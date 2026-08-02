Gelir İdaresi'nden vergi kaçakçılarına yakın takip! Yapay zeka ile her gün 4 milyon analiz
Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi kaçakçılarına göz açtırmıyor. Her gün 4 milyon vergi mükellefi analiz ediliyor. Riskli bulunan mükellefler vergi dairelerine bildirilirken, ilk 6 ayda 791 bin 82 mükellef denetime tabi tutuldu. Denetimler sonucunda 19 bin 892 kişi izaha, 8 bin 974 kişi ise gönüllü uyuma davet edildi.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) gelirini doğru beyan etmeyen, vergi kaçıran mükelleflere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. GİB ve TÜBİTAK tarafından birlikte geliştirilen KAŞİF uygulamasıyla her gün yaklaşık 4 milyon mükellef yapay zeka ile analize tabi tutulurken, yılın ilk yarısında 81 ilde gerçekleştirilen saha denetimlerinde 791 bin 82 mükellef denetlendi.
Vergi kaçakçılarına göz açtırmayan GİB, KAŞİF uygulamasıyla başkanlığın veri tabanı üzerinden hiçbir ön tanımlı kural olmaksızın tamamen makine öğrenmesi ile yapay zeka teknolojilerine dayanılarak günde yaklaşık 4 milyon mükellef analiz ediyor. Bu yöntemle potansiyel sahte fatura düzenleme girişimleri ile haksız KDV iadesi talepleri erken aşamada tespit edilebiliyor. KAŞİF çıktılarıyla yılın ilk yarısında vergi kayıp ve kaçağı ile uygulama ve denetim etkinliğine yönelik analiz çalışmaları neticesinde 621 bin 379 mükellef yakinen analize tabi tutuldu.
Yapılan analiz çalışması sonucu riskli bulunan mükellefler ilgili vergi dairelerine bildirildi. Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışılığın önlenmesine yönelik olarak mükelleflerin finansal işlemleri takip edilerek gelir ve harcama durumları ile bu durumların ne ölçüde vergi beyanlarına yansıtıldığının mercek altına alınmasını amaçlayan "Nakit İşlem Modeli-Finansal İşlem Analiz Çalışması" geliştirme çalışmalarına da hızla devam ediliyor.
GÖNÜLLÜ UYUM, İZAHA DAVET
Bazı analizlerde kullanılan veriler ile ilgili gönüllü uyum kapsamında mükelleflerin bilgisine başvurulabilirken, bu durumda, defter ve belgeler kontrol ediliyor. Bu kapsamda 2026 yılı Haziran sonu itibarıyla, izaha davet müessesesi kapsamında izaha davet edilen mükellef sayısı 19 bin 892, gönüllü uyuma davet edilen mükellef sayısı ise 8 bin 974 olarak gerçekleşti.
Mesleki faaliyetleri dolayısıyla serbest meslek kazancı elde eden avukat, doktor, mimar ve mühendis mükelleflere yönelik olarak gelirlerini doğru beyan etmeleri için hedef odaklı bilgilendirme mektupları gönderildi.
AKARYAKIT SEKTÖRÜNE TAKİP
Akaryakıt sektöründe vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla akaryakıt istasyonlarına yönelik düzenli olarak vergi denetimleri gerçekleştirilirken, yılın ilk yarısında 58 bin 470 pompanın denetimi gerçekleştirildi.
GELİRLER YÜZDE 38,7 ARTTI
Yılın ilk yarısında vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,7 artarak 6 trilyon 619 milyar 741 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece vergi gelirlerinde yılın ilk 6 ayında yıl sonu gelir hedeflerinin yüzde 47,9'u gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirlerinde meydana gelen artışa en büyük katkıyı sağlayan kalemler sırasıyla; gelir vergisi (13,2 puan), kurumlar vergisi (6,2 puan) ve dâhilde alınan KDV (5,6 puan) oldu.
Haber: Barış ŞİMŞEK