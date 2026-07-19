Türkiye'de girişimcilik hız kesmedi! İlk yarıda 57 bin 62 yeni şirket kuruldu, kapanan her işletmeye karşılık 4'ten fazla yeni firma ekonomiye katıldı
Türkiye'de şirket kuruluşları yılın ilk yarısında güçlü seyrini sürdürdü. TOBB verilerine göre ocak-haziran döneminde 57 bin 62 yeni şirket faaliyete başlarken, 13 bin 484 şirket kapandı. Böylece son 6 ayda kapanan her bir şirkete karşılık 4'ten fazla yeni şirket kuruldu. İstanbul en fazla şirketin açıldığı ve kapandığı il olurken, kadın girişimciler en çok limitet şirketleri tercih etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre yılın ilk yarısında şirket kuruluşları güçlü seyrini korudu. Ocak-haziran döneminde toplam 57 bin 62 şirket kurulurken, 13 bin 484 şirket faaliyetini sonlandırdı. Böylece kapanan her bir şirkete karşılık 4'ten fazla yeni şirket ekonomiye katıldı.
Yılın ilk çeyreğinde ise 28 bin 926 şirket kurulurken, 5 bin 34 şirket kapandı.
LİMİTET ŞİRKETLER İLK SIRADA YER ALDI
Kurulan şirket türleri incelendiğinde en büyük payı limitet şirketler aldı.
İlk 6 ayda;
51 bin 447 limitet şirket
5 bin 613 anonim şirket
2 kollektif şirket
kuruldu.
Bu tablo, girişimcilerin şirketleşmede en çok limitet şirket modelini tercih ettiğini ortaya koydu.
ŞİRKETLERİN ÜÇTE BİRİNDEN FAZLASI İSTANBUL'DA KURULDU
Türkiye'de en fazla şirket kuruluşu yine İstanbul'da gerçekleşti.
İlk 6 ayda;
İstanbul'da 20 bin 872 şirket kuruldu, 6 bin 733 şirket kapandı.
Ankara'da 6 bin 34 şirket açıldı, 1.164 şirket faaliyetini sonlandırdı.
İzmir'de 3 bin 285 şirket kuruldu, 740 şirket kapandı.
Üç büyük ilde toplam 30 bin 191 yeni şirket kurulurken, 8 bin 637 şirket kapandı.
EN AZ ŞİRKET BAYBURT'TA KURULDU
TOBB verilerine göre yılın ilk yarısında en az şirket kuruluşu 11 şirketle Bayburt'ta gerçekleşti. Şirket kapanışlarında ise İstanbul 6 bin 733 şirketle ilk sırada yer aldı. Ardahan'da ise son 6 ayda hiçbir şirket kapanışı yaşanmadı.
KADIN GİRİŞİMCİLERİN TERCİHİ LİMİTET ŞİRKETLER OLDU
Veriler, kadın ortakların en çok limitet şirketleri tercih ettiğini de gösterdi. Ocak-haziran döneminde yeni kurulan limitet şirketlerde 12 bin 254 kadın ortak yer aldı. Böylece kadın ortakların payı yüzde 16,86 olarak kaydedildi. Anonim şirketlerde ise 1.439 kadın ortak bulunurken, kadın ortak oranı yüzde 14,66 oldu.