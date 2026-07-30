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Ekonomiye güven temmuzda yükselişe geçti! TÜİK yeni verileri açıkladı

Ekonomiye duyulan güven Temmuz 2026’da yükseldi. TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 99,8 seviyesine çıktı. Tüketici ve hizmet sektörü güvenindeki artış dikkat çekerken, imalat sanayi ve perakende ticarette sınırlı gerileme yaşandı.

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Ekonomiye güven temmuzda yükselişe geçti! TÜİK yeni verileri açıkladı

Ekonomik güven endeksi, Temmuz 2026'da bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 99,8 seviyesine çıktı. Tüketici güveni ve hizmet sektöründeki yükseliş endeksi desteklerken, reel kesim ve perakende ticarette gerileme görüldü.

Ekonomik güven endeksi Temmuz 2026’da yüzde 0,9 artarak 99,8 oldu.Ekonomik güven endeksi Temmuz 2026’da yüzde 0,9 artarak 99,8 oldu.

EKONOMİK GÜVEN 99,8 SEVİYESİNE ÇIKTI

Ekonomiye duyulan güven Temmuz 2026'da sınırlı da olsa güçlendi. Ekonomik güven endeksi, Haziran ayında 98,9 iken Temmuz ayında yüzde 0,9 artarak 99,8 değerini aldı. Endeks, 100 sınırına yaklaşarak ekonomik beklentilerde toparlanma sinyali verdi.

Tüketici güven endeksi yüzde 2,2 artarak 89,8 seviyesine çıktı.Tüketici güven endeksi yüzde 2,2 artarak 89,8 seviyesine çıktı.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE BELİRGİN ARTIŞ

Temmuz ayında en dikkat çekici yükseliş tüketici güven endeksinde yaşandı. Tüketici güveni, bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 89,8 seviyesine yükseldi. Bu artış, hanehalkının ekonomik beklentilerinde iyileşme olduğunu gösterdi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 yükselerek 112,0 oldu.Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 yükselerek 112,0 oldu.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVENİ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Hizmet sektörü güven endeksi Temmuz ayında yüzde 1,4 artarak 112,0 değerine ulaştı. Sektördeki beklentilerin güçlenmesi, ekonomik güven endeksindeki yükselişte etkili oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artışla 83,5’e ulaştı.İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artışla 83,5’e ulaştı.

İMALAT SANAYİNDE VE PERAKENDEDE GERİLEME

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi Temmuz ayında yüzde 0,8 azalarak 101,2 seviyesine geriledi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 1,6 düşüşle 111,0 oldu.

Reel kesim güven endeksi yüzde 0,8 gerileyerek 101,2 değerini aldı. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve TÜİK'ten alınmıştır.)Reel kesim güven endeksi yüzde 0,8 gerileyerek 101,2 değerini aldı. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve TÜİK'ten alınmıştır.)

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SINIRLI YÜKSELİŞ

İnşaat sektörü güven endeksi, Temmuz ayında yüzde 0,6 artarak 83,5 değerini aldı.

Sektördeki güven artışı sınırlı seviyede gerçekleşti.

Ekonomik Güven Endeksi Temmuz 2026
Ekonomik güven endeksi Temmuz 2026'da kaç oldu?
Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 99,8 değerini aldı.
Bir önceki aya göre değişim
Endeks, Haziran ayındaki 98,9 seviyesinden Temmuz ayında yüzde 0,9 artarak 99,8'e yükseldi.
Ekonomik güven endeksi neyi gösteriyor?
Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme ve beklentilerini gösteriyor.
Sektör Güven Endeksleri
Tüketici güven endeksi%2,2 artış → 89,8
Reel kesim güven endeksi%0,8 azalış → 101,2
Hizmet sektörü güven endeksi%1,4 artış → 112,0
Perakende ticaret%1,6 azalış → 111,0
İnşaat sektörü güven endeksi%0,6 artış → 83,5
Bir sonraki açıklama tarihi
Bir sonraki haber bülteninin 28 Ağustos 2026'da yayımlanması planlanıyor.

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