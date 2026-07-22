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YERLİ TURİSTİN HARCAMASI 102 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Yurt içi seyahatlerde yapılan toplam harcama, 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak 102 milyar 312 milyon 286 bin TL olarak kaydedildi.

Harcamaların büyük bölümünü kişisel giderler oluşturdu. Kişisel harcamalar 94 milyar 552 milyon 386 bin TL olurken, paket tur harcamaları 7 milyar 759 milyon 900 bin TL olarak gerçekleşti. Seyahat başına ortalama harcama ise 7 bin 221 TL oldu.