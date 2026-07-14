Altın fiyatları hareketlendi: İslam Memiş'ten gram altın senaryosu! Piyasalarda son durum ne?
Altın piyasasında gözler, fiyatlamalardaki sert dalgalanmanın ardından Uzman İslam Memiş'in güncel analizlerine çevrildi. Küresel enflasyondaki 6 yıllık düşüş trendinin değerli metallere etkisini yorumlayan Memiş, gram altın için hazırladığı senaryoları paylaşırken artan oynaklığa karşı yatırımcıyı uyardı.
Hızlı Özet Göster
- ABD'de haziran ayı tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 0,4 gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düştü, yıllık enflasyon yüzde 3,5'e indi.
- Enerji fiyatları haziran ayında aylık yüzde 5,7 düşerek enflasyondaki gerilemenin ana nedeni oldu.
- Beklentilerin altında kalan enflasyon verisi sonrası dolar değer kaybetti ve ABD tahvil faizleri geriledi.
- Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, veri öncesinde yatırımcıları yüksek oynaklığa karşı temkinli olmaya çağırmıştı.
- Memiş, ons altın fiyatlarına bağlı olarak gram altın için 5.860 lira ile 6.200 lira arasında dört farklı senaryo paylaştı.
ABD'de haziran enflasyonunun beklentilerin altında kalması, altın piyasasında sert hareketliliği beraberinde getirdi. Tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,4 gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşerken, yıllık enflasyon yüzde 3,5'e indi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in veri öncesinde yaptığı temkin uyarıları ise yeniden gündeme geldi.
ABD ENFLASYONU BEKLENTİLERDEN İYİ GELDİ
Piyasalarda haziran ayı tüketici enflasyonunun aylık yüzde 0,1 azalması, yıllık bazda ise yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.
Açıklanan veriler beklentilerden daha olumlu oldu:
HAZİRAN ENFLASYON VERİLERİ
- Aylık enflasyon: Yüzde 0,4 düşüş
- Yıllık enflasyon: Yüzde 3,5 artış
- Çekirdek enflasyon: Aylık bazda değişmedi
- Yıllık çekirdek enflasyon: Yüzde 2,6
Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 4,2, çekirdek enflasyon ise yüzde 2,9 seviyesindeydi. Haziran verileri, fiyat baskılarındaki yavaşlamanın belirginleştiğine işaret etti.
ALTI YIL SONRA İLK AYLIK DÜŞÜŞ
ABD'de tüketici fiyatlarının aylık bazda gerilemesi, yaklaşık altı yıl sonra bir ilk olarak kayıtlara geçti. Enflasyondaki düşüşte enerji maliyetleri belirleyici oldu.
Enerji fiyatları mart, nisan ve mayıs aylarındaki yükselişlerin ardından haziranda aylık yüzde 5,7 geriledi. Buna karşılık barınma maliyetleri yüzde 0,1, gıda fiyatları ise yüzde 0,2 arttı.
Enerjideki sert düşüş, diğer kalemlerde görülen sınırlı yükselişi dengeledi ve genel enflasyonu aşağı çekti.
DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ GERİLEDİ
Beklentilerin altında kalan veri, ABD Merkez Bankası üzerindeki faiz artırımı baskısının azalabileceği şeklinde yorumlandı. Verinin ardından dolar değer kaybederken, ABD tahvil faizlerinde de geri çekilme görüldü.
Faiz beklentilerindeki bu değişim, değerli metallere yönelik talebi destekledi. Altın ve gümüşte yukarı yönlü hareket hızlanırken, piyasalardaki oynaklık da arttı.
İSLAM MEMİŞ YATIRIMCIYI UYARMIŞTI
İslam Memiş, ABD enflasyon verisi öncesinde yaptığı değerlendirmede yatırımcıların ani kararlar vermemesi gerektiğini belirtmişti. Jeopolitik gerilimlerin, petrol fiyatlarının ve ABD'den gelecek ekonomik verilerin aynı anda piyasaları etkilediğine dikkat çekmişti.
Memiş, savaş geriliminin sürdüğü 12 günlük dönemde Brent petrolün varil fiyatının yüzde 22 yükseldiğini ve yeniden 85 dolar seviyesine ulaştığını söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışın küresel borsalar ile emtia piyasalarında satış baskısını güçlendirdiğini, sert kayıpların ardından ise yalnızca sınırlı tepki alımları görüldüğünü belirtti.
Değerli metallerdeki hareketliliğe de değinen Memiş, ons altının 4 bin doların altına sarktıktan sonra 4 bin 21 dolar civarında işlem gördüğünü aktardı. Gram altının 6 bin 90 liradan 6 bin lira seviyesine kadar gerilediğini, ons gümüşün 58 dolar, gram gümüşün ise 89 lira civarında bulunduğunu ifade etti.
Memiş, bu tür dönemlerde altın, gümüş, borsa ve kripto para yatırımcılarının yüksek oynaklığa karşı temkinli davranması gerektiğini vurgulamıştı. Belirsizlik devam ederken acele alım-satım yapmak yerine piyasadaki yönün netleşmesini beklemenin daha sağlıklı olacağını ifade etmişti.
MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA TEMKİN UYARISI
- Jeopolitik gerilim devam ettiği sürece piyasalarda günlük sert fiyat değişimleri görülebilir.
- Altın, gümüş, borsa ve kripto para yatırımcılarının bekle-gör politikasını sürdürmesi gerekiyor.
- Belirsizliğin yüksek olduğu dönemde acele alım-satım kararlarından kaçınılması önem taşıyor.
Memiş, iki hafta önce ateşkes ve anlaşma beklentilerinin piyasalarda iyimserlik oluşturduğunu, ancak savaşın yeniden gündeme gelmesiyle rüzgârın tersine döndüğünü kaydetti. Bu nedenle yatırımcıların belirsizlik azalana kadar sessizce kenarda beklemesinin daha doğru bir strateji olacağını söyledi.Altında hareketlilik başladı: İslam Memiş uyardı
GRAM ALTIN İÇİN DÖRT AYRI SENARYO
Memiş'in değerlendirmesinde ons altındaki hareketlerin gram altına doğrudan yansıyabileceği belirtildi. Dolar kuru sabit kabul edildiğinde paylaşılan senaryolar şöyle sıralandı:
Bu seviyeler kesin fiyat tahmini değil, ons altındaki farklı hareketlere göre oluşturulan olası senaryolar olarak paylaşıldı.
Memiş, ons altının 4 bin doların altındaki hareketini sürdürmesi halinde aşağıda 3 bin 980 ve 3 bin 880 dolar seviyelerinin izlenebileceğini söyledi. Olumlu bir ABD enflasyon verisinin ise ons altını yeniden 4 bin 100 doların üzerine taşıyabilecek bir fiyatlamaya yol açabileceğini belirtti.
PETROL FİYATLARI YENİ RİSK OLUŞTURABİLİR
Enflasyon verisi piyasalarda olumlu karşılanmasına rağmen petrol fiyatlarındaki yükseliş risk olmaya devam ediyor. Enerji maliyetlerinin yeniden artması, küresel enflasyon baskısını güçlendirebilir ve merkez bankalarının faiz politikalarını etkileyebilir.
Memiş de petrol fiyatlarının yüksek kalması durumunda piyasalardaki dalgalanmanın artabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca enflasyon verisine değil, jeopolitik gelişmelere, enerji fiyatlarına ve merkez bankalarından gelecek mesajlara da odaklanması gerektiğini belirtti.
Petroldeki yükselişin kalıcı hale gelmesini büyük bir risk olarak değerlendiren Memiş, böyle bir durumda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde enflasyon endişesinin yeniden güçlenebileceğini vurguladı. Piyasalardaki bir gün düşüş, bir gün yükseliş şeklindeki dalgalı seyrin temel nedenlerinden birinin de enerji fiyatlarındaki artış olduğunu ifade etti.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)