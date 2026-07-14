TÜİK yeni verileri açıkladı: Yumurta üretimi yüzde 21,6 yükseldi
Tavuk eti üretimi mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 düşerken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 21,6 artış gösterdi. Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı da yüzde 16,8 azaldı.
Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mayısta yıllık bazda yüzde 2,3 artarak 1 milyon 22 bin 587 tona ulaştı. İçme sütü üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,7 yükseldi.
TAVUK ETİ ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı Mayıs 2026 kümes hayvancılığı verilerine göre, tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,3 azalarak 202 bin 336 ton olarak kaydedildi. Nisan ayında 236 bin 310 ton olan üretim, aylık bazda da yüzde 14,4 geriledi.
Kesilen tavuk sayısı da yıllık bazda yüzde 16,8 düşüş gösterirken, ocak-mayıs döneminde tavuk eti üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2, kesilen tavuk sayısı ise yüzde 1,1 azaldı.
YUMURTA ÜRETİMİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ
Mayıs ayında tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artarak dikkat çekti. Nisan ayında 1 milyar 844 milyon 973 bin adet olan üretim, mayısta yüzde 0,7 artışla 1 milyar 857 milyon 150 bine yükseldi.
Yılın ilk beş ayında ise yumurta üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1 arttı.
İNEK SÜTÜ TOPLAMA MİKTARI 1 MİLYON TONU AŞTI
Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 1 milyon 22 bin 587 ton oldu. Bir önceki aya göre ise süt toplama miktarında yüzde 2,8 artış gerçekleşti.
Ocak-mayıs döneminde toplanan inek sütü miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 yükseldi.
SÜT ÜRÜNLERİNDE FARKLI SEYİR
Mayıs ayında inek peyniri üretimi yüzde 2,4, ayran ve kefir üretimi yüzde 2, içme sütü üretimi ise yüzde 19,7 arttı. Buna karşılık yoğurt üretimi yüzde 1,2, tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 12 geriledi.
Nisan ayında 154 bin 447 ton olan içme sütü üretimi, mayısta yüzde 1,9 artışla 157 bin 453 tona çıktı.
İLK BEŞ AYIN VERİLERİ
Ocak-mayıs döneminde süt ürünleri üretiminde genel olarak artış görüldü. İnek peyniri üretimi yüzde 2,8, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,9, yoğurt üretimi yüzde 8,4 ve içme sütü üretimi yüzde 9,2 yükseldi. Aynı dönemde tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 5 azalış gösterdi.