Akaryakıt fiyatları 30 Temmuz 2026: Motorine zam ya da indirim var mı?
Akaryakıt fiyatlarında güncel liste sürücülerin yakın takibinde yer alıyor. Döviz kurundaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki gelişmeler pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Peki motorine zam ya da indirim var mı? İşte 30 Temmuz 2026 güncel akaryakıt fiyat listesi.
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin fiyatları için artış sinyali gelirken benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Döviz kuru, brent petrol fiyatları ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkilediği akaryakıt fiyatlarında son durum merak ediliyor. İşte 30 Temmuz 2026 güncel akaryakıt fiyatları.
MOTORİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin (mazot) grubuna 31 Temmuz gecesinden itibaren geçerli olmak üzere zam yapılması bekleniyor. Beklenen zam miktarının litre başına 3,71 TL civarında olması öngörülüyor.
BENZİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?
Zam sonrası motorin fiyatlarının birçok şehirde 80 TL seviyesini aşması beklenirken, benzin grubunda ise şu an için herhangi bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.
30 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
FİYATLAR NEDEN DEĞİŞİYOR?
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler, uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sürücülerin güncel fiyatları takip etmeleri önem taşıyor.