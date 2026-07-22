Kampanya süresince satın alınan indirimli biletler, 15 Eylül 2026-4 Mart 2027 tarihleri arasındaki uygun yurt dışı uçuşlarında kullanılabilecek. Ancak 23 Ekim-2 Kasım 2026 ile 17 Aralık 2026-6 Ocak 2027 tarihleri arasındaki seferler kampanya kapsamı dışında tutuluyor.

AJet duyurdu: Yurt dışı biletlerde yüzde 30 indirim

İndirim, AJet'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılan satın alımlarda geçerli olurken, kampanya kapsamında uçak altı bagaj hizmetlerinde de yüzde 30 indirim uygulanmıştı.



HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

AJet'in kampanyası; Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Bosna Hersek, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve Lübnan'ın da aralarında bulunduğu 31 ülkeye gerçekleştirilen uygun yurt dışı seferlerini kapsadı