Çalışırken emekli aylığı artırılır mı?

Aylık hesaplamalarında en çok kullanılan kriter ortalama ücret. Bu yüzden çalışırken yüksek prim ödenmesi her zaman emekli aylığını artırır.

Bu yüzden aldığınız ücretin sigortada düşük gösterilmesi, emekli aylığınızda kayba neden olur. Yüksek kazancın emekli aylığına yansıması için bordroda tam olarak gösterilmesi gerekiyor.

Hatta sadece maaşın değil, ek ödemelerin de gösterilmesi önemli. İkramiye, prim gibi düzenli nakit ödemeler varsa, bunların da brüt kazanca eklendiğinden emin olunmalı. Bu sayede prime esas kazancınız, dolayısıyla da bağlanacak emekli aylığınız yükselecektir.