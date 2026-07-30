Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, haziran sonu itibarıyla 126 bin 113 megavata ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, elektrik kurulu gücünde güneşin payı da 27 bin 210 megavat ile yüzde 21,6'ya çıktı.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, haziranda yükselişine devam etti ve 126 bin 113 megavata yükseldi.