Akaryakıt fiyatları 30 Temmuz 2026: Motorine zam ya da indirim var mı?

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin fiyatları için artış sinyali gelirken benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Döviz kuru, brent petrol fiyatları ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkilediği akaryakıt fiyatlarında son durum merak ediliyor. İşte 30 Temmuz 2026 güncel akaryakıt fiyatları.

(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.) MOTORİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI? Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin (mazot) grubuna 31 Temmuz gecesinden itibaren geçerli olmak üzere zam yapılması bekleniyor. Beklenen zam miktarının litre başına 3,71 TL civarında olması öngörülüyor.