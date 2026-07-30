Ekonomiye güven temmuzda yükselişe geçti! TÜİK yeni verileri açıkladı

Ekonomik güven endeksi, Temmuz 2026'da bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 99,8 seviyesine çıktı. Tüketici güveni ve hizmet sektöründeki yükseliş endeksi desteklerken, reel kesim ve perakende ticarette gerileme görüldü.

Ekonomiye duyulan güven Temmuz 2026'da sınırlı da olsa güçlendi. Ekonomik güven endeksi, Haziran ayında 98,9 iken Temmuz ayında yüzde 0,9 artarak 99,8 değerini aldı. Endeks, 100 sınırına yaklaşarak ekonomik beklentilerde toparlanma sinyali verdi.

Tüketici güven endeksi yüzde 2,2 artarak 89,8 seviyesine çıktı.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE BELİRGİN ARTIŞ

Temmuz ayında en dikkat çekici yükseliş tüketici güven endeksinde yaşandı. Tüketici güveni, bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 89,8 seviyesine yükseldi. Bu artış, hanehalkının ekonomik beklentilerinde iyileşme olduğunu gösterdi.