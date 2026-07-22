AJet'in yurt dışı biletlerinde yüzde 30 indirim kampanyası sona erdi
AJet'in Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında uyguladığı yüzde 30 indirim kampanyası 23 Temmuz saat 23.59 itibarıyla tamamlandı. Kampanya kapsamında satın alınan biletler, belirlenen tarihler arasında kullanılabilecek.
AJet'in yurt dışı seyahatleri için başlattığı yüzde 30 indirim kampanyası sona erdi. 22 Temmuz'da başlayan kampanya kapsamında yolcular, KESFET30 koduyla vergiler hariç yüzde 30 indirimli bilet satın alma fırsatı yakaladı. Kampanya, 23 Temmuz 2026 saat 23.59 itibarıyla tamamlandı.
Kampanya süresince satın alınan indirimli biletler, 15 Eylül 2026-4 Mart 2027 tarihleri arasındaki uygun yurt dışı uçuşlarında kullanılabilecek. Ancak 23 Ekim-2 Kasım 2026 ile 17 Aralık 2026-6 Ocak 2027 tarihleri arasındaki seferler kampanya kapsamı dışında tutuluyor.
İndirim, AJet'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılan satın alımlarda geçerli olurken, kampanya kapsamında uçak altı bagaj hizmetlerinde de yüzde 30 indirim uygulanmıştı.
HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?
AJet'in kampanyası; Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Bosna Hersek, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve Lübnan'ın da aralarında bulunduğu 31 ülkeye gerçekleştirilen uygun yurt dışı seferlerini kapsadı
|Konu
|Detay
|Kampanyayı düzenleyen
|AJet
|İndirim oranı
|Yüzde 30 indirim
|Kampanya süresi
|23 Temmuz saat 23.59'da sona erdi
|Geçerli uçuş tarihleri
|15 Eylül 2026 - 4 Mart 2027
|Kampanya kodu
|KESFET30
|Bilet satış kanalı
|AJet.com ve AJet Mobil uygulaması
|Geçerli hatlar
|Türkiye çıkışlı ve Türkiye varışlı yurt dışı uçuşlar
|Ek avantaj
|Uçak altı bagaj alımlarında yüzde 30 indirim
|Kampanya dışı tarihler
|23 Ekim - 2 Kasım 2026 ve 17 Aralık 2026 - 6 Ocak 2027
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