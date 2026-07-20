Altın haftaya düşüşle başladı: Gram altın 6 bin 80 TL'de

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ile yükselen petrol fiyatları yatırımcıların odağında yer alıyor. Buna karşın ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı beklentileri, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. İşte güncel altın kuru…

GRAM ALTIN HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Cuma günü uluslararası piyasalarda ons altındaki yükselişin desteğiyle değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,2 primle 6 bin 92 liradan tamamladı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise satış baskısı etkili oldu. Sabah saatlerinde gram altın, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 gerileyerek 6 bin 80 liradan işlem gördü.

Çeyrek altın 10 bin 12 TL seviyesinde. (Takvim foto arşiv)

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM

Piyasalarda aynı saatlerde çeyrek altın 10 bin 12 liradan satılırken, cumhuriyet altınının satış fiyatı 39 bin 893 lira seviyesinde gerçekleşti.

Altının ons fiyatı da yüzde 0,2 değer kaybederek 4 bin 10 dolar seviyesine geriledi.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR

Jeopolitik riskler küresel piyasalarda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının sekizinci gecesinde askeri kıyı gözetleme sistemleri, hava savunma tesisleri, deniz kuvvetlerine ait noktalar ile füze ve insansız hava aracı depoları hedef alındı. İran ise yapımı süren Darhovin Nükleer Enerji Santrali'nin vurulduğunu belirterek saldırıyı "tehlikeli bir girişim" olarak değerlendirdi.

Altın haftaya düşüşle başladı. (Takvim foto arşiv)

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Bölgedeki gerilimin tırmanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinde azalma yaşandı. Bu gelişme petrol piyasasında arz endişelerini artırırken, Brent petrolün varil fiyatı 88,9 dolara yükselerek 12 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Fed'in faiz beklentisi altın üzerinde baskı kurdu. (Görsel: AA)

FED BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILIYOR

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon riskini artırması, ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentileri de değiştirdi.

Para piyasalarında Fed'in eylül ayında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 70 seviyesinde fiyatlanırken, önümüzdeki 12 aylık süreçte toplam iki faiz artışı yapılabileceği beklentisi öne çıkıyor. Yüksek faiz beklentileri ise başta altın olmak üzere kıymetli metaller üzerinde baskı yaratıyor.

Piyasalarda gözler TCMB ile ABD'den gelecek ekonomik verilere çevrildi. (Takvim foto arşiv)

GÖZLER AÇIKLANACAK VERİLERE ÇEVRİLDİ

Analistler, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Küresel piyasalarda ise ABD'de açıklanacak öncü ekonomik göstergelerin fiyatlamalarda etkili olması bekleniyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi