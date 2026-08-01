Merkez Bankası'ndan kripto varlık kayıt sistemi kararı: MKK'ye resmi onay!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin yürüteceği Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi faaliyetini resmen onayladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte MKK, kripto varlıklara ilişkin merkezi kayıt sistemini mevcut faaliyet izni kapsamında işletebilecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin (MKK) yürüteceği Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi faaliyetini resmen onayladı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeyle MKK'nin daha önce menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek için sahip olduğu faaliyet izninin kapsamı genişletildi. Böylece kurum, kripto varlıklara ilişkin merkezi kayıt sistemini de resmi yetkiyle işletebilecek.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan "Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar" kapsamında Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi (KVMKS), MKK'nin yürütebileceği faaliyetler arasına eklendi.
Karara göre, KVMKS faaliyeti mevcut faaliyet izni kapsamına dahil edildi.
YETKİ KANUN VE YÖNETMELİĞE DAYANDIRILDI
Kararın, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'in 17'nci maddesi uyarınca alındığı belirtildi.
Bu düzenlemeyle birlikte MKK, kripto varlıklara ilişkin merkezi kayıt sistemini resmi yetki kapsamında işletebilecek.