TÜİK yeni verileri açıkladı: Yumurta üretimi yüzde 21,6 yükseldi

Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mayısta yıllık bazda yüzde 2,3 artarak 1 milyon 22 bin 587 tona ulaştı. İçme sütü üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,7 yükseldi.

TÜİK verilerine göre Mayıs 2026'da tavuk eti üretimi ve kesilen tavuk sayısı hem yıllık hem de aylık bazda gerilerken, yılın ilk beş ayında da üretimde düşüş kaydedildi. (Görsel: AA)

TAVUK ETİ ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı Mayıs 2026 kümes hayvancılığı verilerine göre, tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,3 azalarak 202 bin 336 ton olarak kaydedildi. Nisan ayında 236 bin 310 ton olan üretim, aylık bazda da yüzde 14,4 geriledi.

Kesilen tavuk sayısı da yıllık bazda yüzde 16,8 düşüş gösterirken, ocak-mayıs döneminde tavuk eti üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2, kesilen tavuk sayısı ise yüzde 1,1 azaldı.

Mayıs ayında tavuk yumurtası üretimi yıllık %21,6 artışla 1 milyar 857 milyon adede ulaşırken, yılın ilk beş ayındaki toplam üretim de geçen yıla göre %18,1 yükseldi. (Görsel: AA)

YUMURTA ÜRETİMİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Mayıs ayında tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artarak dikkat çekti. Nisan ayında 1 milyar 844 milyon 973 bin adet olan üretim, mayısta yüzde 0,7 artışla 1 milyar 857 milyon 150 bine yükseldi.

Yılın ilk beş ayında ise yumurta üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1 arttı.

Mayıs 2026'da toplanan inek sütü miktarı, geçen yılın aynı ayına göre %2,3 oranında artarak 1 milyon 22 bin tona ulaştı. (TÜİK)

İNEK SÜTÜ TOPLAMA MİKTARI 1 MİLYON TONU AŞTI

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 1 milyon 22 bin 587 ton oldu. Bir önceki aya göre ise süt toplama miktarında yüzde 2,8 artış gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde toplanan inek sütü miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 yükseldi.

Türkiye'de Mayıs ayında toplanan inek sütü miktarı, geçen yılın aynı ayına göre artış göstererek 1 milyon 23 bin ton seviyesine ulaştı. (TÜİK)

SÜT ÜRÜNLERİNDE FARKLI SEYİR

Mayıs ayında inek peyniri üretimi yüzde 2,4, ayran ve kefir üretimi yüzde 2, içme sütü üretimi ise yüzde 19,7 arttı. Buna karşılık yoğurt üretimi yüzde 1,2, tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 12 geriledi.

Nisan ayında 154 bin 447 ton olan içme sütü üretimi, mayısta yüzde 1,9 artışla 157 bin 453 tona çıktı.

2024 yılından bu yana istikrarlı bir yükseliş sergileyen içme sütü üretimi, Mayıs ayında 157 bin tonla zirveyi gördü. (TÜİK)

İLK BEŞ AYIN VERİLERİ

Ocak-mayıs döneminde süt ürünleri üretiminde genel olarak artış görüldü. İnek peyniri üretimi yüzde 2,8, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,9, yoğurt üretimi yüzde 8,4 ve içme sütü üretimi yüzde 9,2 yükseldi. Aynı dönemde tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 5 azalış gösterdi.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi