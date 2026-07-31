Yapay zekâ destekli içeriklerden sosyal medya etkileyicilerine, indirimli satışlardan çocukların korunmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu yeni kurallar, dijital mecralarda şeffaflığı ve güveni yeniden tesis etmeyi hedefliyor.

Dijitalleşen dünyada her gün binlerce reklam ve ticari iletiye maruz kalan tüketicileri korumak adına dev bir adım atıldı. Ticaret Bakanlığı'nın, tüketicileri hedefli reklamcılıktan yapay zekâyla oluşturulan tanıtımlara kadar aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlayacak yeni yönetmeliği yarın yürürlüğe giriyor.

Bakanlık, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak bu yeni dönemde piyasa şeffaflığını artırmak, tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliklerinin istismar edilmesini önlemek ve haksız rekabetle mücadele etmek adına denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Tüketicilere indirim ya da başka bir fayda sağlanmasını bir şarta bağlayan şartlı satış reklamları da indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallara tabi olacak. İndirimli satış reklamlarında, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, üzeri çizilerek indirimden önceki fiyat olarak sunulabilecek.

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.