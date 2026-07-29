TCMB ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında, TCMB nezdinde Suriye Merkez Bankası adına Türk lirası mevduat hesabı açılmasının önü açıldı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında, TCMB bünyesinde Suriye Merkez Bankası adına Türk lirası mevduat hesabı açılması kararlaştırıldı.
İMZALAR KARAHAN VE RASLAN'DAN
TCMB'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, anlaşmanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile Suriye Merkez Bankası Başkanı Mohammad Safwat Raslan tarafından imzalandığı bildirildi.
TÜRK LİRASI MEVDUAT HESABI AÇILACAK
Merkez Bankasının açıklamasında, söz konusu anlaşmanın TCMB nezdinde Suriye Merkez Bankası adına Türk lirası mevduat hesabı açılması amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Ekonomi