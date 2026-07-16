Çocukların eğitim giderlerinden engelli bireylerin evde bakımına kadar birçok alanda sağlanan devlet desteklerinde yeni dönem başladı. Temmuz ayı ödemelerini hesaplara yatırdıklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı yardım tutarlarının ise belirlenen takvim doğrultusunda hak sahiplerine ulaştırılacağını bildirdi.

Temmuz ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı. (Takvim foto arşiv)

TEMMUZ AYI SED ÖDEMELERİ HESAPLARA GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların aile ortamında büyümelerini destekleyen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı kapsamında temmuz ayı ödemelerinin tamamlandığını açıkladı.

Bakan Göktaş, çocukların sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla temmuz ayında toplam 2 milyar 117 milyon lira tutarındaki SED ödemesinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını ifade etti.

SED kapsamında temmuz ayında 2 milyar 117 milyon lira ödeme yapıldı. (Takvim foto arşiv)

ÇOCUKLAR AİLE ORTAMINDA DESTEKLENİYOR

Yazılı açıklamasında çocuklara yönelik hizmetlerin öncelikli alanlardan biri olduğunu vurgulayan Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleriyle çocukların ailelerinden kopmadan, kendi sosyal çevrelerinde yetişmelerini önemsediklerini belirtti.

Çocukların milli ve manevi değerlere bağlı, özgüvenli, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Göktaş, aile sıcaklığının çocuk gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Ortalama SED desteği 11 bin 38 liraya yükseldi. (Takvim foto arşiv)

SED ÖDEMELERİ ZAMLANDI

Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası SED destek tutarlarında da artış gerçekleşti.

Buna göre, ortalama 9 bin 723 lira olan SED ödemesi 11 bin 38 liraya yükseldi. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık ortalama ödeme ise 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya çıkarıldı.

Koruyucu aile ödemeleri 17 bin 632 liraya çıktı. (Takvim foto arşiv)

EVDE BAKIM YARDIMI İÇİN 7 MİLYAR LİRA ÖDEME

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında da temmuz ayı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine destek amacıyla bu ay toplam 7 milyar lira ödeme yapıldığını belirten Göktaş, uygulamanın engelli bireylerin ailelerinden ayrılmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Evde Bakım Yardımı kapsamında 7 milyar liralık ödeme yapıldı. (Takvim foto arşiv)

516 BİN KİŞİ DESTEKTEN YARARLANIYOR

Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana sürdürülen önemli sosyal destek programlarından biri olduğunu hatırlatan Göktaş, halen 516 bin vatandaşın bu yardımdan faydalandığını açıkladı.

2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde hak sahiplerine aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını belirten Bakan Göktaş, yıl başından bu yana Evde Bakım Yardımı kapsamında toplam 48,6 milyar liralık destek sağlandığını bildirdi.

516 bin vatandaş Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. (Takvim foto arşiv)

ZAMLI EVDE BAKIM YARDIMI AĞUSTOSTA ÖDENECEK

Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılan artışın ardından Evde Bakım Yardımı tutarı da yükseltildi.

Yeni düzenlemeyle aylık Evde Bakım Yardımı 15 bin 775 liraya çıkarıldı. Bakan Göktaş, artışlı ödemelerin ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını belirterek, yapılan desteklerin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi