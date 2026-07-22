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AJet'in yurt dışı biletlerinde yüzde 30 indirim kampanyası sona erdi

AJet'in Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında uyguladığı yüzde 30 indirim kampanyası 23 Temmuz saat 23.59 itibarıyla tamamlandı. Kampanya kapsamında satın alınan biletler, belirlenen tarihler arasında kullanılabilecek.

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AJet'in yurt dışı biletlerinde yüzde 30 indirim kampanyası sona erdi

AJet'in yurt dışı seyahatleri için başlattığı yüzde 30 indirim kampanyası sona erdi. 22 Temmuz'da başlayan kampanya kapsamında yolcular, KESFET30 koduyla vergiler hariç yüzde 30 indirimli bilet satın alma fırsatı yakaladı. Kampanya, 23 Temmuz 2026 saat 23.59 itibarıyla tamamlandı.

(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

Kampanya süresince satın alınan indirimli biletler, 15 Eylül 2026-4 Mart 2027 tarihleri arasındaki uygun yurt dışı uçuşlarında kullanılabilecek. Ancak 23 Ekim-2 Kasım 2026 ile 17 Aralık 2026-6 Ocak 2027 tarihleri arasındaki seferler kampanya kapsamı dışında tutuluyor.

AJet duyurdu: Yurt dışı biletlerde yüzde 30 indirimAJet duyurdu: Yurt dışı biletlerde yüzde 30 indirim

İndirim, AJet'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılan satın alımlarda geçerli olurken, kampanya kapsamında uçak altı bagaj hizmetlerinde de yüzde 30 indirim uygulanmıştı.

HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

AJet'in kampanyası; Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Bosna Hersek, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve Lübnan'ın da aralarında bulunduğu 31 ülkeye gerçekleştirilen uygun yurt dışı seferlerini kapsadı

(Görsel AJet'ten alınmıştır.)(Görsel AJet'ten alınmıştır.)

BölgeKampanya kapsamındaki ülkeler
AvrupaAlmanya, Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kosova, Macaristan, Kuzey Makedonya, Romanya
Kafkasya ve Orta AsyaAzerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan
Orta DoğuÜrdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Suriye
Kuzey AfrikaCezayir, Mısır

İndirimli biletler mobil uygulama üzerinden satın alınabiliyor.İndirimli biletler mobil uygulama üzerinden satın alınabiliyor.


KonuDetay
Kampanyayı düzenleyenAJet
İndirim oranıYüzde 30 indirim
Kampanya süresi23 Temmuz saat 23.59'da sona erdi
Geçerli uçuş tarihleri15 Eylül 2026 - 4 Mart 2027
Kampanya koduKESFET30
Bilet satış kanalıAJet.com ve AJet Mobil uygulaması
Geçerli hatlarTürkiye çıkışlı ve Türkiye varışlı yurt dışı uçuşlar
Ek avantajUçak altı bagaj alımlarında yüzde 30 indirim
Kampanya dışı tarihler23 Ekim - 2 Kasım 2026 ve 17 Aralık 2026 - 6 Ocak 2027

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AJet'in yurt dışı biletlerinde yüzde 30 indirim kampanyası sona erdi-6 AJet'in yurt dışı biletlerinde yüzde 30 indirim kampanyası sona erdi-7 AJet'in yurt dışı biletlerinde yüzde 30 indirim kampanyası sona erdi-8

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