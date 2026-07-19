Havalar ısındı, otellerin alternatifi ekne ve yat turları oldu. Hizmet kalitesine ve tur rotasına göre her bütçeye uygun tur bulunuyor. Kısa bir tatil yapmak isteyenler sahil şeridinde günübirlik 750 liraya tekne turu yapabilirken, daha yüksek hizmet ve farklı rotalar tercih edenler için fiyat 64 bin liraya kadar çıkıyor. Ayrıca özel yatlarda VIP hizmet almak isteyenler için fiyatlar, 15 bin 400 euroya (822 bin lira) kadar çıkıyor.

Bu sezon tatilciler. özel organizasyonlara da yoğun ilgi gösteriyor. Bu turlar için özel yat kiralama ücretleri haftalık 7 bin eurodan başlayıp 200 bin euroya kadar ulaşıyor. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

HER BÜTÇEYE UYGUN

Özellikle günübirlik turlarda, fiyatlar arasındaki makas çok fazla açıldı. Hizmet kalitesi, rotalar ve menü farkları fiyat değişikliklerinde etkili oldu. Örneğin Muğla'da bin 461 liralık günübirlik turların yanında, 64 bin 80 liraya da günübirlik turlar mevcut. Aydın'da ise fiyatlar bin 200 liradan başlayarak, 40 bin liraya kadar çıkıyor. Antalya'da da fiyatlar 750 lira ile 43 bin 320 lira arasında değişiyor. İzmir'de de 750 liradan başlayan tur ücretleri, 45 bin liraya kadar yükseliyor. Bin 200 liradan başlayan tur fiyatlarıyla Balıkesir'de ise fatura, 28 bin liraya kadar ulaşıyor.