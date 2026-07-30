Ekonomiye güven temmuzda yükselişe geçti! TÜİK yeni verileri açıkladı
Ekonomiye duyulan güven Temmuz 2026’da yükseldi. TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 99,8 seviyesine çıktı. Tüketici ve hizmet sektörü güvenindeki artış dikkat çekerken, imalat sanayi ve perakende ticarette sınırlı gerileme yaşandı.
Ekonomik güven endeksi, Temmuz 2026'da bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 99,8 seviyesine çıktı. Tüketici güveni ve hizmet sektöründeki yükseliş endeksi desteklerken, reel kesim ve perakende ticarette gerileme görüldü.
EKONOMİK GÜVEN 99,8 SEVİYESİNE ÇIKTI
Ekonomiye duyulan güven Temmuz 2026'da sınırlı da olsa güçlendi. Ekonomik güven endeksi, Haziran ayında 98,9 iken Temmuz ayında yüzde 0,9 artarak 99,8 değerini aldı. Endeks, 100 sınırına yaklaşarak ekonomik beklentilerde toparlanma sinyali verdi.
TÜKETİCİ GÜVENİNDE BELİRGİN ARTIŞ
Temmuz ayında en dikkat çekici yükseliş tüketici güven endeksinde yaşandı. Tüketici güveni, bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 89,8 seviyesine yükseldi. Bu artış, hanehalkının ekonomik beklentilerinde iyileşme olduğunu gösterdi.
HİZMET SEKTÖRÜ GÜVENİ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ
Hizmet sektörü güven endeksi Temmuz ayında yüzde 1,4 artarak 112,0 değerine ulaştı. Sektördeki beklentilerin güçlenmesi, ekonomik güven endeksindeki yükselişte etkili oldu.
İMALAT SANAYİNDE VE PERAKENDEDE GERİLEME
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi Temmuz ayında yüzde 0,8 azalarak 101,2 seviyesine geriledi.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 1,6 düşüşle 111,0 oldu.
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SINIRLI YÜKSELİŞ
İnşaat sektörü güven endeksi, Temmuz ayında yüzde 0,6 artarak 83,5 değerini aldı.
Sektördeki güven artışı sınırlı seviyede gerçekleşti.