Akaryakıt fiyatları güncellendi: Motorinde 1,34 TL’lik indirim yürürlüğe girdi

Fiyat düşüşünün temel kaynağı, ABD ile İran arasındaki gerginliğin yumuşamasıyla Brent petrolün varil fiyatının 100 dolar sınırından 86,61 dolara kadar gerilemesi oldu. Küresel piyasalardaki bu sert geri çekilme iç piyasadaki maliyetleri düşürürken, benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi; benzin İstanbul'da 67,05 TL, LPG ise 31,19 TL seviyesindeki yerini korudu.

Motorine toplamda 2,95 TL indirim yapıldı. Bunun 1,34 TL’si doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı. (Görsel: Takvim foto arşivi)

KÜRESEL PİYASALARDAKİ YUMUŞAMA TABELALARA YANSIDI

Araç sahiplerinin bir süredir merakla beklediği indirim haberi gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarının ivme kaybetmesi, Türkiye'deki akaryakıt maliyetlerini doğrudan aşağı çekti. 28 Temmuz gece yarısından itibaren geçerli olan yeni tarifeyle birlikte dizel yakıt fiyatlarında belirgin bir geri çekilme kaydedildi.

EŞEL MOBİL DEVREDE: İNDİRİMİN BİR KISMI ÖTV'YE AKTARILDI

Motorin grubunda toplamda 2,95 TL düzeyinde bir maliyet indirimi oluşsa da bu tutarın tamamı tüketiciye indirim olarak yansımadı. Geçmiş dönem zamlarında sıfırlanan ÖTV payını dengelemek adına Eşel Mobil Mekanizması devreye sokuldu. Söz konusu indirim tutarının:

1,34 TL'lik kısmı sürücülerin cebine yansıyarak pompa fiyatını düşürdü.

1,61 TL'lik kısmı ise ÖTV payının yeniden düzenlenmesi amacıyla kullanıldı.

Benzin ve LPG fiyatlarında bu düzenlemede herhangi bir değişiklik yapılmadı. (Görsel: AA)

28 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT TABLOSU

Küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi ayarlamaları sonrası üç büyük ilde oluşan güncel akaryakıt litre fiyatları şu şekildedir:

ŞEHİR / BÖLGE YAKIT FİYATLARI (TL) İstanbul (Avrupa) Benzin: 67,05 TL

Motorin: 77,16 TL

LPG: 31,19 TL İstanbul (Anadolu) Benzin: 66,90 TL

Motorin: 77,16 TL

LPG: 30,59 TL Ankara Benzin: 68,01 TL

Motorin: 78,28 TL

LPG: 31,29 TL İzmir Benzin: 68,29 TL

Motorin: 78,55 TL

LPG: 31,19 TL

Not: Sektör kaynakları, önümüzdeki günlerdeki fiyat hareketliliklerinde Brent petrolün küresel seyri ile döviz kurundaki dalgalanmaların belirleyici rol oynamaya devam edeceğini vurguluyor.