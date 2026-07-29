CANLI YAYIN
Geri

TCMB ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında, TCMB nezdinde Suriye Merkez Bankası adına Türk lirası mevduat hesabı açılmasının önü açıldı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
TCMB ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında, TCMB bünyesinde Suriye Merkez Bankası adına Türk lirası mevduat hesabı açılması kararlaştırıldı.

TCMB ile Suriye Merkez Bankası arasında ʺTürk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşmasıʺ imzalandı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)TCMB ile Suriye Merkez Bankası arasında ʺTürk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşmasıʺ imzalandı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

İMZALAR KARAHAN VE RASLAN'DAN

TCMB'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, anlaşmanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile Suriye Merkez Bankası Başkanı Mohammad Safwat Raslan tarafından imzalandığı bildirildi.

TCMB ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı-3

TÜRK LİRASI MEVDUAT HESABI AÇILACAK

Merkez Bankasının açıklamasında, söz konusu anlaşmanın TCMB nezdinde Suriye Merkez Bankası adına Türk lirası mevduat hesabı açılması amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Petrolde 200 dolar riskine Gabar kalkanı! Berat Albayrak dönemindeki enerji hamlesi Türkiye’nin elini güçlendirdi
SONRAKİ HABER

Petrolde 200 dolar alarmı!
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler