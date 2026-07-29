Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, riskli yapı tespitinin zaman aldığını belirterek, kampanyadan yararlanmak isteyenlere ellerini çabuk tutmaları yönünde çağrıda bulundu.

'KESİNLEŞMİŞ OLMALI' Yarısı Bizden'e ilişkin Cumhurbaşkanı kararında "6306 sayılı Kanun kapsamında onaylanan riskli yapılar için 31.12.2026 tarihine kadar..." ifadesinin yer aldığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından da "31 Aralık'a kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlarımız kampanyadan faydalanabilecek" açıklamasının yapıldığını belirten Yüksel, "Bu iki ifadenin anlamı; 31 Aralık 2026 tarihinde riskli yapı raporu kesinleşmiş olmalıdır" şeklinde konuştu. Ali Yüksel, 6306 sayılı Kanun çerçevesinde tek malikin de başvurarak bir yapıyı riskli yapı olarak inceletebileceğini söyleyerek, "Lisanslı kurumlar inceleyerek bu konuda raporunu verir. Devamında itiraz olursa, itirazlar incelenerek duruma göre rapor kesinleşir veya iptal olabilir. Binanın yapımında ve Yarısı Bizden desteğinden yararlanmak ise salt çoğunluğun kararına bağlıdır" ifadesini kullandı. Konu Detay Kampanya Adı Yarısı Bizden Son Başvuru Tarihi 31 Aralık 2026 Gerekli Şart Riskli yapı raporunun kesinleşmesi Yasal Dayanak 6306 sayılı Kanun Başvuru Yetkisi Tek malik Rapor Veren Lisanslı kuruluşlar Rapor Kesinleşme İtiraz sürecinden sonra Bina Yapımı ve Destek İçin Gerekli Karar Salt çoğunluk kararı

'2-8 AY SÜREBİLİR' Riskli yapı raporunun ise genelde 2 ile 6 ay sürdüğünü, inceleme, tebligat ve itiraz süreçleriyle birlikte değerlendirildiğinde de tespitin 2-8 ay arasında sürebildiğini aktaran Yüksel, "Kampanyadan yararlanmak için başvuru değil, riskli yapı kararının kesinleşmesi belirleyicidir. Bu nedenle başvurunun geciktirilmemesi büyük önem taşımakta. Ağustos ayında başvuru yapanların yararlanma şansı yüksektir. Ağustos sonrasına başvuru bırakılmamasını tavsiye ediyorum" dedi.

ADIM ADIM RİSKLİ YAPI TESPİTİ Avukat Ali Yüksel, 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği'ne göre riskli yapı sürecini şöyle anlattı:

1- Malik veya idarenin başvurusu ile inceleme başlar.

2- Lisanslı kuruluş riskli yapı raporunu hazırlar.

3- Bu süre genelde 2-6 ay sürer.

4- Rapor idareye sunulur.

5- İdare raporu inceler, hata varsa düzeltme ister, düzeltme süresi 30 gündür. Hata yoksa tapuya bildirir.

6- Maliklere tebligat (Binaya askı, e-Devlet'ten bildiri, Başkanlığın sitesinde ilan ve muhtarda askı ve ilan şekliyle) yapılır. 15 günlük itiraz süresi başlar.

7- Askıdan sonra 15 gün içinde itiraz varsa değerlendirilir.

8- İtiraz reddedilirse veya dava sonucu kesinleşirse, yapı riskli yapı olarak kesinleşir.