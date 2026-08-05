AJet'ten yurt içi biletlerde yüzde 30 indirim: Tarihler açıklandı

Sadece AJet'in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden geçerli olacak kampanya, hem bilet alımlarını hem de ek bagaj hizmetlerini kapsıyor. İndirimden yararlanmak isteyen yolcuların rezervasyon sırasında kampanya kodunu kullanması gerekiyor. Peki indirimli biletler hangi tarihlerde geçerli?

Kampanya, sonbahar aylarında yurt içinde seyahat etmeyi planlayan yolculara daha uygun fiyatlı bilet alma fırsatı sunuyor. (Görsel: Takvim foto arşivi)

İNDİRİMLİ BİLETLER SINIRLI SÜREYLE SATIŞTA

AJet'in açıkladığı kampanya kapsamında yurt içi uçuşlarda geçerli yüzde 30 indirimli biletler satışa çıktı. Yolcular, bugün saat 11.00'den yarın saat 23.59'a kadar yapılacak satın alımlarda "SBAHAR30" kampanya kodunu kullanarak avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.

SEYAHAT DÖNEMİ BELLİ OLDU

Kampanya kapsamında satın alınan indirimli biletler, 23 Eylül ile 23 Aralık tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek. Böylece sonbahar aylarında seyahat planı yapan yolcular daha ekonomik biletlerle uçma fırsatı elde edecek.

Kampanya yalnızca belirlenen satış tarihleri arasında satın alınan biletler için geçerli olacak.

BAGAJ HİZMETLERİNDE DE YÜZDE 30 İNDİRİM

AJet, kampanya süresince yalnızca bilet fiyatlarında değil, uçak altı bagaj hizmetlerinde de indirim uyguluyor. Ek bagaj satın almak isteyen yolcular, kampanya kapsamında bu hizmetten de yüzde 30 indirimli olarak faydalanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini yalnızca AJet'in resmi internet sitesi ile mobil uygulaması üzerinden satın alması gerekiyor. Diğer satış kanalları üzerinden yapılan işlemler kampanya kapsamına dahil edilmeyecek.