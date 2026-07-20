Sağlık sigortaları, beklenmedik hastalık ve kaza durumlarına karşı bireyler için önemli bir güvence ve koruma mekanizması olarak öne çıkıyor. Türkiye Sigorta Birliği, yayımladığı 'Türkiye'de Sağlık Sigortası: Veriler ne söylüyor?' başlıklı analiziyle ülkemizde sağlık sigortalarının ulaştığı noktayı ortaya koydu.

Analize göre, Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye'de sağlık sigortaları kapsamında 9,6 milyon yürürlükte poliçe ve 8,4 milyon tekil sigortalı bulunuyor. Bu sayı, TÜİK 2025 işgücü verileriyle birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye'de istihdam edilen nüfusun yaklaşık yüzde 26'sına, toplam iş gücünün ise yaklaşık yüzde 24'üne karşılık geliyor. Yani Türkiye'de çalışan her 4 kişiden 1'i sağlık sigortası kapsamında bulunuyor.