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Yaz tatilinde tekne turuna çıkmak isteyenler için her bütçeye uygun fiyatlar belli oldu

Yaz sezonu açılırken, tekne ve yat turu fiyatları da netleşti. Tatilciler, sahil bölgelerinde 750 liraya da günübirlik tur bulabiliyor, 64 bin liraya da...

Kaynak Gazete
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Yaz tatilinde tekne turuna çıkmak isteyenler için her bütçeye uygun fiyatlar belli oldu

Havalar ısındı, otellerin alternatifi ekne ve yat turları oldu. Hizmet kalitesine ve tur rotasına göre her bütçeye uygun tur bulunuyor. Kısa bir tatil yapmak isteyenler sahil şeridinde günübirlik 750 liraya tekne turu yapabilirken, daha yüksek hizmet ve farklı rotalar tercih edenler için fiyat 64 bin liraya kadar çıkıyor. Ayrıca özel yatlarda VIP hizmet almak isteyenler için fiyatlar, 15 bin 400 euroya (822 bin lira) kadar çıkıyor.

Bu sezon tatilciler. özel organizasyonlara da yoğun ilgi gösteriyor. Bu turlar için özel yat kiralama ücretleri haftalık 7 bin eurodan başlayıp 200 bin euroya kadar ulaşıyor. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)Bu sezon tatilciler. özel organizasyonlara da yoğun ilgi gösteriyor. Bu turlar için özel yat kiralama ücretleri haftalık 7 bin eurodan başlayıp 200 bin euroya kadar ulaşıyor. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

HER BÜTÇEYE UYGUN

Özellikle günübirlik turlarda, fiyatlar arasındaki makas çok fazla açıldı. Hizmet kalitesi, rotalar ve menü farkları fiyat değişikliklerinde etkili oldu. Örneğin Muğla'da bin 461 liralık günübirlik turların yanında, 64 bin 80 liraya da günübirlik turlar mevcut. Aydın'da ise fiyatlar bin 200 liradan başlayarak, 40 bin liraya kadar çıkıyor. Antalya'da da fiyatlar 750 lira ile 43 bin 320 lira arasında değişiyor. İzmir'de de 750 liradan başlayan tur ücretleri, 45 bin liraya kadar yükseliyor. Bin 200 liradan başlayan tur fiyatlarıyla Balıkesir'de ise fatura, 28 bin liraya kadar ulaşıyor.

Yaz tatilinde tekne turuna çıkmak isteyenler için her bütçeye uygun fiyatlar belli oldu-3

KONAKLAMALI PAKETLER DE VAR

Konaklamalı turlarda ise fiyatlar paket içeriğine göre değişiyor. Çoğu turda kahvaltı ve akşam yemeği paket içeriğine dahilken, öğle yemeği kişinin inisiyatifine bırakılıyor. Koyların gezildiği esnada yapılan etkinlikler ve gezilerde yapılan harcamalar da genelde pakete dahil edilmiyor. Konaklamalı turlarda en fazla tercih edilen rotalar ise Fethiye, Kaş, Marmaris ve Bodrum oldu.
Söz konusu turlar için İstanbul, Yalova ve Bursa çıkışlı paketler de bulunuyor. Örneğin 3 gün 1 gece olarak düzenlenen İstanbul çıkışlı Sığacık-Ayvalık turu için fiyatlar 5 bin 499 liradan başlıyor. İstanbul, Bursa ve Yalova'dan da çıkış yapılabilecek Gökova-Bodrum turu ise 7 bin 999 liradan başlıyor. Gün sayısı arttıkça fiyatlar da katlanıyor. 8 günlük Fethiye-Kekova turunda fiyatlar 23 bin 999 liradan başlarken, 8 günlük Marmaris turu 41 bin 999 liraya bulunuyor.

Yaz tatilinde tekne turuna çıkmak isteyenler için her bütçeye uygun fiyatlar belli oldu-4

GÜNÜBİRLİK FATURA (KİŞİ BAŞI

ROTAEN DÜŞÜKEN YÜKSEK
Aydın1.200 TL40.000 TL
Antalya750 TL43.320 TL
İzmir750 TL45.000 TL
Balıkesir1.200 TL28.000 TL
Muğla1.461 TL64.080 TL

Yaz tatilinde tekne turuna çıkmak isteyenler için her bütçeye uygun fiyatlar belli oldu-5

FİYAT NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Tekne turlarında fiyatlar; tekne özellikleri, tur süresi ve kapsamı, sezon, yemek çeşitleri ve hizmet paketlerine göre değişiyor. Gulet, motoryat, katamaran veya yelkenli gibi tekne tipleri ile teknenin üretim yılı ve lüks seviyesi fiyatı doğrudan etkiliyor. Kısa süreli standart turlar veya boğaz gezileri saatlik olarak fiyatlandırılırken, mavi yolculuk gibi günlük veya haftalık rotalarda maliyet değişiyor. Günübirlik turlarda biletler kişi başı satılırken, özel kiralamalarda fiyat tekne bazlı olarak bölüşülüyor.
Fiyata dahil olan açık büfe yemekler, içecek paketleri, transferler veya tur esnasında alınan fotoğraf hizmetleri gibi detaylar toplam ücreti değiştiriyor.
Yaz ayları (özellikle temmuz-ağustos) gibi yoğun sezonlarda fiyatlar artarken, sezon başı ve sonunda daha uygun seçenekler bulunabiliyor.

Haber: Ergi Acer

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