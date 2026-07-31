Türkiye'de 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking.com ile Airbnb başta olmak üzere, dünya genelinde devasa operasyon ağlarına sahip seyahat ve rezervasyon platformlarına yönelik kapsamlı bir düzenleme yapılacak. Düzenlemeyle Türkiye'de kayıt dışı faaliyet gösteren, vergi ödemeyen ve haksız rekabete yol açan platformların tamamen denetim altına alınması ve vergilendirilmesi amaçlanıyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, AK Parti, 9 yıl önce "rekabete aykırı" davrandığı gerekçesiyle erişimi engellenen Booking.com ve Türkiye'de faaliyet gösteren 10'un üzerindeki seyahat ile rezervasyon sitesiyle ilgili bir çalışma yapmaya başladı.

Seyahat ve rezervasyon platformlarına yönelik kapsamlı bir düzenleme yapılacak. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.) Hazırlıkları devam eden yasa teklifinin önümüzdeki aylarda Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. VERGİ VE TEMSİLCİLİK Teklif kapsamında, yıllık geliri 3 milyar doları aşan bu sitelere yönelik birtakım yaptırımlar getirilecek. Bu şirketler Türkiye'de temsilcilik açmak zorunda kalacak. Temsilcilik açıldığında, Türkiye üzerinden yaptıkları operasyonlar için vergi ödeyecekler. Kurallara uyan siteler faaliyetlerini sürdürecek. Booking. com da koşulları yerine getirirse erişim engeli kaldırılacak.