İstanbul’un havuz tarifesi terletecek: Fiyatlar 24 bin liraya kadar çıktı
İstanbul’da hava sıcaklıkları artarken, oteller de havuz giriş ücretlerini belirledi. Kişi başı fiyatlar 800 liradan başlarken, Boğaz’daki lüks otellerde havuz keyfi yapmak isteyenlerin ödeyeceği tutar yemek dahil 24 bin liraya kadar yükseldi.
İstanbul'da hava sıcaklıkları yükseldi, serinlemek isteyenler rotayı havuzlara çevirdi. Ancak bazı otellerin, özellikle Boğaz'dakilerin fiyatları 'terletecek' tutarlara ulaştı. Otellerin havuz giriş ücretleri, bulundukları bölgeye ve otelin yıldızına göre önemli ölçüde değişkenlik gösteriyor. Bazı otellerde de hafta içi ve hafta sonu ayrı fiyat uygulanıyor.
Fiyatta başı ise Çırağan Palace Kempinski çekiyor. Boğaz'daki lüks otelde hafta içi ve hafta sonu tek kişi için günlük ücret yemek dahil 450 euro (yaklaşık 24 bin 174 lira) olarak belirlendi.
HAFTA SONU ARTIYOR
Yine Boğaz'a nazır lüks otellerden Beşiktaş Four Seasons Otel'de ise açık havuz fiyatları hafta içi 200 euro (yaklaşık 10 bin 744 lira), cuma ve hafta sonu günleri 225 euro (yaklaşık 12 bin 87 lira) olarak uygulanıyor. Misafirlere girişte içecek ve meyve tabağı ikram ediliyor. Beşiktaş'ta bulunan Raffles İstanbul'da açık havuz kişi giriş fiyatları hafta içi 185 euro (yaklaşık 9 bin 938 lira), hafta sonu 215 euro (yaklaşık 11 bin 550 lira) olarak belirlendi.
Yine Beşiktaş'taki Swissotel The Bosphorus'un havuz giriş ücreti ise hafta içi 4 bin 900 lira iken; bu fiyat cuma, cumartesi ve pazar günleri 5 bin 900 bin liraya yükseliyor. 0-6 yaş için ücret alınmıyor, 6-12 yaş arasına ise yüzde 50 indirimli fiyat uygulanıyor. Conrad İstanbul Bosphorus'ta da havuz giriş ücreti hafta içi 3 bin, hafta sonu 4 bin lira oluyor. Silivri'de bulunan Ramada Plaza Wyndham'da ise havuz giriş ücreti hafta içi 800, hafta sonu bin lira.
İSTANBUL'DA PLAJLAR HAREKETLENDİ: GİRİŞ ÜCRETİ 2 BİN LİRA OLAN VAR
İstanbullular için plaj tarifesi de belli oldu. Caddebostan Sahili'nde kişi başı giriş ücreti hafta içi 500 lira, hafta sonu 700 lira iken, Şile'de plaj girişi hafta içi 750, hafta sonu ise bin liraya kadar yükseliyor. Kilyos'ta faaliyet gösteren özel plajlarda hafta içi giriş ücretleri 600 lira, hafta sonu ise 750 lira olarak uygulanıyor. Sarıyer'deki bazı işletmeler giriş ücretini hafta içi ve hafta sonu 700 lira olarak sabit tutarken, bölgedeki diğer özel tesislerde fiyatlar konsept ve hizmet kapsamına göre 500 lira ile bin 500 lira arasında değişiklik gösteriyor.
Büyükada'da ise fiyatlar 500 liradan 2 bin liraya kadar çıkıyor. Bu fiyatlara genel olarak şezlong, şemsiye, soyunma odası, tuvalet kullanımı dahil ediliyor. Otopark ücretini de fiyata dahil edenler bulunuyor. Ancak ayrı ücret isteyenler de var. Plajlardaki yeme-içme fiyatları da farklılık gösteriyor.
Şile'deki bir tesiste tost 300, hamburger 500, içecekler 50 ile 200 lira arasında değişiyor. Yine Şile'deki bir başka tesiste hamburger 400 liraya satılıyor.
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