CANLI YAYIN
Geri

AJet duyurdu: Yurt dışı biletlerde yüzde 30 indirim! Hangi ülkelerde geçerli?

AJet, yurt dışı seyahat edecek yolcular için indirim kampanyası başlattı. Şirket, Türkiye çıkışlı ve varışlı uluslararası uçuşlarda geçerli olmak üzere bilet fiyatlarında yüzde 30 indirim fırsatı sundu. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular belirlenen tarihler arasında yapacakları uçuşlar için özel indirim kodunu kullanarak avantajlı fiyatlarla bilet alabilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
AJet duyurdu: Yurt dışı biletlerde yüzde 30 indirim! Hangi ülkelerde geçerli?

AJet, yurt dışı seyahat planı yapan yolcular için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Türkiye çıkışlı ve Türkiye varışlı uluslararası uçuşlarda geçerli olacak kampanya kapsamında biletler yüzde 30 indirimli olarak satışa sunuldu.

(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

YURT DIŞI SEYAHATLERDE YÜZDE 30 İNDİRİM

AJet, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı seyahatlerde yüzde 30 indirimli bilet kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler 15 Eylül 2026-4 Mart 2027 tarihleri arasındaki yurt dışı seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamı dışında kalan dönemler: 23 Ekim-2 Kasım 2026 ve 17 Aralık 2026-6 Ocak 2027 tarihleri arasındaki uçuşlar.

AJet duyurdu: Yurt dışı biletlerde yüzde 30 indirimAJet duyurdu: Yurt dışı biletlerde yüzde 30 indirim

HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

Kampanya Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kosova, Macaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Mısır ve Suriye'ye yapılacak seferlerde geçerli olacak.

(Görsel AJet'ten alınmıştır.)(Görsel AJet'ten alınmıştır.)

BölgeKampanya kapsamındaki ülkeler
AvrupaAlmanya, Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kosova, Macaristan, Kuzey Makedonya, Romanya
Kafkasya ve Orta AsyaAzerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan
Orta DoğuÜrdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Suriye
Kuzey AfrikaCezayir, Mısır

İndirimli biletler mobil uygulama üzerinden satın alınabiliyor.İndirimli biletler mobil uygulama üzerinden satın alınabiliyor.

AJET İNDİRİMLİ BİLET NASIL ALINIR?

İndirimli biletler "KESFET30" kodu ile sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

Yurt dışı kampanyası boyunca uçak altı bagajı satın almak isteyen yolcular yüzde 30 indirimden de yararlanabilecek.

KonuDetay
Kampanyayı düzenleyenAJet
İndirim oranıYüzde 30 indirim
Kampanya süresiYarın saat 23.59'a kadar
Geçerli uçuş tarihleri15 Eylül 2026 - 4 Mart 2027
Kampanya koduKESFET30
Bilet satış kanalıAJet.com ve AJet Mobil uygulaması
Geçerli hatlarTürkiye çıkışlı ve Türkiye varışlı yurt dışı uçuşlar
Ek avantajUçak altı bagaj alımlarında yüzde 30 indirim
Kampanya dışı tarihler23 Ekim - 2 Kasım 2026 ve 17 Aralık 2026 - 6 Ocak 2027
TÜİK açıkladı: 2026'nın ilk 3 ayında 11,5 milyon kişi seyahate çıktı! Yerli turistin rotası belli oldu
SONRAKİ HABER

Yerli turistin rotası belli oldu!
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler