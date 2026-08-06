Kerkük'ün İngiliz petrol şirketinin yaklaşık 100 yıldır petrol ürettiği bir yer olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "Biz de aslında 100 sene sonra Kerkük'te bu petrol sahalarına bir anlamda ortak oluyoruz. İngiltere, ABD, Türkiye üçlüsünün ortak olduğu çok büyük bir petrol rezervine sahip. Yaklaşık şu anda 3 milyar varillik bir petrol rezervinden bahsediyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır)

Bunu bugünkü rakamlara dökersek 250 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. Günlük üretimin 1,2 milyon varile çıkabileceği bir potansiyel var" dedi. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nda (ITP) günlük 750 bin varillik akışa imkân veren bir yıllık anlaşmaya varılmasıyla ilgili de konuşan Bakan Bayraktar, hattın kapasitesinin günlük 1,5 milyon varil olduğuna dikkat çekerek, bunun miktarını da 2-2,5 milyon varillere çıkarabileceklerini söyledi.

Şu anda Irak'ın çok ciddi bir elektrik problemi olduğundan söz eden Bayraktar, şöyle devam etti: "Doğal gaz, ilk etapta Irak ihtiyacı için konuştuğumuz projelerden bir tanesi. Belki ilk etapta Türkiye'nin altyapısını kullanarak, Türkiye'deki doğal gazı kullanarak bunun bir kısmını Irak'a ihraç etmeyi konuşuyoruz. Basra'ya uzatmayı düşündüğümüz petrol boru hattına, elektrik iletim hatlarının yanına bir doğal gaz boru hattı yapıp belki ileride Katar doğal gazını, Körfez'de üretilecek doğal gazı artık ters akışla bu sefer Irak üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmesiyle alakalı da büyük bir projeyi de konuşuyoruz. Tabii alternatif güzergah olarak Katar gazı, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye üzerinden de Türkiye'ye gelebilir. Yani bütün yollar aslında Türkiye'ye çıkıyor."