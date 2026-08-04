Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişti: Güncel pompa fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 4 Ağustos itibarıyla otogazın (LPG) litre fiyatına zam uygulanırken, küresel piyasalarda ABD ile İran arasında yeniden başlayabileceği belirtilen barış görüşmelerinin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5'i aşan düşüşle 80 doların altına geriledi. Petrol fiyatlarındaki bu geri çekilme, araç sahiplerinin gözünü benzin ve motorin fiyatlarına çevirmesine neden olurken, akaryakıtta yeni indirim beklentilerini de güçlendirdi.

Akaryakıt piyasasında peş peşe gelen fiyat güncellemeleri sürücülerin gündemindeki yerini koruyor. (Görsel: Takvim foto arşivi)

PETROL PİYASASINDA DALGALI SEYİR DEVAM EDİYOR

Küresel petrol piyasasında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Brent petrol, önceki işlem günündeki sert düşüşün ardından yeniden toparlanma sinyali verirken, fiyatlar 84-85 dolar bandında işlem görüyor.

Uzmanlar, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerin ve özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden olmaya devam ettiğini belirtiyor. Bölgedeki güvenlik endişeleri, enerji piyasalarında yakından takip ediliyor.

LPG fiyatlarına gelen son artış pompa tabelalarına yansırken, motorin kullanıcıları indirim beklentisine odaklandı. (Görsel: Takvim foto arşivi)

LPG FİYATLARINA YENİ ZAM GELDİ

Motorinde indirim beklentisi öne çıkarken, LPG kullanıcıları ise yeni bir zamla karşılaştı. 4 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle LPG'nin litre fiyatına 2,45 TL artış yansıtıldı.

4 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Bölge Benzin Motorin LPG İstanbul Avrupa Yakası 67,24 TL 81,02 TL 33,79 TL İstanbul Anadolu Yakası 67,08 TL 80,87 TL 33,19 TL Ankara 68,20 TL 82,14 TL 33,89 TL İzmir 68,50 TL 82,42 TL 33,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken Akdeniz piyasasında oluşan işlenmiş petrol ürünleri fiyatları ile döviz kurundaki değişimler temel alınıyor. Rafineri çıkış fiyatlarının üzerine dağıtım, lojistik ve diğer maliyet unsurları eklendiği için pompa fiyatları şehirler ve dağıtım şirketleri arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor. Bu nedenle aynı ürünün litre fiyatı farklı illerde değişiklik gösterebiliyor.