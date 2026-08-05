Başarılı öğrenciye maaş gibi burs! Üniversiteler kesenin ağzını açtı

İTÜ:

AYT'DE ilk 10'a girenlere tek seferlik 125 bin lira, öğrenim süresince yılda 9 ay süreyle ayda 12 bin + 12 bin lira (ek başarı bursu) ödüyor. Aylık burs tutarı; ilk 11-100 arasında 12 bin + 12 bin lira, 101- 500 arasında 10 bin lira, 501-1.000 arasında ise birinci tercihle yerleşilirse 8 bin lira.

İlk 10'a girenler ABD'de bir dönem İngilizce dil eğitimi imkanı elde ederken, ilk 1.000'e girenler yılda 9 ay öğle ya da akşam yemeği bursu, ücretsiz ya da yüzde 50 indirimli yurt, İTÜ Teknopark'ta şirket açma önceliği elde ediyor. Ayrıca tercih listesine ilk sırada İTÜ'yü yazan ve bu tercihine birinci, ikinci veya üçüncü sırada yerleşenlere öğrenim süresince yılda 9 ay 5 bin lira ve yemek bursu veriyor.

ODTÜ:

Sayısal, eşit ağırlık, sözel, dil puan türlerinin herhangi birinde ilk 3'e girenlere tek seferlik 250 bin liraya ilaveten yılda 9 ay boyu aylık 25 bin lira burs, ücretsiz yurt, ücretsiz öğle yemeği, bilgisayar, uluslararası değişim programlarından kabul alma ya da yurt dışında staj yapma durumunda gidiş dönüş uçak bileti, ilk 1.000'den başvuracak 10 öğrenciye de Silikon Vadisi firma/start-up'larında staj fırsatı sunuyor.

İlk 4-10 dereceye girenlere tek seferlik 150 bin lira ve aylık 25 bin lira burs imkanı sağlıyor. Aylık burs tutarı; sayısal ve eşit ağırlıkta ilk 11-100'e girenlerde 25 bin lira, sözel ve dilde ilk 11-50'ye girenlerde de 14 bin lira.