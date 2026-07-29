Alman devinde kriz! BMW yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkaracak

8 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK BMW zayıflayan Çin pazarı ve artan maliyet baskıları nedeniyle başlattığı tasarruf programı kapsamında, çoğu Almanya'da olmak üzere yaklaşık 8 bin kişilik istihdam azaltımına gidecek.

Alman basınında yer alan haberlere göre, BMW yönetimi ile işçi temsilcileri arasında gönüllü ayrılık programı konusunda haftalardır süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.

Bu kapsamda, ayrılık programı Ekim 2026'da başlayacak ve 2027 yılı sonuna kadar devam edecek. Programla toplam çalışan sayısı 8 bin azaltılacak.

Dünya genelinde toplam 150 bin, Almanya'da yaklaşık 84 bin çalışanı bulunan BMW'de, doğrudan üretimde görev almayan yaklaşık 40 bin personele gönüllü ayrılık teklifi sunulacak.

Program, ağırlıklı olarak yönetim, AR-GE, planlama ve idari birimlerde çalışanları kapsayacak.