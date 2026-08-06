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Gabar'da petrol üretimi 83 bin 300 varile ulaştı! 2021'den bu yana 50 milyon varili aştı

Türkiye’nin petrol üretim üssü haline dönüşen Şırnak Gabar’daki üretim sahası, kendi rekorunu bir kez daha tazeledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar üretimin, istihdamın ve umudun adresi oldu. Gabar’da gerçekleştirilen petrol üretimimiz, günlük 83 bin 300 varile ulaşarak rekor kırdı. Durmaksızın çalışarak üretimi artıracağız ve vatandaşlarımızın geleceğine umut olmayı sürdüreceğiz.” dedi.

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Gabar'da petrol üretimi 83 bin 300 varile ulaştı! 2021'den bu yana 50 milyon varili aştı

Bir dönem adı terörle anılan Gabar, bölgenin terörden arındırılmasının ardından rotasını üretime çevirdi.

Video Oynatma İkonu Gabar Dağı'nda petrol üretiminde yeni rekor

Bölgede tesis edilen güven ve huzur ortamı, Türkiye Petrolleri'nin (TPAO) bölgede rahatça sismik araştırmalar ve sondaj çalışmaları yapmasının önünü açtı.

Şehit Esma Çevit kuyusu (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Şehit Esma Çevit kuyusu (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

EN BÜYÜK PETROL KEŞFİ

Bu çalışmaların bir sonucu olarak 2021 yılında Şırnak'ın Gabar bölgesinde gerçekleştirilen petrol keşfi, cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. Üretime alınan kuyuya, şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adı verildi.

Açılan kuyulara şehitlerin adı veriliyor.Açılan kuyulara şehitlerin adı veriliyor.

7 SAHADA ÜRETİM

Türkiye Petrolleri; Cudi-Gabar Bölgesinde 2021 yılında Şehit Esma Çevik ile başladığı üretimi, 2022 yılında Şehit Teğmen Akdeniz, 2023 yılında Şehit Aybüke Yalçın, 2024 yılında Mehmet İrfan Güler, Bulmuşlar ve Bülent Sadioğlu ile 2025 yılında Ağaçyurdu sahaları ile büyüttü.

Gabar'da petrol üretimine ilişkin çalışmalar sürüyor.Gabar'da petrol üretimine ilişkin çalışmalar sürüyor.

50 MİLYON VARİLİN ÜZERİNDE ÜRETİM

Üretimin her geçen gün arttığı Gabar'daki sahalar aracılığıyla 2021 yılından bugüne kadar toplam 50 milyon varilin üzerinde ham petrol üretildi.

83 BİN 300 VARİL

Gabar'daki petrol üretimi, yeni kuyuların açılmasıyla birlikte rekor tazeledi. Gabar'da gerçekleştirilen üretim, günlük 83 bin 300 varile ulaştı.

Bakan Bayraktar'ın Gabar paylaşımıBakan Bayraktar'ın Gabar paylaşımı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Konuya ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar'da eskiden kan, gözyaşı ve umutsuzluk vardı. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar üretimin, istihdamın ve umudun adresi oldu. Terörsüz Türkiye'nin ülkemize neler katabileceğinin küçük bir kesitini Gabar'da gözler önüne serdik. Bunu tüm Türkiye'ye ve tüm bölgeye yaydığımızda, inşallah Türkiye'nin ve bütün bölgenin geleceği, insanlarımızın, milletimizin geleceği çok daha aydınlık olacak." dedi.

Gabar'da petrol üretimi devam ediyor.Gabar'da petrol üretimi devam ediyor.

ÜRETİMİ ARTIRACAĞIZ

Yeni sondajlarla, yeni keşiflerle üretimi artırmaya devam ettiklerini belirten Bakan Bayraktar, "Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasa teklifinin TBMM'de görüşüldüğü bu günlerde, bölgeden güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Gabar'da gerçekleştirilen petrol üretimimiz, günlük 83 bin 300 varile ulaşarak rekor kırdı. Durmaksızın çalışarak üretimi artıracağız ve vatandaşlarımızın geleceğine umut olmayı sürdüreceğiz." dedi.

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