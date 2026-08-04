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Emekliye 3 bin 552 liraya varan fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak! Kim, ne kadar alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetimlerinin beklediği taban aylık farkı için takvim belli oldu. 5.1 milyon kişi 3 bin 552 liraya varan fark ödemesini 7 Ağustos’ta hesabında görecek.

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Emekliye 3 bin 552 liraya varan fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak! Kim, ne kadar alacak?

Yaklaşık 5.1 milyon kişiye taban aylık farkı yatırılıyor. En düşük emekli aylığı ödemesini 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkaran yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, kapsamdaki kişilere fark ödeme takvimi de belirlendi.

Emekliye aylık farkı 7 Ağustos'ta hesaplarda (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Emekliye aylık farkı 7 Ağustos'ta hesaplarda (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz" paylaşımı yaptı.

Emekliye en çok 3 bin 552 lira fark ödemesi yapılacak.Emekliye en çok 3 bin 552 lira fark ödemesi yapılacak.

EN ÇOK 3 BİN 552 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuz ayı ödemeleri 20 bin lira taban aylık üzerinden gerçekleştirilmişti. Yüzde 17.76 zamlı kök aylığıyla ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında olanlara 20 bin lira, üzerinde olanlara hesaplanan tutar yatırılmıştı. Şimdi kapsamdaki emeklilerin hesabına, temmuz ödemesini 23 bin 552 liraya tamamlayacak fark yatırılacak. 20 bin lira alana 3 bin 552, 21 bin lira alana 2 bin 552, 22 bin lira alana bin 552 lira fark verilecek.

Emekliye 3 bin 552 liraya varan fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak! Kim, ne kadar alacak?-4

DUL VE YETİME DE VAR

SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı bağlananlara da fark verilecek. Yeni taban aylık düzenlemesi ile en düşük ödeme, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanda 17 bin 664, yüzde 50 olanda 11 bin 776, yüzde 25 olanda 5 bin 888 liraya çıktı. Temmuz ayı ödeme döneminde bu tutarlardan az ödeme alanlara fark verilecek. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 2 bin 664, aylık oranı yüzde 50 olana bin 776, yüzde 25 olana da 888 liraya varan fark ödenecek.

3 BİN 552 TL'YE VARAN ÖDEME
Taban aylık
Önceki
Yeni
Fark
Emekli
20.000 TL
23.552 TL
3.552 TL
%75 ölüm aylığı
15.000 TL
17.664 TL
2.664 TL
%50 ölüm aylığı
10.000 TL
11.776 TL
1.776 TL
%25 ölüm aylığı
5.000 TL
5.888 TL
888 TL

YENİ EMEKLİ DE ALACAK

Taban aylık artışı yeni emeklileri de kapsıyor. Emeklilik dilekçesi verenlere, aylık bağlandığında, 23 bin 552 liradan az ödeme yapılmayacak. Ek ödemesi ve taban aylığının toplamı 23 bin 552 liranın altında olanlara 23 bin 552 lira, üstünde olanlara hesaplanan tutar ödenmeye başlanacak. Emekliler bir sonraki zammı ocak ayında alacak.

Emekliye 3 bin 552 liraya varan fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak! Kim, ne kadar alacak?-5

Ocakta aylıklara bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Ancak bu zam oranı, ödenen tutara değil, kök aylığa uygulanacak. E-Devlet'te 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünde 'aylık tutarı' olarak görünen tutara ocak zammı eklenecek. Ayrıca ek ödeme de yeniden hesaplanacak. Ocakta taban aylığın da yine emekli zammı oranında artırılması yine masaya yatırılacak.

ÖRNEK-1
Haziran
Kök aylık 16.000 TL
%4 ek ödeme 640 TL
Ek ödemeli aylık 16.640 TL
Hesaba yatan 20.000 TL
ÖRNEK-1
Temmuz
Yeni kök aylık 18.841,60 TL
%4 ek ödeme 753,66 TL
Ek ödemeli aylık 19.595,26 TL
Maaş günü hesaba yatırılan 20.000 TL
Yapılacak fark ödemesi 3.552 TL

ÖRNEK-2
Haziran
Kök aylık 19.000 TL
%4 ek ödeme 760 TL
Ek ödemeli aylık 19.760 TL
Hesaba yatan 20.000 TL
ÖRNEK-2
Temmuz
Yeni kök aylık 22.374,40 TL
%4 ek ödeme 894,98 TL
Ek ödemeli aylık 23.269,38 TL
Maaş günü hesaba yatırılan 23.269,38 TL
Yapılacak fark ödemesi 282,62 TL

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