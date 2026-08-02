GÖNÜLLÜ UYUM, İZAHA DAVET

Bazı analizlerde kullanılan veriler ile ilgili gönüllü uyum kapsamında mükelleflerin bilgisine başvurulabilirken, bu durumda, defter ve belgeler kontrol ediliyor. Bu kapsamda 2026 yılı Haziran sonu itibarıyla, izaha davet müessesesi kapsamında izaha davet edilen mükellef sayısı 19 bin 892, gönüllü uyuma davet edilen mükellef sayısı ise 8 bin 974 olarak gerçekleşti.

Mesleki faaliyetleri dolayısıyla serbest meslek kazancı elde eden avukat, doktor, mimar ve mühendis mükelleflere yönelik olarak gelirlerini doğru beyan etmeleri için hedef odaklı bilgilendirme mektupları gönderildi.