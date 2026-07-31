Eğitim süreleri de kapsamda; Borçlanma imkanı sunulan diğer alanlar şöyle:

1416 sayılı Kanun uyarınca yurt dışında geçen öğrenim süreleri

Uzman ve usta öğreticilikte geçen süreler

Fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubay olarak göreve başlayanlar ile polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atananların başarılı öğrenim süreleri

Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken EGM hesabına okumaya devam eden öğrencilerin başarılı eğitim süreleri

Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri

Grev ve lokavtta geçen süreler