Kamu borcu yapılandırmada son fırsat: Vergi, SGK, MTV ve trafik cezası borçlarına 72 aya varan taksit
Vergi, prim, trafik cezası, MTV, öğrenim kredisi borcu olanlar dikkat! 72 aya varan taksit, yıllık yüzde 29 tecil faizi imkanı için süre 31 Ağustos'ta bitecek. İlk taksit ise primde bu ay, diğerlerinde eylülde yatırılacak...
Kamuya olan borçlar için yapılandırma fırsatında geri sayım başladı. Vergi, prim, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), öğrenim kredisi borcu olanlar 31 Ağustos'a kadar başvururlarsa 72 aya varan taksit, 10 puan indirimle yıllık yüzde 29 olarak belirlenen tecil faizi imkanından yararlanabilecek. 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat da istenmeyecek. İşte detayları...
Hangi borçları kapsıyor?
Vergi dairelerine olan 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş gelir ve kurumlar vergisi, KDV, MTV, harç, trafik idari para cezası, ecrimisil, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi borçlar için tecil kolaylığından yararlanılıyor. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlar da kapsamda. SGK'nın genelgesine göre; SSK kapsamında işçi çalıştıran işverenler ile Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanların haziran ayı (dahil) ve öncesi dönemlere ait sigorta ve işsizlik sigortası prim borçları ile 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşen idari para cezaları yapılandırma kapsamında yer alıyor.
Vergi dairelerine olan borçlar için nasıl başvuru yapılıyor?
Vergi dairelerine borcu olanlar başvurularını GİB'in internet adresinden, dijital vergi dairesinden ya da e-Devlet üzerinden yapabilecekleri gibi, borçlu oldukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla yazılı olarak da yapabilecek. Birden fazla vergi dairesine borç varsa, her birine ayrı başvurulacak. Kısmi başvuru olmayacak. Vergi dairesine olan tüm borçlar için başvuru yapılması şart.
Prim borcu olanlar nasıl başvuracak?
Prim borçları için ise başvuruların icra takip işlemlerinin yürütüldüğü ünitelere yapılması gerekiyor. Birden fazla üniteye borç varsa, ayrı ayrı başvuru yapılmalı. Prim borçları için başvuruların tecil talep formu, çok zor durum raporu veya mali durum bildirim formuyla birlikte yapılması isteniyor.
Taksit sayısı nasıl belirleniyor?
Taksit sayısı çok zor durum hali ve alacağın türüne göre belirlenecek. 16 Haziran itibarıyla faal mükellefiyet kaydı bulunan ve bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin borçları, mali durumlarına ilişkin likidite oranlarına bakılarak taksitlendirilecek. Mali duruma ilişkin likidite oranı 0,50 veya daha büyük olması halinde 36 taksit, 0,50'den küçük ve 0,30'dan büyük olması halinde 48 taksit, 0,30 veya 0,30'dan küçük olması halinde 72 taksit yapılacak. Bu kapsamda olmayanların borçları ise 48 taksitte ödenecek. KDV borçları ise 12 taksitte verilecek. Prim borcunda taksit sayısı ise şirketin mali durumuna göre 36 ay ya da 72 ay olarak uygulanacak.
Taksitler ne zaman başlayacak?
Vergi dairelerine olan borçlar için ilk taksit ödemesi 30 Eylül tarihine kadar yapılabilecek. Kalan taksitler ise takip eden aylarda ödenecek. Prim borçlarında ise ilk taksitin 31 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.
BUNLARA DİKKAT!
Vergi dairelerine başvurulup taksitlendirilen borçların en az yüzde 10'unun ödenmiş olması halinde, bunlara borç durumunu gösterir belgede yer verilmeyecek.
Motorlu taşıtlar vergisi ve buna bağlı bazı alacakların tecil edilmesi halinde, tecil şartlarına uyulması kaydıyla araçlara ilişkin fenni muayene izin belgesi alınabilmesine imkan sağlanacak. Ancak taşıtların satışı için borcun bitmesi gerekecek.
Prim borçlarında ilk taksitin ödenmesinden sonra tecil devam ettiği sürece icra, takip, haciz ve satış işlemleri durdurulacak.