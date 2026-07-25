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PİYASALARDA SON DURUM NE?

Brent petrolün varil fiyatı, savaşın başladığı 28 Şubat'tan sonraki ilk üç haftada yaklaşık yüzde 43 yükselirken, dönem içinde 119,5 dolara kadar çıkarak savaş öncesine göre yaklaşık yüzde 65 değer kazandı.

Buna karşılık, ABD Başkanı Donald Trump'ın mutabakatın sona erdiğini açıklaması ve ABD ile İran arasında çatışmaların yeniden başlamasının ardından 8 Temmuz'dan bu yana geçen yaklaşık üç haftada Brent petroldeki yükseliş yüzde 24'le daha sınırlı kaldı.

Fiyatlar, 20 Temmuz ile başlayan haftada yaklaşık yüzde 14 yükselerek perşembe günü 102 dolara kadar çıksa da, cuma günü önceki günkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 4 gerileyerek yeniden 97 doların altına indi.

Böylece Brent petrol, mutabakatın sona ermesinin ardından değer kazanmayı sürdürse de savaşın ilk dönemindeki yükselişin gerisinde kaldı.