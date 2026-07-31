Türkiye Petrolleri Bulgaristan sularında petrol ve doğal gaz arayacak

Türkiye'nin Bulgaristan kara sularında gerçekleştirilecek olan petrol ve doğal gaz aramalarında yer alacağı ortaklığın detayları belli oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Bulgaristan'ın Karadeniz'deki "Khan Tervel Blok 1-26" sahasında petrol ve doğal gaz arama ruhsatına yüzde 33 ortak olduğu duyuruldu.

18 ŞUBAT'TA İMZALAR ATILMIŞTI

TPAO'nun Karadeniz'deki faaliyetleri hız kazanıyor. TPAO, geçtiğimiz 18 Şubat'ta Bulgaristan münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Khan Tervel Blok 1-26 Sahasında Petrol ve Doğal Gaz Arama Ruhsatı kapsamında Shell'in operatörlüğünü üstlendiği arama çalışmalarına ortak olduğunu duyurmuştu.

Türkiye ve Bulgaristan protokol imzalamıştı. (Fotoğraf Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

YENİ RUHSAT SAHİBİ TÜRKİYE PETROLLERİ

Bulgaristan Bakanlar Kurulu, bugün aldığı kararla, Shell'in Khan Tervel Blok 1-26 sahasındaki petrol ve doğal gaz arama ruhsatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin yüzde 33'ünü devretmesine izin verdi. Böylece, arama faaliyetlerine katılan yeni ruhsat sahibi Türkiye Petrolleri oldu.

Kısmi devrin ardından sahayla ilgili ortaklık yapısı yüzde 42 Shell, yüzde 33 Türkiye Petrolleri ve yüzde 25 de OMV olacak biçimde şekillendi.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN 5 YILLIK LİSANS MESAJI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 18 Şubat'ta imzalanan anlaşmaya refakat etmiş ve anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Söz konusu sahanın 3 bin 800 kilometrekareden biraz daha fazla olduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, "Bu saha, bizim Sakarya Gaz Sahamıza oldukça yakın bir mesafede diyebileceğimiz bir alan. Bulgaristan'ın bu münhasır ekonomik bölgesindeki, deniz yetki alanındaki sahada Shell'le ortak bir şekilde sismik faaliyeti ve sonrasında belki önümüzdeki yıl inşallah burada da bir arama kuyusuyla, yaklaşık 5 yıllık bir lisansa sahip olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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