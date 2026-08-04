Togg'dan Ağustos kampanyası: Faizsiz kredi ve 3 ay erteleme fırsatı

Bütçesini daha uzun vadeye yaymak veya ödemelerine hemen başlamak istemeyen sürücülerini de unutmayan Togg, 48 aya varan vade seçeneklerinin yanı sıra "şimdi al, 3 ay sonra öde" avantajıyla dikkat çekiyor. Üstelik kampanya sadece finansman desteğiyle sınırlı kalmayıp, Ağustos ayı boyunca Trugo şarj istasyonlarında sunulan yüzde 20 indirimle sürüş maliyetlerini de minimize etmeyi hedefliyor.

KISA VADEDE BÜYÜK KOLAYLIK

Kampanyanın ilk ayağında, borcunu hızlıca kapatmak isteyen kullanıcılar için maliyetsiz kredi seçenekleri sunuluyor. Paylaşılan verilere göre, Togg'un yeni sedan modeli T10F için 1.000.000 TL kredi kullanımında 12 ay vade ve %0 faiz fırsatı sağlanıyor. Bu seçenekte aylık taksit tutarı 83.334 TL olarak belirlenmiş durumda. Popüler SUV modeli T10X için ise 800.000 TL kredi tutarı, yine 12 ay vade ve %0 faizle aylık 66.667 TL taksitle sunuluyor. Bu teklif hem bireysel hem de kurumsal müşterileri kapsayarak geniş bir kitleye hitap ediyor.

UZUN VADE İSTEYENLERE: 48 AY VADE VE ÖDEME ERTELEME

Daha düşük aylık taksitlerle Togg sahibi olmak isteyenler için hazırlanan ikinci seçenek ise yüksek kredi limitiyle dikkat çekiyor. 1.700.000 TL tutarındaki kredi desteği, %2,95 faiz oranı ve 48 ay vade seçeneğiyle sunuluyor. Bu modelde aylık ödeme tutarı 78.008 TL seviyesinde gerçekleşiyor. Bu paketin en çarpıcı özelliği ise "3 Ay Ödeme Erteleme" seçeneği. Kullanıcılar araçlarını hemen teslim alırken, ödemelerine 3 ay sonra başlayarak finansal bir nefes alma alanı kazanıyorlar.

TRUGO'DA %20 İNDİRİM AYRICALIĞI

Togg sadece satın alım aşamasında değil, kullanım aşamasında da kullanıcılarının yanında oluyor. Ağustos ayı içerisinde Togg sahibi olanlar, Türkiye'nin yaygın şarj ağı Trugo'da yapacakları şarj işlemlerinde %20 indirim kazanıyor. Bu avantaj, elektrikli araç sahipleri için en önemli gider kalemlerinden biri olan enerji maliyetinde ciddi bir tasarruf anlamına geliyor.

SINIRLI SAYIDA V2 VERSİYONLARI İÇİN GEÇERLİ

Bu özel kampanyalar, Togg'un en dolu donanım seviyeleri olan T10X V2 ve T10F V2 versiyonları için ve sınırlı sayıda araç stokları ile geçerli. Kampanyadan yararlanmak ve sipariş oluşturmak isteyen kullanıcıların, Togg'un dijital platformu olan Trumore uygulamasını indirmeleri ve işlemlerini uygulama üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Togg'un sunduğu bu esnek ödeme planları, yüksek faiz ortamında araç sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için piyasadaki en dikkat çekici alternatiflerden biri olarak değerlendiriliyor.

Detaylı bilgi, güncel fiyat listesi ve kampanya koşulları için Togg'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.