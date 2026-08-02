65 yaş üstüne çifte destek! Aylık 23 bin lirayı aşan ödeme fırsatı: Kimler iki destekten birden yararlanabiliyor?
Ülkemizde yaşlı vatandaşlara hem maddi destekler hem de ücretsiz hizmetler sağlanıyor. Şartları sağlayanlara 7 bin 757 lira 65 yaş aylığı ile 15 bin 755 lira olan evde bakım yardımının yolu açılıyor...
Yaşlılar için ülkemizde hem nakdi destekler hem de ücretsiz hizmetler bulunuyor. Nakdi destekler arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım yardımı öne çıkıyor. Şartları sağlayanlar, iki aylıktan da yararlanabiliyor. Aylık 23 bin 12 lira ödeme alma imkanı bulunuyor.
ÜCRETSİZ SAĞLIK İMKANI
65 yaş üstü muhtaç vatandaşlara verilen aylık ödeme, temmuz ayındaki memur maaş katsayısındaki artışla 7 bin 257 lira 36 kuruşa çıktı. Bu destek için 65 yaş üstü kişinin kendisinin ve eşinin geliri dikkate alınıyor. Kişi başına düşen gelir asgari ücretin net tutarının 1/3'ünden az çıkarsa aylık bağlanıyor. Mevcut asgari ücrete göre, kişi başına düşen gelirin 9 bin 358 lira 50 kuruşun altında olması gerekiyor. Bu destekten yararlanan yaşlılar sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanıyor.
RAPOR ALINMALI
Devlet, bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım yardımı da sağlıyor. Aylık 15 bin 755 liraya yükselen bu destek, yüzde 50 engelli raporu bulunan ve kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor. Burada da hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarının net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olması gerekiyor. Mevcut asgari ücrete göre burada da gelir sınırı 18 bin 717 lira seviyesinde bulunuyor. Destek, bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödeniyor.
NEREYE BAŞVURULMALI?
65 yaş aylığı başvurusu, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgahın bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen yapılıyor. Başvuru işlemi 65 yaş üstü kişinin kendisi ya da vasisi/vekili tarafından gerçekleştirilebiliyor. Başvuru en çok 1 ay içerisinde sonuçlandırılıyor.
Evde bakım yardımına da e-Devlet'ten başvuru imkanı var. Ayrıca yaşlı bireyin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine de başvuru yapılabiliyor. Müdürlüklerin bulunmadığı yerlerde ise kaymakamlıklara başvuru yapılabiliyor.
BU DESTEKLER DE VAR
Yaşlılara destekler bunlarla sınırlı değil. Vefa programı desteği ile kişisel bakımlarıyla temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlılar (60 yaş üstü) ve engelliler ile ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşların ev ve kişisel temizlikleri sağlanıyor. Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere evde sağlık hizmeti de veriyor. Bunun için bir bedel de istenmiyor. Yine devlet, bakıma muhtaç olan, maddi imkanı bulunmayan yaşlıların huzurevi ve bakımevlerinde bakılmasını sağlıyor. Ayrıca 65 yaş ve üzeri olanlar şehir içi toplu taşımalardan ücretsiz yararlanıyor. Yaşlılara evde maaş alma imkanı da bulunuyor.