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Akaryakıt fiyatları 30 Temmuz 2026: Motorine zam ya da indirim var mı?

Akaryakıt fiyatlarında güncel liste sürücülerin yakın takibinde yer alıyor. Döviz kurundaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki gelişmeler pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Peki motorine zam ya da indirim var mı? İşte 30 Temmuz 2026 güncel akaryakıt fiyat listesi.

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Akaryakıt fiyatları 30 Temmuz 2026: Motorine zam ya da indirim var mı?

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin fiyatları için artış sinyali gelirken benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Döviz kuru, brent petrol fiyatları ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkilediği akaryakıt fiyatlarında son durum merak ediliyor. İşte 30 Temmuz 2026 güncel akaryakıt fiyatları.

(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

MOTORİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin (mazot) grubuna 31 Temmuz gecesinden itibaren geçerli olmak üzere zam yapılması bekleniyor. Beklenen zam miktarının litre başına 3,71 TL civarında olması öngörülüyor.

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.

BENZİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

Zam sonrası motorin fiyatlarının birçok şehirde 80 TL seviyesini aşması beklenirken, benzin grubunda ise şu an için herhangi bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

Petrol ve kur hareketleri fiyatları etkiliyor.Petrol ve kur hareketleri fiyatları etkiliyor.

30 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 67,10 TL/Litre
Motorin: 77,21 TL/Litre
LPG: 31,19 TL/Litre
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 66,94 TL/Litre
Motorin: 77,06 TL/Litre
LPG: 30,59 TL/Litre
Ankara
Benzin: 68,06 TL/Litre
Motorin: 78,32 TL/Litre
LPG: 31,19 TL/Litre
İzmir
Benzin: 68,35 TL/Litre
Motorin: 78,60 TL/Litre
LPG: 31,19 TL/Litre

Yeni fiyatlar sürücülerin gündeminde yer alıyor.Yeni fiyatlar sürücülerin gündeminde yer alıyor.

FİYATLAR NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler, uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sürücülerin güncel fiyatları takip etmeleri önem taşıyor.

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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi

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