Eurostars-3 çağrısı açıldı! KOBİ'lere uluslararası Ar-Ge desteği
Eurostars-3 Programı'nın 2026 yılı ikinci çağrısı açıldı. Türkiye'deki proje ortakları için bütçe üst sınırı 600 bin avro olarak belirlendi. KOBİ'lere uygulanacak destek oranı yüzde 75'e kadar çıkacak.
TÜBİTAK, KOBİ'lerin AR-GE ve yenilikçilik kapasitesini artırmak amacıyla yeni destek dönemini başlattı. Eurostars-3 Uluslararası Destek Programı ile TEYDEB kapsamındaki Sanayi AR-GE ve KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programları başvurulara açıldı. Çağrı kapsamında yeni ürün geliştirilmesi, maliyetleri azaltacak tekniklerin oluşturulmasına yönelik projeler bekleniyor. Çağrıyla, uluslararası AR-GE ve yenilik projeleriyle başvurmak isteyen Türkiye'de yerleşik KOBİ'lere destek verilecek.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Çağrıya Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri, yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile araştırma altyapıları başvurabilecek. Aynı uluslararası projede Türkiye'den birden fazla kuruluşun bulunması halinde, Türk ortaklar ayrı ayrı değil, birlikte tek bir ulusal ön proje ve ikinci aşama proje başvurusu yapacak. Çağrı için uluslararası başvurular, 10 Eylül'de sona erecek. Ulusal ön proje başvuruları da 24 Eylül'de tamamlanacak.
Toplam bütçesi 4 milyon euro olan çağrıda, her bir Türk proje ortağının bütçesi 600 bin euroyu geçemeyecek. Türkiye'den birden fazla kuruluşun ortak başvurusunda ise proje bütçesi en fazla 850 bin euro olabilecek. Sermaye şirketi olmayanların bütçe payı, toplam proje bütçesinin yüzde 50'sini ve 300 bin euroyu aşamayacak. Projelerin süresi en fazla 36 ay olacak. Destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ'ler için yüzde 75 olarak uygulanacak. Kamu idareleri, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri yüzde 100'e kadar desteklenebilecek.
İLK 5 PROJEYE YÜZDE 75 DESTEK
Sanayi AR-GE Destek Programı kapsamında uygulanacak destek oranı ise, firmanın desteklenen proje sayısına göre kademeli belirlenecek. Firmaların desteklenen ilk 5 projesinde destek yüzde 75, 6'ncı ve sonraki projelerinde yüzde 60 olacak. Çağrıya en fazla 24 ay süreli projeler sunulabilecek. Toplam süre 36 ayı geçemeyecek. Başvurular yalnızca KOBİ'ler yapabilecek. Sanayi AR-GE için proje başvuruları 26 Ekim'de sona erecek. KOBİ AR-GE'nin çağrı kapanışı ise 11 Kasım olarak belirlendi.
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