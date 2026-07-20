Türkiye'de her 4 çalışandan sadece 1'i sağlık sigortalı: Kadınlarda oran erkeklerden daha yüksek!
Türkiye’de 8,4 milyon tekil sağlık sigortalısı bulunurken; bu güvence, çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 26’sını kapsıyor. Kadın çalışanlarda sağlık sigortası yoğunluğu, erkeklere göre yaklaşık 1,6 kat daha yüksek seviyede bulunuyor.
Sağlık sigortaları, beklenmedik hastalık ve kaza durumlarına karşı bireyler için önemli bir güvence ve koruma mekanizması olarak öne çıkıyor. Türkiye Sigorta Birliği, yayımladığı 'Türkiye'de Sağlık Sigortası: Veriler ne söylüyor?' başlıklı analiziyle ülkemizde sağlık sigortalarının ulaştığı noktayı ortaya koydu.
Analize göre, Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye'de sağlık sigortaları kapsamında 9,6 milyon yürürlükte poliçe ve 8,4 milyon tekil sigortalı bulunuyor. Bu sayı, TÜİK 2025 işgücü verileriyle birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye'de istihdam edilen nüfusun yaklaşık yüzde 26'sına, toplam iş gücünün ise yaklaşık yüzde 24'üne karşılık geliyor. Yani Türkiye'de çalışan her 4 kişiden 1'i sağlık sigortası kapsamında bulunuyor.
BÖLGESEL ETKİ
İl ve bölgesel bazlı incelendiğinde, sağlık sigortası yoğunluğunun özellikle büyükşehir, sanayi ve hizmet ekonomisinin güçlü olduğu bölgelerde belirginleştiği görülüyor. Türkiye genelinde sağlık sigortalı sayısı istihdamın yaklaşık yüzde 26'sına karşılık gelirken, İstanbul'da bu oran yüzde 54'e ulaşıyor. Kocaeli- Sakarya-Düzce-Bolu-Yalova bölgesinde yüzde 32, İzmir'de yüzde 31, Bursa-Eskişehir- Bilecik bölgesinde yüzde 30 ve Ankara'da yüzde 29 seviyesinde bulunuyor.
Buna karşılık Antalya-Isparta- Burdur bölgesinde yüzde 17, Adana-Mersin'de yüzde 14, Trabzon-Ordu-Giresun-Rize- Artvin-Gümüşhane bölgesinde yüzde 13, Samsun-TokatÇorum- Amasya bölgesinde yüzde 12, Kayseri-Sivas- Yozgat bölgesinde ise yüzde 11 seviyeleri görülüyor. Konya-Karaman, Şanlıurfa- Diyarbakır, Van-Muş-Bitlis- Hakkari ile Ağrı-Kars-Iğdır- Ardahan bölgelerinde ise sağlık sigortalılığı yoğunluğu yüzde 6-8 bandında kalıyor.
KADIN FARKI
Aktif poliçe yoğunluğuna bakıldığında; Türkiye'de 15 yaş üzeri her 100 kişiye yaklaşık 14 aktif sağlık poliçesi düşüyor. Cinsiyet bazında değerlendirildiğinde ise kadınlarda tekil sağlık sigortalı sayısı kadın istihdamının yaklaşık yüzde 33'üne karşılık gelirken, erkeklerde bu oran yaklaşık yüzde 20 seviyesinde. Diğer bir ifadeyle, kadın çalışanlarda sağlık sigortalılığı yoğunluğunun erkeklere kıyasla yaklaşık 1,6 kat daha yüksek olduğu görülüyor.
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Çalışan nüfusa göre sağlık sigortası yaygınlığı:
|Bölge/İl
|Sağlık Sigortası Yaygınlığı (%)
|Türkiye
|26
|İstanbul
|54
|Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Yalova
|32
|İzmir
|31
|Bursa-Eskişehir-Bilecik
|30
|Ankara
|29
|Antalya-Isparta-Burdur
|17
|Adana-Mersin
|14
|Trabzon-Ordu-Giresun-Rize-Artvin-Gümüşhane
|13
|Samsun-Tokat-Çorum-Amasya
|12
|Kayseri-Sivas-Yozgat
|11
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