Yatırımcılar bir yandan şirketlerin yapay zeka alanındaki dev bütçeli yatırımlarını yakından takip ederken, diğer yandan faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler hisse senetlerinde dalgalanmalara neden oldu. Buna rağmen teknoloji devleri, küresel piyasalardaki ağırlıklarını korumayı başardı.

ABD'li teknoloji şirketlerinin toplam piyasa değeri yılın ilk yarısında 22,1 trilyon dolar seviyesini aştı. (Görsel: AA)

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI TEKNOLOJİ HİSSELERİNİ DESTEKLEDİ

Yılın ilk altı ayında ABD'nin önde gelen teknoloji şirketleri Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta'nın toplam piyasa değeri 15 milyar 300 milyon dolar artış gösterdi. Böylece şirketlerin toplam değeri 21 trilyon 986 milyar 500 milyon dolardan 22 trilyon 100 milyar 800 milyon dolara yükseldi.

Her ne kadar teknoloji sektöründeki yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliği tartışılmaya devam etse de yapay zekaya yönelik talebin güçlü seyretmesi, şirket hisselerine destek veren en önemli faktörlerden biri oldu.

Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta'nın toplam değeri 15,3 milyar dolar arttı. (Görsel: AA)

FAİZ BEKLENTİLERİ VE MALİYET ENDİŞELERİ ÖNE ÇIKTI

Piyasalarda, yapay zeka yatırımları için ayrılan dev bütçelerin şirketlerin kârlılıklarını baskılayabileceği yönündeki değerlendirmeler dikkat çekti. Ayrıca sektöre yeni oyuncuların girmesiyle birlikte rekabetin artacağı ve mevcut iş modellerinin değişebileceği beklentisi de yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu.

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler ve olası faiz artırımı beklentileri de teknoloji hisselerinde dalgalanmayı artıran unsurlar arasında yer aldı.

Alphabet, yüzde 14,4'lük artışla güçlü bir performans sergiledi. (Görsel: AA)

ALPHABET, NVIDIA VE APPLE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

İlk yarıda en güçlü performanslardan biri Alphabet'te görüldü. Şirketin piyasa değeri yüzde 14,4 artışla 4 trilyon 326 milyar dolara ulaştı.

Nvidia'nın piyasa değeri yüzde 6,8 yükselerek 4 trilyon 842 milyar dolara çıkarken, Apple yüzde 8,2 artışla 4 trilyon 671 milyar dolara yükseldi. Amazon da yüzde 3,9'luk değer kazanımıyla 2 trilyon 563,8 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Nvidia, Apple ve Alphabet değer kazanırken Microsoft, Meta ve Tesla negatif ayrıştı. (Görsel: AA)

MICROSOFT, META VE TESLA DEĞER KAYBETTİ

Aynı dönemde bazı teknoloji devleri ise yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Microsoft'un piyasa değeri yüzde 15,2 gerileyerek 2 trilyon 770 milyar dolara düştü.

Meta yüzde 14,1 değer kaybıyla 1 trilyon 429 milyar dolara, Tesla ise yüzde 12,5 düşüşle 1 trilyon 400 milyar dolara geriledi.

Hisse performansları incelendiğinde Alphabet yatırımcısına yüzde 12,6, Nvidia yüzde 7,3, Apple yüzde 6,4 ve Amazon yüzde 3,3 kazandırdı. Buna karşılık Microsoft yüzde 22,9, Meta yüzde 14,7 ve Tesla yüzde 6,5 oranında değer kaybetti.

Yapay zeka yatırımlarını artıran Alphabet, 80 milyar dolarlık hisse ihracına hazırlanırken Nvidia, Marvell'e 2 milyar dolarlık yatırım yaptı. (Görsel: AA)

ŞİRKETLERDEN DİKKAT ÇEKEN STRATEJİK HAMLELER

Alphabet, yapay zeka altyapısını güçlendirmek amacıyla 80 milyar dolarlık hisse ihracı planını duyurdu. Nvidia ise yarı iletken üreticisi Marvell ile stratejik ortaklık kurarken şirkete 2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti sırasında Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın heyette yer alması ve ABD'nin bazı Çinli şirketlerin Nvidia'nın H200 çipini satın almasına onay verdiğine yönelik haberler, Nvidia hisselerine olumlu yansıdı.

Apple cephesinde ise şirketin çip tasarımı ve üretimi konusunda Intel ile ABD'de ortak çalışma kararı alması öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

Amazon da yapay zeka ve bulut bilişim yatırımlarını hızlandırarak Hindistan'da 2030 yılına kadar 13 milyar dolarlık ek yatırım yapacağını açıkladı. Böylece şirketin 2026-2030 dönemindeki toplam yatırım tutarı 48 milyar dolara ulaşacak.

Tesla, zayıf teslimat verileri nedeniyle değer kaybederken, Meta işten çıkarma planları ve Çin kaynaklı gelişmelerin etkisiyle baskı altında kaldı. (Görsel: AA)

TESLA VE META'DA OLUMSUZ GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

Tesla'nın yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 358 bin 23 araç teslimatı piyasa beklentilerinin altında kaldı. Bu durum şirket hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.

Meta tarafında ise yaklaşık 8 bin çalışanın işten çıkarılacağı, buna karşılık 7 bin kişinin yapay zeka odaklı yeni görevlere kaydırılacağı yönündeki haberler yatırımcıların satış yönünde pozisyon almasına neden oldu.

Öte yandan Çin hükümetinin, Meta'nın Çinli şirket tarafından geliştirilen yapay zeka uygulaması Manus'u satın alma girişimini durdurması da şirket açısından dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi