65 yaş aylığı başvurusu, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgahın bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen yapılıyor. Başvuru işlemi 65 yaş üstü kişinin kendisi ya da vasisi/vekili tarafından gerçekleştirilebiliyor. Başvuru en çok 1 ay içerisinde sonuçlandırılıyor. Evde bakım yardımına da e-Devlet'ten başvuru imkanı var. Ayrıca yaşlı bireyin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine de başvuru yapılabiliyor. Müdürlüklerin bulunmadığı yerlerde ise kaymakamlıklara başvuru yapılabiliyor.

BU DESTEKLER DE VAR

Yaşlılara destekler bunlarla sınırlı değil. Vefa programı desteği ile kişisel bakımlarıyla temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlılar (60 yaş üstü) ve engelliler ile ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşların ev ve kişisel temizlikleri sağlanıyor. Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere evde sağlık hizmeti de veriyor. Bunun için bir bedel de istenmiyor. Yine devlet, bakıma muhtaç olan, maddi imkanı bulunmayan yaşlıların huzurevi ve bakımevlerinde bakılmasını sağlıyor. Ayrıca 65 yaş ve üzeri olanlar şehir içi toplu taşımalardan ücretsiz yararlanıyor. Yaşlılara evde maaş alma imkanı da bulunuyor.

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