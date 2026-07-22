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TÜİK açıkladı: 2026'nın ilk 3 ayında 11,5 milyon kişi seyahate çıktı! Yerli turistin rotası belli oldu

Türkiye'de yerli turizm hareketliliği 2026 yılının ilk çeyreğinde arttı. TÜİK verilerine göre milyonlarca kişi yurt içinde seyahate çıkarken, bu geziler için yapılan harcamalar 100 milyar TL'yi aştı. Seyahatlerin en yaygın nedeni yakınları ziyaret etmek olurken, yerli turistlerin en fazla harcama yaptığı alan yeme-içme oldu.

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TÜİK açıkladı: 2026'nın ilk 3 ayında 11,5 milyon kişi seyahate çıktı! Yerli turistin rotası belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin yurt içi turizm verilerini açıkladı. Buna göre ocak, şubat ve mart aylarında Türkiye'de ikamet eden 11 milyon 520 bin kişi yurt içinde seyahate çıktı. Yerli turistlerin bir veya daha fazla gece konaklamalı seyahat sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 14 milyon 168 bine ulaştı. Bu dönemde toplam 73 milyon 622 bin geceleme gerçekleşirken, ortalama konaklama süresi 5,2 gece oldu.

(Haberin görselleri AA'dan ve TÜİK'ten alınmıştır.)(Haberin görselleri AA'dan ve TÜİK'ten alınmıştır.)

YERLİ TURİSTİN HARCAMASI 102 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Yurt içi seyahatlerde yapılan toplam harcama, 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak 102 milyar 312 milyon 286 bin TL olarak kaydedildi.

Harcamaların büyük bölümünü kişisel giderler oluşturdu. Kişisel harcamalar 94 milyar 552 milyon 386 bin TL olurken, paket tur harcamaları 7 milyar 759 milyon 900 bin TL olarak gerçekleşti. Seyahat başına ortalama harcama ise 7 bin 221 TL oldu.

TÜİK, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin yurt içi turizm verilerini açıkladı.TÜİK, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin yurt içi turizm verilerini açıkladı.

EN FAZLA HARCAMA YEME-İÇMEYE YAPILDI

Yerli turistlerin seyahat harcamalarında en büyük payı yüzde 30,9 ile yeme ve içme giderleri aldı. Bunu yüzde 27,6 ile ulaştırma, yüzde 12,4 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamaları takip etti.

Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranlarında ise yeme ve içme harcamaları yüzde 29,1, ulaştırma giderleri yüzde 30,1, giyecek ve hediyelik eşya harcamaları ise yüzde 62,2 arttı.

Yerli turistlerin toplam seyahat sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttı.Yerli turistlerin toplam seyahat sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttı.

EN ÇOK YAKIN ZİYARETLERİ İÇİN SEYAHAT EDİLDİ

Seyahat amaçları incelendiğinde ilk sırada yakınları ziyaret yer aldı. Bu amaçla yapılan seyahatlerin oranı yüzde 68,1 oldu.

Gezi, eğlence ve tatil amacıyla yapılan seyahatler yüzde 22,3 ile ikinci sırada bulunurken, sağlık amaçlı seyahatlerin oranı yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

İlk üç ayda 14 milyon 168 bin seyahat gerçekleştirildi.İlk üç ayda 14 milyon 168 bin seyahat gerçekleştirildi.

KONAKLAMADA AKRABA EVİ ÖNE ÇIKTI

İlk çeyrekte en fazla geceleme arkadaş veya akraba evlerinde yapıldı. Bu kategoride toplam 59 milyon 228 bin geceleme gerçekleşti.

Konaklama türlerinde ikinci sırayı 5 milyon 652 bin geceleme ile oteller, üçüncü sırayı ise 5 milyon 461 bin geceleme ile kişilerin kendi evleri aldı.

Yerli turistlerin harcamaları yüzde 33,9 artarak 102 milyar TL'yi aştı.Yerli turistlerin harcamaları yüzde 33,9 artarak 102 milyar TL'yi aştı.

BaşlıkVeri
Seyahate çıkan kişi sayısı11 milyon 520 bin
Toplam seyahat sayısı14 milyon 168 bin
Toplam geceleme73 milyon 622 bin
Ortalama geceleme5,2 gece
Toplam harcama102,3 milyar TL
Seyahat başına ortalama harcama7 bin 221 TL
En çok tercih edilen amaçYakın ziyareti
En fazla harcama kalemiYeme-içme
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