Dev bankalar Türkiye dedi! Faiz indirimi beklentisi güçleniyor

BORSADA RALLİ BAŞLAYACAK

Türkiye'ye ilişkin olumlu görüş açıklayan bir diğer küresel finans kuruluşu ise HSBC oldu. Banka, yayımladığı analizde Türkiye ekonomisindeki dengelenme sürecinin güçlendiğine işaret ederek, para politikasındaki sıkı duruşun enflasyonda kalıcı düşüşü desteklediğini değerlendirdi.

HSBC, enflasyondaki gerileme ve para politikasında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Türk lirası cinsi varlıklara olan ilginin artabileceğini belirtirken, mali disiplinin korunması ve rezervlerdeki iyileşmenin yatırımcı güvenini desteklediğini vurguladı.

Türk hisse senetlerinin hak ettiği değerin altında olduğunu ve yabancı takas oranının düşük seyrettiğini vurgulayan banka, "ağırlığını artır" tavsiyesini koruduğunu duyurdu.

HSBC ekonomistleri, iç piyasadaki olumlu gelişmelerin sürmesi durumunda eylülde faiz indirim döngüsünün başlama olasılığına dikkat çekerek, 2026'nın dördüncü çeyreğinden itibaren 2027 boyunca devam edecek kalıcı bir ralli öncesinde piyasanın birkaç ay daha dar bir bantta kalacağını öngörüyor.