TÜİK açıkladı: 2026'nın ilk 3 ayında 11,5 milyon kişi seyahate çıktı! Yerli turistin rotası belli oldu
Türkiye'de yerli turizm hareketliliği 2026 yılının ilk çeyreğinde arttı. TÜİK verilerine göre milyonlarca kişi yurt içinde seyahate çıkarken, bu geziler için yapılan harcamalar 100 milyar TL'yi aştı. Seyahatlerin en yaygın nedeni yakınları ziyaret etmek olurken, yerli turistlerin en fazla harcama yaptığı alan yeme-içme oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin yurt içi turizm verilerini açıkladı. Buna göre ocak, şubat ve mart aylarında Türkiye'de ikamet eden 11 milyon 520 bin kişi yurt içinde seyahate çıktı. Yerli turistlerin bir veya daha fazla gece konaklamalı seyahat sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 14 milyon 168 bine ulaştı. Bu dönemde toplam 73 milyon 622 bin geceleme gerçekleşirken, ortalama konaklama süresi 5,2 gece oldu.
YERLİ TURİSTİN HARCAMASI 102 MİLYAR TL'Yİ AŞTI
Yurt içi seyahatlerde yapılan toplam harcama, 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak 102 milyar 312 milyon 286 bin TL olarak kaydedildi.
Harcamaların büyük bölümünü kişisel giderler oluşturdu. Kişisel harcamalar 94 milyar 552 milyon 386 bin TL olurken, paket tur harcamaları 7 milyar 759 milyon 900 bin TL olarak gerçekleşti. Seyahat başına ortalama harcama ise 7 bin 221 TL oldu.
EN FAZLA HARCAMA YEME-İÇMEYE YAPILDI
Yerli turistlerin seyahat harcamalarında en büyük payı yüzde 30,9 ile yeme ve içme giderleri aldı. Bunu yüzde 27,6 ile ulaştırma, yüzde 12,4 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamaları takip etti.
Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranlarında ise yeme ve içme harcamaları yüzde 29,1, ulaştırma giderleri yüzde 30,1, giyecek ve hediyelik eşya harcamaları ise yüzde 62,2 arttı.
EN ÇOK YAKIN ZİYARETLERİ İÇİN SEYAHAT EDİLDİ
Seyahat amaçları incelendiğinde ilk sırada yakınları ziyaret yer aldı. Bu amaçla yapılan seyahatlerin oranı yüzde 68,1 oldu.
Gezi, eğlence ve tatil amacıyla yapılan seyahatler yüzde 22,3 ile ikinci sırada bulunurken, sağlık amaçlı seyahatlerin oranı yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.
KONAKLAMADA AKRABA EVİ ÖNE ÇIKTI
İlk çeyrekte en fazla geceleme arkadaş veya akraba evlerinde yapıldı. Bu kategoride toplam 59 milyon 228 bin geceleme gerçekleşti.
Konaklama türlerinde ikinci sırayı 5 milyon 652 bin geceleme ile oteller, üçüncü sırayı ise 5 milyon 461 bin geceleme ile kişilerin kendi evleri aldı.
|Başlık
|Veri
|Seyahate çıkan kişi sayısı
|11 milyon 520 bin
|Toplam seyahat sayısı
|14 milyon 168 bin
|Toplam geceleme
|73 milyon 622 bin
|Ortalama geceleme
|5,2 gece
|Toplam harcama
|102,3 milyar TL
|Seyahat başına ortalama harcama
|7 bin 221 TL
|En çok tercih edilen amaç
|Yakın ziyareti
|En fazla harcama kalemi
|Yeme-içme