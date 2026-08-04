İndirimli bilet fırsatı, sonbahar ve kış döneminde seyahat etmek isteyen yolculara avantaj sunuyor. Avrupa'nın birçok popüler destinasyonunu kapsayan kampanya, 4-6 Ağustos 2026 tarihleri arasında satın alınacak biletlerde uygulanacak. Kampanya kapsamında ek bagaj ve paket yükseltme seçenekleri de indirimli olarak sunuluyor.

İndirimli fiyatlar belirli sayıda koltuk için geçerli olduğundan, kontenjanın dolması halinde kampanya sona erebiliyor. (Görsel: AA)

PEGASUS YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI BAŞLADI

Pegasus'un duyurusuna göre, kampanya yalnızca Pegasus BolBol üyeleri için ve mobil uygulama üzerinden satın alınacak Light Paket biletlerde geçerli olacak. Kampanya kapsamında biletler 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, toplam 250 bin koltuk bu fırsata dahil edildi.

İndirimli biletler, 4-6 Ağustos 2026 tarihleri arasında satın alınabilecek.

Kampanyadan yalnızca belirtilen tarihler arasında satın alınan ve şartları sağlayan biletler yararlanabiliyor. (Görsel: AA)

UÇUŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Kampanya kapsamında alınan biletler, 25 Ekim 2026 ile 27 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek belirlenen yurt dışı seferlerinde kullanılabilecek. Böylece sonbahar ve kış sezonunda Avrupa'ya seyahat etmek isteyen yolcular avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.

EK BAGAJ VE PAKET YÜKSELTME AVANTAJI

Kampanyaya dahil olan Light Paket biletlerde yolcular, ek hizmetlerden de indirimli şekilde faydalanabilecek. Buna göre;

Ek kabin bagajı hakkı 9 Euro

12 kilogram uçak altı bagajı hakkı 9 Euro

olarak sunuluyor. Ayrıca Light Paket biletini alan yolcular, 19 Euro ek ücret ödeyerek Süper Eko Paket seçeneğine geçiş yapabilecek.

İndirimli biletler Light Paket kapsamında satışa sunulurken, isteyen yolcular ek ücret karşılığında bagaj ve paket yükseltme seçeneklerinden faydalanabiliyor. (Görsel: AA)

KAMPANYA HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?

Pegasus'un indirimli bilet kampanyası Avrupa'daki çok sayıda destinasyonu kapsıyor. Kampanyanın geçerli olduğu şehirler arasında şunlar yer alıyor:

Atina

Berlin

Basel

Birmingham

Bremen

Dortmund

Düsseldorf

Frankfurt

Münih

Manchester

Bunun yanı sıra Pegasus'un belirlediği diğer birçok yurt dışı hattında da kampanya uygulanacak.

Kampanyaya ilişkin tüm detaylara ve indirimin geçerli olduğu uçuş hatlarının güncel listesine resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.