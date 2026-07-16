NATO Zirvesi Ankara ekonomisine damga vurdu: 900 milyon liralık katkı

Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilk kez ev sahipliği yaptı. Devlet başkanları, yabancı delegasyonlar ve uluslararası basın mensuplarını ağırlayan kentte, otellerden restoranlara, küçük esnaftan alışveriş merkezlerine kadar birçok sektörde yoğunluk yaşandı.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, dünyanın en büyük uluslararası organizasyonlarından birinin Ankara'da gerçekleştirilmesinin kent açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.