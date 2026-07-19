Türkiye'de girişimcilik hız kesmedi! İlk yarıda 57 bin 62 yeni şirket kuruldu, kapanan her işletmeye karşılık 4'ten fazla yeni firma ekonomiye katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre yılın ilk yarısında şirket kuruluşları güçlü seyrini korudu. Ocak-haziran döneminde toplam 57 bin 62 şirket kurulurken, 13 bin 484 şirket faaliyetini sonlandırdı. Böylece kapanan her bir şirkete karşılık 4'ten fazla yeni şirket ekonomiye katıldı.

Yılın ilk çeyreğinde ise 28 bin 926 şirket kurulurken, 5 bin 34 şirket kapandı.