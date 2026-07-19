Yaz tatilinde tekne turuna çıkmak isteyenler için her bütçeye uygun fiyatlar belli oldu
Yaz sezonu açılırken, tekne ve yat turu fiyatları da netleşti. Tatilciler, sahil bölgelerinde 750 liraya da günübirlik tur bulabiliyor, 64 bin liraya da...
Havalar ısındı, otellerin alternatifi ekne ve yat turları oldu. Hizmet kalitesine ve tur rotasına göre her bütçeye uygun tur bulunuyor. Kısa bir tatil yapmak isteyenler sahil şeridinde günübirlik 750 liraya tekne turu yapabilirken, daha yüksek hizmet ve farklı rotalar tercih edenler için fiyat 64 bin liraya kadar çıkıyor. Ayrıca özel yatlarda VIP hizmet almak isteyenler için fiyatlar, 15 bin 400 euroya (822 bin lira) kadar çıkıyor.
HER BÜTÇEYE UYGUN
Özellikle günübirlik turlarda, fiyatlar arasındaki makas çok fazla açıldı. Hizmet kalitesi, rotalar ve menü farkları fiyat değişikliklerinde etkili oldu. Örneğin Muğla'da bin 461 liralık günübirlik turların yanında, 64 bin 80 liraya da günübirlik turlar mevcut. Aydın'da ise fiyatlar bin 200 liradan başlayarak, 40 bin liraya kadar çıkıyor. Antalya'da da fiyatlar 750 lira ile 43 bin 320 lira arasında değişiyor. İzmir'de de 750 liradan başlayan tur ücretleri, 45 bin liraya kadar yükseliyor. Bin 200 liradan başlayan tur fiyatlarıyla Balıkesir'de ise fatura, 28 bin liraya kadar ulaşıyor.
KONAKLAMALI PAKETLER DE VAR
Konaklamalı turlarda ise fiyatlar paket içeriğine göre değişiyor. Çoğu turda kahvaltı ve akşam yemeği paket içeriğine dahilken, öğle yemeği kişinin inisiyatifine bırakılıyor. Koyların gezildiği esnada yapılan etkinlikler ve gezilerde yapılan harcamalar da genelde pakete dahil edilmiyor. Konaklamalı turlarda en fazla tercih edilen rotalar ise Fethiye, Kaş, Marmaris ve Bodrum oldu.
Söz konusu turlar için İstanbul, Yalova ve Bursa çıkışlı paketler de bulunuyor. Örneğin 3 gün 1 gece olarak düzenlenen İstanbul çıkışlı Sığacık-Ayvalık turu için fiyatlar 5 bin 499 liradan başlıyor. İstanbul, Bursa ve Yalova'dan da çıkış yapılabilecek Gökova-Bodrum turu ise 7 bin 999 liradan başlıyor. Gün sayısı arttıkça fiyatlar da katlanıyor. 8 günlük Fethiye-Kekova turunda fiyatlar 23 bin 999 liradan başlarken, 8 günlük Marmaris turu 41 bin 999 liraya bulunuyor.
GÜNÜBİRLİK FATURA (KİŞİ BAŞI
|ROTA
|EN DÜŞÜK
|EN YÜKSEK
|Aydın
|1.200 TL
|40.000 TL
|Antalya
|750 TL
|43.320 TL
|İzmir
|750 TL
|45.000 TL
|Balıkesir
|1.200 TL
|28.000 TL
|Muğla
|1.461 TL
|64.080 TL
FİYAT NEYE GÖRE BELİRLENİR?
Tekne turlarında fiyatlar; tekne özellikleri, tur süresi ve kapsamı, sezon, yemek çeşitleri ve hizmet paketlerine göre değişiyor. Gulet, motoryat, katamaran veya yelkenli gibi tekne tipleri ile teknenin üretim yılı ve lüks seviyesi fiyatı doğrudan etkiliyor. Kısa süreli standart turlar veya boğaz gezileri saatlik olarak fiyatlandırılırken, mavi yolculuk gibi günlük veya haftalık rotalarda maliyet değişiyor. Günübirlik turlarda biletler kişi başı satılırken, özel kiralamalarda fiyat tekne bazlı olarak bölüşülüyor.
Fiyata dahil olan açık büfe yemekler, içecek paketleri, transferler veya tur esnasında alınan fotoğraf hizmetleri gibi detaylar toplam ücreti değiştiriyor.
Yaz ayları (özellikle temmuz-ağustos) gibi yoğun sezonlarda fiyatlar artarken, sezon başı ve sonunda daha uygun seçenekler bulunabiliyor.
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