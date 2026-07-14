Yine Beşiktaş'taki Swissotel The Bosphorus'un havuz giriş ücreti ise hafta içi 4 bin 900 lira iken; bu fiyat cuma, cumartesi ve pazar günleri 5 bin 900 bin liraya yükseliyor. 0-6 yaş için ücret alınmıyor, 6-12 yaş arasına ise yüzde 50 indirimli fiyat uygulanıyor. Conrad İstanbul Bosphorus'ta da havuz giriş ücreti hafta içi 3 bin, hafta sonu 4 bin lira oluyor. Silivri'de bulunan Ramada Plaza Wyndham'da ise havuz giriş ücreti hafta içi 800, hafta sonu bin lira.

İSTANBUL'DA PLAJLAR HAREKETLENDİ: GİRİŞ ÜCRETİ 2 BİN LİRA OLAN VAR İstanbullular için plaj tarifesi de belli oldu. Caddebostan Sahili'nde kişi başı giriş ücreti hafta içi 500 lira, hafta sonu 700 lira iken, Şile'de plaj girişi hafta içi 750, hafta sonu ise bin liraya kadar yükseliyor. Kilyos'ta faaliyet gösteren özel plajlarda hafta içi giriş ücretleri 600 lira, hafta sonu ise 750 lira olarak uygulanıyor. Sarıyer'deki bazı işletmeler giriş ücretini hafta içi ve hafta sonu 700 lira olarak sabit tutarken, bölgedeki diğer özel tesislerde fiyatlar konsept ve hizmet kapsamına göre 500 lira ile bin 500 lira arasında değişiklik gösteriyor.