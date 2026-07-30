Haziran ayında yalnızca işsizlikte değil, istihdam ve iş gücüne katılımda da artış yaşandı. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 9,8 olarak hesaplanırken, genç işsizlik oranındaki düşüş de dikkat çekti.

Bakan Işıkhan, iş gücü verilerini X hesabından duyurdu.

İŞSİZLİKTE 21 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden haziran ayına ilişkin iş gücü verilerini değerlendirdi.

"Türkiye Yüzyılı'nın çalışma hayatını kararlılıkla güçlendiriyoruz.

İşsizlik oranı, Haziran ayında bir önceki aya göre yarım puan, bir önceki yıla göre ise 1 puan azalarak %7,6 seviyesine geriledi. Böylelikle işsizlik oranı, hem 2005 yılından itibaren en düşük seviyeye geriledi hem de 38 aydır tek haneli rakamlarda seyrini devam ettirdi.

İstihdam sayısı, aynı dönemde; 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak %48,9 oldu. İşgücünde de benzer bir olumlu tabloyu yakaladık. İşgücü sayısı, 58 bin kişi artarak 35 milyon 420 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak %52,9'a ulaştı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; gençlerimiz için eğitim ve işgücü bağlantısını artırmak, istihdama erişim imkanlarını kolaylaştırmak için politikalarımızı hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Genç İstihdam Hamlesi-GÜÇ Projemizin olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti.

Kadınlarda da başarılı uygulamalarımızın neticesinde bir önceki aya göre 0,6 puan, bir önceki yıla göre ise 1,7 puan azalarak %9,8 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2012 yılından itibaren en düşük seviyeye geriledi.

Politikalarımızı, yatırımlarımızı, istihdam ve nitelikli işgücünü artıracak uygulamalarımızı emeği ve insanı merkeze alarak hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.