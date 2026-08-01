Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin (MKK) yürüteceği Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi faaliyetini resmen onayladı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle MKK'nin daha önce menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek için sahip olduğu faaliyet izninin kapsamı genişletildi. Böylece kurum, kripto varlıklara ilişkin merkezi kayıt sistemini de resmi yetkiyle işletebilecek.