Yeni sistem mevcut araç fiyatlarında veya bugün uygulanan vergi tutarlarında doğrudan bir artış öngörmüyor. Düzenleme, ilerleyen dönemde otomotiv sektöründe yaşanabilecek değişimlere karşı vergi sistemine esneklik kazandırmayı ve gerektiğinde hızlı müdahale imkanı sağlamayı amaçlıyor.

BİNEK OTOMOBİLLERDE YENİ VERGİ ALT SINIRI GETİRİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımaya yönelik üretilen diğer motorlu taşıtların vergilendirme sisteminde önemli bir değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, bugüne kadar motor silindir hacmi, motor gücü, emisyon değeri, menzil ve matrah gibi kriterler üzerinden oran esasına göre hesaplanan ÖTV sistemine "asgari maktu vergi" uygulaması eklendi.

Binek otomobillerde asgari maktu ÖTV uygulaması yürürlüğe girdi. (Görsel: Takvim foto arşivi)

ASGARİ MAKTU VERGİ NASIL UYGULANACAK? Yeni sisteme göre, araç için hesaplanan nispi ÖTV tutarı belirlenen asgari maktu vergi tutarının altında kalırsa, vergi hesaplamasında alt sınır esas alınacak.

Buna göre, düşük çıkan vergi yerine belirlenen maktu tutar tahsil edilecek.

Buna karşılık, hesaplanan nispi vergi tutarının asgari maktu verginin üzerinde olması halinde mevcut uygulama devam edecek ve vergi oran bazlı olarak hesaplanacak.

Binek otomobiller için asgari maktu ÖTV tutarı 100 bin TL olarak belirlendi. (Görsel: Takvim foto arşivi)

BİNEK OTOMOBİLLER İÇİN ALT SINIR 100 BİN LİRA

Kanun kapsamında binek otomobiller ile aynı grupta değerlendirilen diğer yolcu taşıtları için asgari maktu ÖTV tutarı 100 bin lira olarak belirlendi.

L sınıfında yer alan üç ve dört tekerlekli motorlu araçlar ile bazı ATV modellerinde ise yalnızca elektrik motor gücü 4 kilovat ve üzerinde olan araçlar kapsama alındı. Bu grupta uygulanacak asgari maktu vergi tutarı ise 30 bin lira olarak tespit edildi.

Nispi ÖTV hesaplaması alt sınırın altında kalırsa maktu vergi uygulanacak. (Görsel: Takvim foto arşivi)

HANGİ ARAÇLAR DÜZENLEME DIŞINDA BIRAKILDI?

Elektrik motor gücü 4 kilovatın altında bulunan L sınıfı araçlar, içten yanmalı motora sahip aynı sınıftaki araçlar, iki tekerlekli motosikletler ile T sınıfındaki tarım ve orman traktörleri yeni uygulamanın dışında tutuldu.

Bu araçların vergilendirilmesinde mevcut sistem aynen devam edecek.

MEVCUT FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın değerlendirmesine göre, halen piyasada satılan araçlarda mevcut vergi hesaplamaları zaten belirlenen asgari maktu tutarların üzerinde bulunuyor. Bu nedenle düzenlemenin kısa vadede araç fiyatları veya ödenen ÖTV üzerinde doğrudan bir etkisinin olması beklenmiyor.

Düzenleme yalnızca binek otomobilleri ve belirli yolcu taşıtlarını kapsıyor. (Görsel: Takvim foto arşivi)

CUMHURBAŞKANINA GENİŞ YETKİ VERİLDİ

Kanunla birlikte Cumhurbaşkanına, belirlenen maktu vergi tutarlarını veya yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş tutarlarını yasal sınırlar çerçevesinde 10 katına kadar artırma ya da sıfıra kadar indirme yetkisi de tanındı.

DÜZENLEMENİN AMACI NE?

Kanunun gerekçesinde, yeni uygulamanın mevcut dönemde ilave vergi yükü oluşturmayı hedeflemediği vurgulandı. Düzenlemenin temel amacının, otomotiv sektöründe ilerleyen süreçte oluşabilecek fiyat değişimleri, rekabet koşulları ve ticari gelişmelere karşı kamu otoritesine hızlı karar alma ve gerektiğinde müdahale edebilme imkanı sağlamak olduğu ifade edildi.