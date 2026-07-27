Eurostars-3 çağrısı açıldı! KOBİ'lere uluslararası Ar-Ge desteği

Çağrıya Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri, yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile araştırma altyapıları başvurabilecek. Aynı uluslararası projede Türkiye'den birden fazla kuruluşun bulunması halinde, Türk ortaklar ayrı ayrı değil, birlikte tek bir ulusal ön proje ve ikinci aşama proje başvurusu yapacak. Çağrı için uluslararası başvurular, 10 Eylül'de sona erecek. Ulusal ön proje başvuruları da 24 Eylül'de tamamlanacak.

Toplam bütçesi 4 milyon euro olan çağrıda, her bir Türk proje ortağının bütçesi 600 bin euroyu geçemeyecek. Türkiye'den birden fazla kuruluşun ortak başvurusunda ise proje bütçesi en fazla 850 bin euro olabilecek. Sermaye şirketi olmayanların bütçe payı, toplam proje bütçesinin yüzde 50'sini ve 300 bin euroyu aşamayacak. Projelerin süresi en fazla 36 ay olacak. Destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ'ler için yüzde 75 olarak uygulanacak. Kamu idareleri, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri yüzde 100'e kadar desteklenebilecek.