Emeklilikte borçlanma kapsamı genişledi! Eğitim süreleri de prim kazandırıyor
Emeklilik için eksik primler borçlanma ve ihya ile kazanılabiliyor. Kadınlar doğum, erkekler askerlik borçlanmasından yararlanırken, prim kazanma imkanı bunlarla sınırlı kalmıyor. Hatta bazı eğitim süreleri bile kapsamda bulunuyor.
Eğitim süreleri de kapsamda; Borçlanma imkanı sunulan diğer alanlar şöyle:
1416 sayılı Kanun uyarınca yurt dışında geçen öğrenim süreleri
Uzman ve usta öğreticilikte geçen süreler
Fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubay olarak göreve başlayanlar ile polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atananların başarılı öğrenim süreleri
Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken EGM hesabına okumaya devam eden öğrencilerin başarılı eğitim süreleri
Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri
Grev ve lokavtta geçen süreler
ESNAFA İHYA KOLAYLIĞI
Emeklilik için eksik primleri tamamlamanın yollarından biri de Bağ-Kur'lular için ihya... Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bunların tamamını canlandırabiliyor. Borçlanmada borçlanılabilecek süreden ihtiyaç kadarı ödenebilirken, ihyada tüm sürenin canlandırılması gerekiyor.
Emeklilik için eksik primler borçlanma ve ihya ile kazanılabiliyor. Kadınlar doğum, erkekler askerlik borçlanmasından yararlanırken, prim kazanma imkanı bunlarla sınırlı kalmıyor. Hatta bazı eğitim süreleri bile kapsamda bulunuyor.
Emekli olmanın üç şartından ilkini prim gün sayısı oluşturuyor. Emeklilik için sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen prim gün sayısının tamamlanması gerekiyor. Primi eksik olanların yardımına ise hizmet borçlanması ve ihya yetişiyor. Sigortalılar bu iki yolla toplu ödemeyle prim kazanabiliyor. Peki kimler, hangi süreler için hizmet borçlanması ve ihya yapabiliyor? İşte detayları...
Kadınlar doğumdan sonraki 2 yıl içinde çalışılmayan sürelere ilişkin borçlanma yaparak prim kazanabiliyor. En çok 3 çocuk için borçlanma yapılabiliyor. Çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok 2160 gün (6 yıl) prim kazanılabiliyor.
Doğum borçlanması için sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen çocuklar için yapılıyor. Ancak anneler eğer staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa, bu doğumları da borçlanabiliyor. Eğer staj ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğum olduysa, bu borçlanıldığında sigorta başlangıcını da geri çekebiliyor.
2 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın sigortalılar da doğum borçlanması yapabiliyor. Ayrıca bu çocuğu dünyaya getirenlerin de doğum borçlanması yapma hakkı var. Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor.
PEK ÇOK KESİME İMKAN VAR
Erkekler de askerlik borçlanması ile erken emekli olabiliyor. Borçlanma ile 540 güne kadar prim kazanma imkanı oluyor. Yedek subay olarak askerliğini yapanlar ise yedek subay okullarında geçen süreyi borçlanabiliyor.
Yurt dışında çalışanlar, belli şartlarda, çalıştıkları süreleri borçlanarak emeklilik hesabına katabiliyor.
Kadınlar yurt dışında 18 yaşından sonra geçirdikleri süreler için çalışmasalar bile borçlanma yapabiliyor.
Memurlar ücretsiz izin süreleri için daha sonra borçlanma yapabiliyor.
Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanlar, normal staj sürelerini de (en fazla 1 yıl) borçlanılabiliyor.
Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri de borçlanma kapsamında.
Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri de borçlanma kapsamında.
Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri (25 Şubat 2011'den sonraki) borçlanabiliyor.