın, esas faaliyet kârında ikinci çeyrekte akaryakıt maliyetlerinin neredeyse ikiye katlanması nedeniyle eksiye geçtiklerini ifade eden Şeker, "Nette ilk yarıda 423 milyon dolar kârımız var. Geçen yılın ilk yarısında 647 milyon dolardı" diye konuştu.

YAKIT ETKİSİ

Yılın ilk yarısında küresel etkiler kaynaklı 2,1 milyar dolar ilave maliyetle karşılaştıklarını aktaran Şeker, "Bunun 1,3 milyar dolarını yakıt fiyatı, 450 milyon dolarını da küresel enflasyon ve kur etkisi oluşturdu" ifadesini kullandı. Şeker, Orta Doğu'da durdurdukları uçuşları Orta Asya, Uzak Doğu ve Avrupa'ya yönlendirdiklerini, 99 yerde ilave yolcu ve kargo frekans artışı yaptıklarını söyledi. Özellikle Asya/Uzak Doğu'nun olumsuz etkiyi azaltacak katkı sağladığını anlatan Şeker, birim gelir ve doluluk artışından 1 milyar 179 milyon dolar, verimlilik çalışmalarından da 157 milyon dolar katkı sağlandığını kaydetti.

Murat Şeker, yılın ikinci yarısının barış sürecinin devam etmesi halinde daha iyi geçeceğini ve yılı kârlılık noktasında olumlu şekilde kapatacaklarını ifade etti.