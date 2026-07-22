AJet duyurdu: Yurt dışı biletlerde yüzde 30 indirim! Hangi ülkelerde geçerli?
AJet, yurt dışı seyahat edecek yolcular için indirim kampanyası başlattı. Şirket, Türkiye çıkışlı ve varışlı uluslararası uçuşlarda geçerli olmak üzere bilet fiyatlarında yüzde 30 indirim fırsatı sundu. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular belirlenen tarihler arasında yapacakları uçuşlar için özel indirim kodunu kullanarak avantajlı fiyatlarla bilet alabilecek.
AJet, yurt dışı seyahat planı yapan yolcular için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Türkiye çıkışlı ve Türkiye varışlı uluslararası uçuşlarda geçerli olacak kampanya kapsamında biletler yüzde 30 indirimli olarak satışa sunuldu.
HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?
Kampanya Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kosova, Macaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Mısır ve Suriye'ye yapılacak seferlerde geçerli olacak.
AJET İNDİRİMLİ BİLET NASIL ALINIR?
İndirimli biletler "KESFET30" kodu ile sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.
Yurt dışı kampanyası boyunca uçak altı bagajı satın almak isteyen yolcular yüzde 30 indirimden de yararlanabilecek.
|Konu
|Detay
|Kampanyayı düzenleyen
|AJet
|İndirim oranı
|Yüzde 30 indirim
|Kampanya süresi
|Yarın saat 23.59'a kadar
|Geçerli uçuş tarihleri
|15 Eylül 2026 - 4 Mart 2027
|Kampanya kodu
|KESFET30
|Bilet satış kanalı
|AJet.com ve AJet Mobil uygulaması
|Geçerli hatlar
|Türkiye çıkışlı ve Türkiye varışlı yurt dışı uçuşlar
|Ek avantaj
|Uçak altı bagaj alımlarında yüzde 30 indirim
|Kampanya dışı tarihler
|23 Ekim - 2 Kasım 2026 ve 17 Aralık 2026 - 6 Ocak 2027