TÜİK açıkladı: Haziranda işsizlik oranı yüzde 7,6'ya düştü! Kadın ve erkeklerde son durum
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan gerileyerek yüzde 7,6'ya düştü. Böylece aylık bazda hesaplanan işsizlik verilerinde Ocak 2005'ten bu yana en düşük oran kaydedildi.
Haziran ayında yalnızca işsizlikte değil, istihdam ve iş gücüne katılımda da artış yaşandı. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 9,8 olarak hesaplanırken, genç işsizlik oranındaki düşüş de dikkat çekti.
İŞSİZLİKTE 21 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden haziran ayına ilişkin iş gücü verilerini değerlendirdi.
"Türkiye Yüzyılı'nın çalışma hayatını kararlılıkla güçlendiriyoruz.
İşsizlik oranı, Haziran ayında bir önceki aya göre yarım puan, bir önceki yıla göre ise 1 puan azalarak %7,6 seviyesine geriledi. Böylelikle işsizlik oranı, hem 2005 yılından itibaren en düşük seviyeye geriledi hem de 38 aydır tek haneli rakamlarda seyrini devam ettirdi.
İstihdam sayısı, aynı dönemde; 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak %48,9 oldu. İşgücünde de benzer bir olumlu tabloyu yakaladık. İşgücü sayısı, 58 bin kişi artarak 35 milyon 420 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak %52,9'a ulaştı.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; gençlerimiz için eğitim ve işgücü bağlantısını artırmak, istihdama erişim imkanlarını kolaylaştırmak için politikalarımızı hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Genç İstihdam Hamlesi-GÜÇ Projemizin olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti.
Kadınlarda da başarılı uygulamalarımızın neticesinde bir önceki aya göre 0,6 puan, bir önceki yıla göre ise 1,7 puan azalarak %9,8 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2012 yılından itibaren en düşük seviyeye geriledi.
Politikalarımızı, yatırımlarımızı, istihdam ve nitelikli işgücünü artıracak uygulamalarımızı emeği ve insanı merkeze alarak hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
İŞSİZLİK ORANI TARİHİ DÜŞÜK SEVİYEYE İNDİ
TÜİK'in açıkladığı mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi azaldı. Böylece işsiz sayısı 2 milyon 688 bine gerilerken, işsizlik oranı da yüzde 7,6 olarak gerçekleşti.
Açıklanan oran, aylık iş gücü istatistiklerinin yayımlanmaya başlandığı Ocak 2005'ten bu yana görülen en düşük seviye oldu. Geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında ise işsizlik oranında 1 puanlık gerileme yaşandı.
KADIN VE ERKEKLERDE İŞSİZLİK ORANI
Haziran verilerine göre erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,5 olarak tahmin edilirken, kadınlarda bu oran yüzde 9,8 seviyesinde gerçekleşti. Veriler, kadın işsizliğinin erkeklere kıyasla daha yüksek seyrini koruduğunu ortaya koydu.
GENÇ İŞSİZLİKTE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da haziran ayında geriledi. Bir önceki aya göre 1,8 puan azalan genç işsizlik oranı yüzde 12,8 olarak hesaplandı.
Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 10,4 olurken, genç kadınlarda ise yüzde 17,3 olarak kaydedildi.
TÜİK BAZI VERİLERİ REVİZE ETTİ
Kurum, iş gücü istatistiklerinde 2024-2026 dönemine ait bazı ayların mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranlarında revizyona gitti.
Buna göre 2024-2026 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:
İSTİHDAM EDİLEN KİŞİ SAYISI ARTTI
Haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı aylık bazda 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 48,9 oldu.
Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,1 olarak hesaplanırken, kadınlarda bu oran yüzde 32 seviyesinde gerçekleşti.
İŞ GÜCÜNE KATILIM YÜKSELİŞ GÖSTERDİ
Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücü haziran ayında bir önceki aya göre 58 bin kişi artarak 35 milyon 420 bine ulaştı. İş gücüne katılım oranı yüzde 52,9'a yükselirken, erkeklerde yüzde 70,7, kadınlarda ise yüzde 35,4 olarak hesaplandı.
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTI
İş başında bulunanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi haziran ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,5 saate çıktı.
ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 28,8'E GERİLEDİ
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı haziran ayında 2 puan azalarak yüzde 28,8 oldu.
Zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,2 olarak tahmin edildi.
HAZİRAN AYI TEMEL İŞ GÜCÜ GÖSTERGELERİ
Türkiye genelinde haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle: