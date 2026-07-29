Petrolde 200 dolar riskine Gabar kalkanı! Berat Albayrak dönemindeki enerji hamlesi Türkiye’nin elini güçlendirdi

ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı yeniden dünyanın en önemli risk merkezlerinden biri hâline getirdi.

Küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği boğazda yaşanabilecek muhtemel bir kesinti veya kapanma, petrol fiyatlarını önce 100 doların üzerine, krizin derinleşmesi durumunda ise 200 dolara kadar taşıyabilecek bir şok oluşturma potansiyeli taşıyor.

Muhtemel bir kesintiden Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya'nın büyük petrol ithalatçılarının yanı sıra Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ihracatçılarının da ciddi şekilde etkilenebileceği değerlendiriliyor.