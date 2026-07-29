Kentsel dönüşüm desteği alacaklar dikkat! Yarısı Bizden kampanyasından yararlanmak için 31 Aralık öncesi bu şartın tamamlanması gerekiyor
İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyasından yararlanmak isteyenler dikkat! Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel uyardı: Yıl sonuna kadar riskli yapı tespiti kesinleşmeli. Bu da zaman alır. Başvuruyu ağustos ayı sonrasına bırakmayın' uyarısı yaptı...
Depreme karşı daha güvenli kentler için kentsel dönüşüm büyük önem taşıyor. Türkiye'de kentsel dönüşüm hamlesi, 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile başlatıldı.
O tarihten bu yana İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamına alınan bağımsız bölüm sayısı 1 milyon 274 bini aşarken, 998 bininin yapımı tamamlandı. Halen İstanbul'un 39 ilçesinde 276 bini aşkın bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor.
ELİNİZİ ÇABUK TUTUN
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası, İstanbul'daki dönüşüm çalışmalarına önemli katkı sağladı. Kampanya kapsamında bugüne kadar 376 bin 212 bağımsız bölüm destek programına dahil edildi. Kampanyadan 31 Aralık'a kadar ev ve iş yerlerini riskli yapı olarak tespit ettiren tüm vatandaşlar faydalanabilecek.
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, riskli yapı tespitinin zaman aldığını belirterek, kampanyadan yararlanmak isteyenlere ellerini çabuk tutmaları yönünde çağrıda bulundu.
'KESİNLEŞMİŞ OLMALI'
Yarısı Bizden'e ilişkin Cumhurbaşkanı kararında "6306 sayılı Kanun kapsamında onaylanan riskli yapılar için 31.12.2026 tarihine kadar..." ifadesinin yer aldığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından da "31 Aralık'a kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlarımız kampanyadan faydalanabilecek" açıklamasının yapıldığını belirten Yüksel, "Bu iki ifadenin anlamı; 31 Aralık 2026 tarihinde riskli yapı raporu kesinleşmiş olmalıdır" şeklinde konuştu. Ali Yüksel, 6306 sayılı Kanun çerçevesinde tek malikin de başvurarak bir yapıyı riskli yapı olarak inceletebileceğini söyleyerek, "Lisanslı kurumlar inceleyerek bu konuda raporunu verir. Devamında itiraz olursa, itirazlar incelenerek duruma göre rapor kesinleşir veya iptal olabilir. Binanın yapımında ve Yarısı Bizden desteğinden yararlanmak ise salt çoğunluğun kararına bağlıdır" ifadesini kullandı.
|Konu
|Detay
|Kampanya Adı
|Yarısı Bizden
|Son Başvuru Tarihi
|31 Aralık 2026
|Gerekli Şart
|Riskli yapı raporunun kesinleşmesi
|Yasal Dayanak
|6306 sayılı Kanun
|Başvuru Yetkisi
|Tek malik
|Rapor Veren
|Lisanslı kuruluşlar
|Rapor Kesinleşme
|İtiraz sürecinden sonra
|Bina Yapımı ve Destek İçin Gerekli Karar
|Salt çoğunluk kararı
'2-8 AY SÜREBİLİR'
Riskli yapı raporunun ise genelde 2 ile 6 ay sürdüğünü, inceleme, tebligat ve itiraz süreçleriyle birlikte değerlendirildiğinde de tespitin 2-8 ay arasında sürebildiğini aktaran Yüksel, "Kampanyadan yararlanmak için başvuru değil, riskli yapı kararının kesinleşmesi belirleyicidir. Bu nedenle başvurunun geciktirilmemesi büyük önem taşımakta. Ağustos ayında başvuru yapanların yararlanma şansı yüksektir. Ağustos sonrasına başvuru bırakılmamasını tavsiye ediyorum" dedi.
ADIM ADIM RİSKLİ YAPI TESPİTİ
Avukat Ali Yüksel, 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği'ne göre riskli yapı sürecini şöyle anlattı:
1- Malik veya idarenin başvurusu ile inceleme başlar.
2- Lisanslı kuruluş riskli yapı raporunu hazırlar.
3- Bu süre genelde 2-6 ay sürer.
4- Rapor idareye sunulur.
5- İdare raporu inceler, hata varsa düzeltme ister, düzeltme süresi 30 gündür. Hata yoksa tapuya bildirir.
6- Maliklere tebligat (Binaya askı, e-Devlet'ten bildiri, Başkanlığın sitesinde ilan ve muhtarda askı ve ilan şekliyle) yapılır. 15 günlük itiraz süresi başlar.
7- Askıdan sonra 15 gün içinde itiraz varsa değerlendirilir.
8- İtiraz reddedilirse veya dava sonucu kesinleşirse, yapı riskli yapı olarak kesinleşir.
ÜÇ DESTEK BİR ARADA
Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde 1 milyon 875 bin TL'lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. İş yerleri için de 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi, 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin liralık hibe desteği ve 125 bin liralık taşınma desteği sağlanıyor.
Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.
|Destek Türü
|Konutlar
|İş Yerleri
|Alan Bazlı Dönüşüm
|Hibe
|875.000 TL
|437.500 TL
|875.000 TL
|Kredi
|875.000 TL
|437.500 TL
|-
|Taşınma Desteği
|125.000 TL
|62.500 TL
|125.000 TL
|Toplam Destek
|1.875.000 TL
|937.500 TL
|1.000.000 TL
|Not: Alan bazlı dönüşümlerde TOKİ veya Emlak Konut inşaatı üstlenir. Hibe tutarı maliyetten düşülür, kalan borç taksitlendirilir.