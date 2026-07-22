AJet duyurdu: Yurt dışı biletlerde yüzde 30 indirim! Hangi ülkelerde geçerli?

AJet, yurt dışı seyahat planı yapan yolcular için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Türkiye çıkışlı ve Türkiye varışlı uluslararası uçuşlarda geçerli olacak kampanya kapsamında biletler yüzde 30 indirimli olarak satışa sunuldu.