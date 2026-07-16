NATO Zirvesi Ankara ekonomisine damga vurdu: 900 milyon liralık katkı
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ilk kez ev sahipliği yapan Ankara, yaklaşık 7 bin yabancı konuğu ağırladı. Zirvenin 1-8 Temmuz döneminde başkent ekonomisine katkısı 900 milyon liraya yaklaşırken, gelir geçen yılın aynı dönemine göre 6 kat arttı.
Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilk kez ev sahipliği yaptı. Devlet başkanları, yabancı delegasyonlar ve uluslararası basın mensuplarını ağırlayan kentte, otellerden restoranlara, küçük esnaftan alışveriş merkezlerine kadar birçok sektörde yoğunluk yaşandı.
Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, dünyanın en büyük uluslararası organizasyonlarından birinin Ankara'da gerçekleştirilmesinin kent açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.
BAŞKENT DEV ORGANİZASYONDAN TAM NOT ALDI
Ankara'nın konaklama altyapısının bu ölçekteki organizasyonları karşılayabilecek kapasitede olduğunu belirten Karakaya, otellerden küçük esnafa kadar tüm sektör temsilcilerinin zirve sürecini başarıyla yönettiğini ifade etti.
Zirvenin yüksek misafir memnuniyetiyle tamamlandığını kaydeden Karakaya, devlet başkanları, uluslararası basın mensupları ve Savunma Sanayi Forumu katılımcıları için üç ayrı planlama yapıldığını aktardı.
Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda otellerde özel çalışma grupları oluşturulduğunu belirten Karakaya, organizasyon için büyük bölümü 5 yıldızlı tesislerden oluşan 23 otelin planlandığını söyledi.
YAKLAŞIK 7 BİN YABANCI MİSAFİR AĞIRLANDI
Koordinasyon kapsamındaki otellerde yaklaşık 5 bin 500 kişinin konakladığını bildiren Karakaya, diğer oteller de hesaba katıldığında zirve sürecinde Ankara genelinde ağırlanan yabancı misafir sayısının yaklaşık 7 bine ulaştığını açıkladı.
Zirvenin kent ekonomisine sağladığı katkıya dikkati çeken Karakaya, şu ifadeleri kullandı:
"Ankara, uluslararası zirvelere ev sahipliği yapma kapasitesine sahip. Türk misafirperverliğini de bu zirvede bir kez daha göstermiş olduk. 23 otel ölçeğinde yaklaşık 600 milyon liralık gelir elde edildi. Buna yeme içme sektörü, küçük esnaf, alışveriş merkezleri ve diğer ticari hareketlilik de eklendiğinde 1-8 Temmuz döneminde toplam ekonomik katkı 800-900 milyon liraya ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6 katlık artış anlamına geliyor. Bu tarz zirvelerde böyle gelir artışı normaldir."
OTELLERE 600 MİLYON LİRALIK GELİR
Zirve kapsamında yalnızca 23 otelde yaklaşık 600 milyon liralık gelir elde edilirken, yeme içme sektörü, alışveriş merkezleri, ulaşım ve küçük esnafın kazançlarıyla birlikte toplam ekonomik hareketliliğin 900 milyon liraya yaklaştığı belirtildi.
Karakaya, uluslararası organizasyonların Ankara'ya yalnızca kısa vadeli ekonomik katkı sağlamadığını vurguladı. Bu tür zirvelerin başkentin dünya çapında tanıtımına katkıda bulunduğunu ifade eden Karakaya, yeni turizm ve konaklama yatırımlarının da önünü açacağını dile getirdi.
Kentin daha fazla nitelikli konaklama tesisine kavuşmasının uluslararası organizasyonlar açısından önem taşıdığına işaret etti.
KONUKLARA QR KODLU ANKARA REHBERİ
Zirve için Ankara'ya gelen yabancı basın mensupları ve delegasyonlara özel tanıtım çalışmaları da yürütüldü.
Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Ankara Kalkınma Ajansının desteğiyle Türkçe ve İngilizce tanıtım broşürleri hazırlandı. QR kodlu ve teknolojiyle uyumlu şekilde hazırlanan broşürler, yabancı konuklara dağıtıldı.
Yoğun zirve programına rağmen bazı konukların Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve başkentin diğer tarihi mekanlarını ziyaret ettiği belirtildi. Konukların kent esnafından alışveriş yaparak yerel ekonomiye de katkı sunduğu ifade edildi.
SIRADA TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ VAR
Ankara'da ekim ayında düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi için de hazırlıklara başlandı.
Türk Dünyası Turizm Başkenti ünvanını taşıyan Ankara'nın, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ile bu ünvanını taçlandıracağını belirten Karakaya, başkentin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek altyapı, kapasite ve tecrübeye sahip olduğunu kaydetti.