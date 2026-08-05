Başarılı öğrenciye maaş gibi burs! Üniversiteler kesenin ağzını açtı
Üniversiteler iyi derece alan öğrenciler için cazip burslar hazırladı. Tek seferlik 250 bin lira destek, aylık 60 bin liraya varan nakit burs, yurt dışında dil eğitimi gibi pek çok fırsat var...
Üniversite tercih süreci devam ederken; hem vakıf hem de devlet okulları, sınavda dereceye giren öğrenciler için cazip burslar hazırladı.
Başarılı öğrencilere aylık 60 bin liraya varan burs imkanı sağlandı.
Tek seferlik 250 bin lira veren de yurt dışında dil eğitimi imkanı sunan da var. Ayrıca ücretsiz yurt, yemek, teknokentte şirket kurma önceliği gibi imkanlar da sunuluyor. İşte bazı üniversitelerde sağlanan imkanlar:
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ:
Sayısal, eşit ağırlık, sözel, dil puan türlerinin herhangi birinde ilk 3'e giren öğrencilere, tek seferlik 130 bin lira ve yılda 9 ay boyunca aylık 18 bin lira burs veriyor. İlk 4-10'a girenler aylık 18 bin, 11-100'e girenler de 12 bin lira burstan yararlanıyor. İlk 100'e ayrıca ücretsiz yurt, 3 öğün yemek ve kitap desteği imkanı da var.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ:
İLK 10.000'e girenlere eğitimi boyunca yılda 8 ay burs veriyor. Aylık burs tutarı, ilk 100'de 50 bin, 101-500'de 30 bin, 501-1.000'de 20 bin, 1.001-5.000'de 15 bin, 5.001- 10.000'de 10 bin lira.
İSTANBUL TİCARET:
YKS'DE ilk 100'e girenlere aylık 50 bin, 101-1.000 arasına 30 bin, 1.001-5.000 arasına 20 bin, 5.001- 10.000 arasına 15 bin, 10.001-15.000 arasına 10 bin, 15.001-20.000 arasına 8 bin, 20.001-25.000 arasına ise 7 bin lira aylık burs imkanı sunuyor.
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ:
Prestij bursu kapsamında sözel puan türünde ilk 100 ya da eşit ağırlıkta ilk 250 sıralamadan yerleşenlere 12 ay boyu aylık 30 bin lira veriyor.
Derece bursu kapsamında ise sözelde 101-500, eşit ağırlıkta 251-2.500 sıralamadan yerleşenlere 9 ay boyunca aylık 21 bin, sözelde 501-1.000, eşit ağırlıkta 2.501-5.000 sıralamadan yerleşenlere aylık 18 bin, sözelde 1.001-2.000, eşit ağırlıkta 5.001-10.000 sıralamadan yerleşenlere aylık 15 bin lira burs veriyor.
Tercih bursu ile de 9 ay boyu ayda 12 bin lira ödeme yapıyor. Ayrıca burs programları kapsamında yurt, yemek, dizüstü bilgisayar gibi destekler de sunuluyor.
İTÜ:
AYT'DE ilk 10'a girenlere tek seferlik 125 bin lira, öğrenim süresince yılda 9 ay süreyle ayda 12 bin + 12 bin lira (ek başarı bursu) ödüyor. Aylık burs tutarı; ilk 11-100 arasında 12 bin + 12 bin lira, 101- 500 arasında 10 bin lira, 501-1.000 arasında ise birinci tercihle yerleşilirse 8 bin lira.
İlk 10'a girenler ABD'de bir dönem İngilizce dil eğitimi imkanı elde ederken, ilk 1.000'e girenler yılda 9 ay öğle ya da akşam yemeği bursu, ücretsiz ya da yüzde 50 indirimli yurt, İTÜ Teknopark'ta şirket açma önceliği elde ediyor. Ayrıca tercih listesine ilk sırada İTÜ'yü yazan ve bu tercihine birinci, ikinci veya üçüncü sırada yerleşenlere öğrenim süresince yılda 9 ay 5 bin lira ve yemek bursu veriyor.
ODTÜ:
Sayısal, eşit ağırlık, sözel, dil puan türlerinin herhangi birinde ilk 3'e girenlere tek seferlik 250 bin liraya ilaveten yılda 9 ay boyu aylık 25 bin lira burs, ücretsiz yurt, ücretsiz öğle yemeği, bilgisayar, uluslararası değişim programlarından kabul alma ya da yurt dışında staj yapma durumunda gidiş dönüş uçak bileti, ilk 1.000'den başvuracak 10 öğrenciye de Silikon Vadisi firma/start-up'larında staj fırsatı sunuyor.
İlk 4-10 dereceye girenlere tek seferlik 150 bin lira ve aylık 25 bin lira burs imkanı sağlıyor. Aylık burs tutarı; sayısal ve eşit ağırlıkta ilk 11-100'e girenlerde 25 bin lira, sözel ve dilde ilk 11-50'ye girenlerde de 14 bin lira.
TOBB ETÜ:
Dil puan türünde ilk 2.500'e, diğer puan türlerinde ise ilk 10.000'e giren gençlere aylık yaşam katkı payı ile destek veriyor. İlk 100'e girenler 45 bin lira aylık yaşam katkı payı alırken, bu tutar 101- 500 arasında 27 bin 750-35 bin 750, 501-1.000 arasında 16 bin-31 bin 750, 1.001- 2.500 arasında 8 bin 400- 27 bin 600, 2.501-5.000 arasında 13 bin-23 bin 750, 5.001-10.000 arasında 8 bin 400-20 bin 250 lira arasında bulunuyor.
İTÜ:
AYT'DE ilk 10'a girenlere tek seferlik 125 bin lira, öğrenim süresince yılda 9 ay süreyle ayda 12 bin + 12 bin lira (ek başarı bursu) ödüyor. Aylık burs tutarı; ilk 11-100 arasında 12 bin + 12 bin lira, 101- 500 arasında 10 bin lira, 501-1.000 arasında ise birinci tercihle yerleşilirse 8 bin lira.
İlk 10'a girenler ABD'de bir dönem İngilizce dil eğitimi imkanı elde ederken, ilk 1.000'e girenler yılda 9 ay öğle ya da akşam yemeği bursu, ücretsiz ya da yüzde 50 indirimli yurt, İTÜ Teknopark'ta şirket açma önceliği elde ediyor.
Ayrıca tercih listesine ilk sırada İTÜ'yü yazan ve bu tercihine birinci, ikinci veya üçüncü sırada yerleşenlere öğrenim süresince yılda 9 ay 5 bin lira ve yemek bursu veriyor.
ODTÜ:
Sayısal, eşit ağırlık, sözel, dil puan türlerinin herhangi birinde ilk 3'e girenlere tek seferlik 250 bin liraya ilaveten yılda 9 ay boyu aylık 25 bin lira burs, ücretsiz yurt, ücretsiz öğle yemeği, bilgisayar, uluslararası değişim programlarından kabul alma ya da yurt dışında staj yapma durumunda gidiş dönüş uçak bileti, ilk 1.000'den başvuracak 10 öğrenciye de Silikon Vadisi firma/start-up'larında staj fırsatı sunuyor.
İlk 4-10 dereceye girenlere tek seferlik 150 bin lira ve aylık 25 bin lira burs imkanı sağlıyor. Aylık burs tutarı; sayısal ve eşit ağırlıkta ilk 11-100'e girenlerde 25 bin lira, sözel ve dilde ilk 11-50'ye girenlerde de 14 bin lira.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ:
Sayısalda ilk 1.000'e giren öğrencilere Yıldız Üstün Başarı Bursu ile aylık 60 bin lira burs, 60 bin lira bilgisayar ve 10 bin lira kitap-kırtasiye desteği, 7 bin lira da Yıldız Store hediye çeki veriliyor.
İlk 2.000'e girenlere ise aylık 50 bin lira burs, 50 bin lira bilgisayar ve 10 bin lira kitap kırtasiye desteği, 7 bin lira da hediye çeki imkanı var.
İlk 3.000'e girenler ise aylık 40 bin lira burs, 8 bin lira kitap desteği ve 5 bin lira hediye çeki alıyor.
İSTANBUL MEDİPOL:
Üstün başarı bursu kapsamında lisans eğitimi ve zorunlu hazırlık sınıfında geçerli olmak üzere yılda 7 ay eğitim bursu, ücretsiz yurt ve yemek imkanı sunuyor.
Sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde yerleşenlere aylık burs tutarı, ilk 100'de yer alan öğrenciler için 50 bin, 101-250'de 37 bin 500, 251-500'de 25 bin, 501-750'de 16 bin 250, 751- 1.000'de 13 bin lira.