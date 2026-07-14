Faiz beklentilerindeki bu değişim, değerli metallere yönelik talebi destekledi. Altın ve gümüşte yukarı yönlü hareket hızlanırken , piyasalardaki oynaklık da arttı.

Memiş, savaş geriliminin sürdüğü 12 günlük dönemde Brent petrolün varil fiyatının yüzde 22 yükseldiğini ve yeniden 85 dolar seviyesine ulaştığını söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışın küresel borsalar ile emtia piyasalarında satış baskısını güçlendirdiğini, sert kayıpların ardından ise yalnızca sınırlı tepki alımları görüldüğünü belirtti.

İslam Memiş, ABD enflasyon verisi öncesinde yaptığı değerlendirmede yatırımcıların ani kararlar vermemesi gerektiğini belirtmişti. Jeopolitik gerilimlerin, petrol fiyatlarının ve ABD'den gelecek ekonomik verilerin aynı anda piyasaları etkilediğine dikkat çekmişti.

Değerli metallerdeki hareketliliğe de değinen Memiş, ons altının 4 bin doların altına sarktıktan sonra 4 bin 21 dolar civarında işlem gördüğünü aktardı. Gram altının 6 bin 90 liradan 6 bin lira seviyesine kadar gerilediğini, ons gümüşün 58 dolar, gram gümüşün ise 89 lira civarında bulunduğunu ifade etti.

Memiş, bu tür dönemlerde altın, gümüş, borsa ve kripto para yatırımcılarının yüksek oynaklığa karşı temkinli davranması gerektiğini vurgulamıştı. Belirsizlik devam ederken acele alım-satım yapmak yerine piyasadaki yönün netleşmesini beklemenin daha sağlıklı olacağını ifade etmişti.

MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA TEMKİN UYARISI Jeopolitik gerilim devam ettiği sürece piyasalarda günlük sert fiyat değişimleri görülebilir.

Altın, gümüş, borsa ve kripto para yatırımcılarının bekle-gör politikasını sürdürmesi gerekiyor.

Belirsizliğin yüksek olduğu dönemde acele alım-satım kararlarından kaçınılması önem taşıyor.

Memiş, iki hafta önce ateşkes ve anlaşma beklentilerinin piyasalarda iyimserlik oluşturduğunu, ancak savaşın yeniden gündeme gelmesiyle rüzgârın tersine döndüğünü kaydetti. Bu nedenle yatırımcıların belirsizlik azalana kadar sessizce kenarda beklemesinin daha doğru bir strateji olacağını söyledi.

Altında hareketlilik başladı: İslam Memiş uyardı

GRAM ALTIN İÇİN DÖRT AYRI SENARYO

Memiş'in değerlendirmesinde ons altındaki hareketlerin gram altına doğrudan yansıyabileceği belirtildi. Dolar kuru sabit kabul edildiğinde paylaşılan senaryolar şöyle sıralandı:

Ons Altın Seviyesi Gram Altın Senaryosu 4.100 dolar Yaklaşık 6.200 lira 4.000 dolar Yaklaşık 6.045 lira 3.980 dolar Yaklaşık 6.015 lira 3.880 dolar Yaklaşık 5.860 lira

Bu seviyeler kesin fiyat tahmini değil, ons altındaki farklı hareketlere göre oluşturulan olası senaryolar olarak paylaşıldı.

Memiş, ons altının 4 bin doların altındaki hareketini sürdürmesi halinde aşağıda 3 bin 980 ve 3 bin 880 dolar seviyelerinin izlenebileceğini söyledi. Olumlu bir ABD enflasyon verisinin ise ons altını yeniden 4 bin 100 doların üzerine taşıyabilecek bir fiyatlamaya yol açabileceğini belirtti.