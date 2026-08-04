Pegasus'ta 9 Euro'dan başlayan yurt dışı bilet kampanyası: İşte seyahat tarihleri
Pegasus, yurt dışına seyahat etmeyi planlayan yolcular için yeni bir indirim kampanyasını hayata geçirdi. Mobil uygulama üzerinden yapılacak bilet alımlarında geçerli olacak kampanya kapsamında, belirli dış hat uçuşları için fiyatlar 9 Euro + vergilerden başlıyor. Kampanya, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak.
İndirimli bilet fırsatı, sonbahar ve kış döneminde seyahat etmek isteyen yolculara avantaj sunuyor. Avrupa'nın birçok popüler destinasyonunu kapsayan kampanya, 4-6 Ağustos 2026 tarihleri arasında satın alınacak biletlerde uygulanacak. Kampanya kapsamında ek bagaj ve paket yükseltme seçenekleri de indirimli olarak sunuluyor.
PEGASUS YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI BAŞLADI
Pegasus'un duyurusuna göre, kampanya yalnızca Pegasus BolBol üyeleri için ve mobil uygulama üzerinden satın alınacak Light Paket biletlerde geçerli olacak. Kampanya kapsamında biletler 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, toplam 250 bin koltuk bu fırsata dahil edildi.
İndirimli biletler, 4-6 Ağustos 2026 tarihleri arasında satın alınabilecek.
UÇUŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU
Kampanya kapsamında alınan biletler, 25 Ekim 2026 ile 27 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek belirlenen yurt dışı seferlerinde kullanılabilecek. Böylece sonbahar ve kış sezonunda Avrupa'ya seyahat etmek isteyen yolcular avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.
EK BAGAJ VE PAKET YÜKSELTME AVANTAJI
Kampanyaya dahil olan Light Paket biletlerde yolcular, ek hizmetlerden de indirimli şekilde faydalanabilecek. Buna göre;
- Ek kabin bagajı hakkı 9 Euro
- 12 kilogram uçak altı bagajı hakkı 9 Euro
olarak sunuluyor. Ayrıca Light Paket biletini alan yolcular, 19 Euro ek ücret ödeyerek Süper Eko Paket seçeneğine geçiş yapabilecek.
KAMPANYA HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?
Pegasus'un indirimli bilet kampanyası Avrupa'daki çok sayıda destinasyonu kapsıyor. Kampanyanın geçerli olduğu şehirler arasında şunlar yer alıyor:
- Atina
- Berlin
- Basel
- Birmingham
- Bremen
- Dortmund
- Düsseldorf
- Frankfurt
- Münih
- Manchester
Bunun yanı sıra Pegasus'un belirlediği diğer birçok yurt dışı hattında da kampanya uygulanacak.
Kampanyaya ilişkin tüm detaylara ve indirimin geçerli olduğu uçuş hatlarının güncel listesine resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.