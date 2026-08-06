Prim borçları için ise başvuruların icra takip işlemlerinin yürütüldüğü ünitelere yapılması gerekiyor. Birden fazla üniteye borç varsa, ayrı ayrı başvuru yapılmalı. Prim borçları için başvuruların tecil talep formu, çok zor durum raporu veya mali durum bildirim formuyla birlikte yapılması isteniyor.

Taksit sayısı çok zor durum hali ve alacağın türüne göre belirlenecek. 16 Haziran itibarıyla faal mükellefiyet kaydı bulunan ve bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin borçları, mali durumlarına ilişkin likidite oranlarına bakılarak taksitlendirilecek. Mali duruma ilişkin likidite oranı 0,50 veya daha büyük olması halinde 36 taksit, 0,50'den küçük ve 0,30'dan büyük olması halinde 48 taksit, 0,30 veya 0,30'dan küçük olması halinde 72 taksit yapılacak. Bu kapsamda olmayanların borçları ise 48 taksitte ödenecek. KDV borçları ise 12 taksitte verilecek. Prim borcunda taksit sayısı ise şirketin mali durumuna göre 36 ay ya da 72 ay olarak uygulanacak.

Taksitler ne zaman başlayacak?

Vergi dairelerine olan borçlar için ilk taksit ödemesi 30 Eylül tarihine kadar yapılabilecek. Kalan taksitler ise takip eden aylarda ödenecek. Prim borçlarında ise ilk taksitin 31 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.

BUNLARA DİKKAT!



Vergi dairelerine başvurulup taksitlendirilen borçların en az yüzde 10'unun ödenmiş olması halinde, bunlara borç durumunu gösterir belgede yer verilmeyecek.

Motorlu taşıtlar vergisi ve buna bağlı bazı alacakların tecil edilmesi halinde, tecil şartlarına uyulması kaydıyla araçlara ilişkin fenni muayene izin belgesi alınabilmesine imkan sağlanacak. Ancak taşıtların satışı için borcun bitmesi gerekecek.

Prim borçlarında ilk taksitin ödenmesinden sonra tecil devam ettiği sürece icra, takip, haciz ve satış işlemleri durdurulacak.

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