Akaryakıtta indirim rüzgarı: Motorinde litre başına 2,95 TL düşüş bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün temelinde ise ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların sona ermesi ve diplomatik temasların yeniden gündeme gelmesi bulunuyor. Gelişmelerin ardından petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken, Türkiye'de kullanılan Brent petrolün varil fiyatı 87 dolara kadar geriledi. Ancak bölgedeki arz riskleri ve Kızıldeniz'deki saldırılar petrol piyasasındaki belirsizliğin devam etmesine neden oluyor.

ABD-İran geriliminin azalması petrol fiyatlarını düşürdü ancak bölgedeki arz riskleri belirsizliği artırdı. (Görsel: Takvim foto arşivi)

MOTORİNE 2,95 LİRA İNDİRİM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün akaryakıt ürünlerine yansıması bekleniyor. Bu kapsamda motorinin litre fiyatında 2,95 TL'lik indirim öngörülüyor.

İndirimin uygulanmasıyla birlikte motorin fiyatlarının illere göre yeniden şekillenmesi bekleniyor. Dağıtım şirketlerinin fiyat politikaları ve şehirler arasındaki farklılıklar nedeniyle pompa fiyatlarında küçük değişiklikler görülebiliyor.

Motorinin litre fiyatı ne kadar olacak? Beklenen indirim sonrasında motorinin litre fiyatının bazı büyükşehirlerde şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor: İstanbul75,57 TL Ankara76,68 TL İzmir76,95 TL Doğu illeriYaklaşık 78,41 TL Söz konusu rakamlar indirim sonrasına ilişkin beklentileri yansıtırken, akaryakıt fiyatları dağıtım şirketlerine ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Motorin indiriminin arkasındaki temel gelişmelerden biri, uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan gerileme oldu. ABD ile İran arasında hafta sonu karşılıklı saldırıların durması ve diplomatik sürecin yeniden canlandırılmasına yönelik adımlar, petrol piyasalarında fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın barış görüşmelerine yeniden açık olduğuna yönelik haberlerin de piyasalardaki tansiyonun düşmesinde etkili olduğu belirtildi. Gelişmelerin ardından WTI ham petrolün varil fiyatı 83 dolara, Türkiye'nin akaryakıt fiyatlarında önemli bir referans olarak takip ettiği Brent petrolün varil fiyatı ise 87 dolara kadar geriledi.

Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme, motorin indiriminin temel nedeni oldu. (Görsel: AA)

ABD VE İRAN SALDIRILARI DURDURDU

ABD, cuma günü geç saatlerden itibaren İran'a yönelik saldırılarını resmi bir açıklama yapmadan durdurdu. İran tarafı da misilleme amacıyla gerçekleştirdiği askeri saldırıları sonlandırdığını açıkladı.

Tahran yönetiminin ayrıca Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile görüşmelere başladığı bildirildi. Bölgedeki gelişmeler, küresel petrol arzının geleceğine ilişkin endişelerin azalmasına ve fiyatların gerilemesine katkı sağladı.

Kızıldeniz'deki saldırılar petrol arzı için risk oluştururken, fiyatlardaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı. (Görsel: AA)

KIZILDENİZ'DEKİ SALDIRILAR RİSK OLUŞTURUYOR

Petrol piyasalarında tansiyonun düşmesine rağmen bölgedeki tüm riskler ortadan kalkmış değil. Yemen'deki İran destekli Husiler, hafta sonunda Kızıldeniz'de bulunan Cizan ve Yanbu limanlarında Suudi Aramco ile bağlantılı tesislere yönelik saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e uzanan bölgede yaşanan arz kesintileri, petrol piyasalarında fiyatların yükselmesine yol açan önemli faktörler arasında yer alıyor. Suudi Arabistan'ın her gün milyonlarca varil petrol ihracatı gerçekleştirdiği bölgedeki alternatif güzergahların önemi de bu süreçte artıyor.

Petrol fiyatlarının bu ay içinde arz kesintilerinin etkisiyle yaklaşık yüzde 40 yükseldiği belirtilirken, son gelişmelerin ardından yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı.